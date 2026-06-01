Giữ màu xanh những cánh rừng Đà Bắc

Những năm gần đây, diện tích rừng khu vực Đà Bắc giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo vệ môi trường sinh thái, điều tiết nguồn nước và phát triển sinh kế cho người dân vùng cao. Trước áp lực từ khai thác lâm sản trái phép, nguy cơ cháy rừng mùa nắng nóng và tình trạng xâm lấn đất rừng, Hạt Kiểm lâm Đà Bắc tăng cường nhiều giải pháp đồng bộ nhằm quản lý, bảo vệ hiệu quả diện tích rừng tại 6 xã trên địa bàn.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm kiểm tra rừng tại xã Đà Bắc.

Theo thống kê, 6 xã (Đức Nhàn, Tân Pheo, Quy Đức, Cao Sơn, Tiền Phong, Đà Bắc) thuộc địa bàn quản lý của Hạt kiểm lâm Đà Bắc có tổng diện tích tự nhiên gần 77,2 nghìn ha; đất quy hoạch trong lâm nghiệp trên 59,3 nghìn ha (chiếm khoảng 77% diện tích tự nhiên). Trong đó, diện tích rừng tự nhiên trên 28,5 nghìn ha; rừng trồng trên 20,8 nghìn ha (bao gồm rừng trồng chưa thành rừng); đất trống trên 10 nghìn ha.

Về quy hoạch, rừng đặc dụng trên 5 nghìn ha; rừng phòng hộ trên 28,6 nghìn ha; rừng sản xuất trên 25,5 nghìn ha. Ngoài ra còn khoảng trên 1.000 ha đất có rừng ngoài quy hoạch phân bố trải rộng, giao thông đi lại khó khăn. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 60,84%.

Để nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, Hạt Kiểm lâm Đà Bắc đã phân công cán bộ phụ trách từng xã, thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, công an xã, các tổ bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng tổ chức tuần tra, kiểm tra tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra vi phạm.

Trong mùa nắng nóng, lực lượng kiểm lâm tăng cường trực phòng cháy, chữa cháy rừng 24/24 giờ; chủ động rà soát các khu vực dễ cháy, tuyên truyền người dân ký cam kết không đốt nương, xử lý thực bì trái quy định. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, ngăn chặn các hành vi phá rừng và khai thác, tàng trữ, buôn bán lâm sản trái pháp luật.

Bên cạnh đó, đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát địa bàn, phát hiện và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi san gạt, cải tạo mặt bằng, đào đất, hạ cốt nền gây thiệt hại đến rừng mà chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện giám sát chặt chẽ các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng, nhất là các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên; kiên quyết đình chỉ, xử lý nghiêm đối với các dự án thực hiện không đúng quy định.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm Đà Bắc ứng dụng công nghệ số trong quản lý, bảo vệ rừng.

Ông Nguyễn Hồng Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Cao Sơn cho biết: “Nhờ sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm, công tác quản lý, bảo vệ rừng tại địa phương chuyển biến tích cực. Các tổ bảo vệ rừng hoạt động nền nếp hơn, người dân nâng cao ý thức, chủ động thông tin cho chính quyền khi phát hiện dấu hiệu vi phạm”.

Hạt Kiểm lâm Đà Bắc đã chỉ đạo kiểm lâm địa bàn sử dụng máy tính bảng, máy định vị vệ tinh kiểm tra, rà soát, cập nhật kịp thời các điểm biến động về hiện trạng rừng trên địa bàn quản lý. Đến nay, cập nhật được 300 điểm biến động và các báo cáo ngoại tuyến, gồm 1.465 lô diễn biến, diện tích trên 1.700 ha rừng được theo dõi diễn biến. Diện tích khai thác rừng trồng từ đầu năm đã được cập nhật diễn biến rừng đạt trên 96 ha.

Từ đầu năm đến nay, Hạt Kiểm lâm Đà Bắc phối hợp với UBND các xã, tổ bảo vệ rừng các xóm đã tuần tra, kiểm tra các địa bàn trọng điểm, vùng giáp ranh có dấu hiệu vi phạm pháp luật về lâm nghiệp tại các đường mòn, lối mở. Qua tuần tra đã phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời 2 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, với tổng số tiền phạt đã thu nộp ngân sách nhà nước 20 triệu đồng.

Đơn vị còn đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về lâm nghiệp tại các xóm vùng sâu, vùng xa. Nội dung tập trung vào Luật Lâm nghiệp, trách nhiệm bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và các chế tài xử lý vi phạm. Đồng thời, tuyên truyền đến chủ rừng thực hiện chăm sóc, bảo vệ rừng trồng theo quy định, hướng tới mục tiêu trồng rừng thâm canh gỗ lớn, nâng cao thu nhập, ổn định vùng kinh tế lâm nghiệp để giảm áp lực vào rừng tự nhiên. Qua đó, nhận thức của người dân về bảo vệ tài nguyên rừng từng bước được nâng lên, tình trạng khai thác lâm sản trái phép giảm.

Ngoài nhiệm vụ bảo vệ rừng, lực lượng kiểm lâm còn phối hợp hướng dẫn người dân phát triển kinh tế dưới tán rừng, trồng rừng sản xuất, chăm sóc rừng sau trồng, góp phần nâng cao thu nhập và giảm áp lực khai thác tài nguyên rừng tự nhiên. Việc giao đất, giao rừng đến từng hộ dân cũng phát huy hiệu quả, giúp người dân thực sự trở thành chủ thể trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Cán bộ kiểm lâm phối hợp tổ bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng xóm Sưng, xã Cao Sơn phát dọn thực bì.

Ông Nguyễn Thanh Cường - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Đà Bắc cho biết: Khu vực Đà Bắc có diện tích rừng lớn, địa hình hiểm trở, nhiều khu vực giáp ranh phức tạp. Vì vậy, công tác quản lý, bảo vệ rừng luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng kiểm lâm và chính quyền cơ sở. Trong đó, phát huy vai trò của người dân và các tổ quần chúng bảo vệ rừng tại cơ sở để kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm ngay từ đầu.

Thời gian tới, Hạt Kiểm lâm Đà Bắc tiếp tục tăng cường kiểm tra các khu vực giáp ranh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý rừng, nâng cao trách nhiệm của kiểm lâm địa bàn và phát huy vai trò cộng đồng trong bảo vệ tài nguyên rừng. Qua đó, góp phần giữ vững diện tích rừng hiện có, bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển bền vững.

Công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Đà Bắc đang cho thấy hiệu quả khi có sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương và người dân vùng cao.

Đinh Thắng