Chế độ chỉ ăn trứng luộc có thực sự giúp giảm cân?

Chế độ ăn kiêng chỉ tập trung vào trứng, với khuyến nghị ăn trứng luộc từ hai đến ba quả mỗi ngày có thực sự là chìa khóa thần kỳ giúp giảm cân?

Chế độ ăn trứng giảm cân có nhiều phiên bản khác nhau nhưng phiên bản điển hình tương tự như chế độ ăn ít carbohydrate. Các bữa ăn trong một ngày thường như sau:

Bữa sáng: Tối thiểu hai quả trứng và một miếng trái cây (có thể thêm rau ít carb hoặc protein tùy chọn);

Bữa trưa: Trứng hoặc protein nạc và rau ít carb;

Bữa tối: Trứng hoặc protein nạc và rau ít carb.

1. Chế độ ăn trứng luộc có tốt không?

Chế độ ăn giảm cân bằng trứng luộc cực kỳ hạn chế, lượng calo cực kỳ thấp và mang tính nhất thời.

Nhìn chung, chế độ ăn giảm cân này chứa thực phẩm lành mạnh nhưng nó không phải là một chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh. Chế độ ăn giảm cân bằng trứng luộc cực kỳ hạn chế, lượng calo cực kỳ thấp và mang tính nhất thời.

Trứng, thực phẩm chính của chế độ ăn giảm cân, tốt cho sức khỏe nếu ăn điều độ nhưng không phải là thực phẩm duy nhất hoặc chủ yếu của cơ thể. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cho biết những người khỏe mạnh có thể dùng tới một quả trứng mỗi ngày và người lớn tuổi có mức cholesterol khỏe mạnh có thể dùng hai quả.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trứng là một bữa sáng tuyệt vời, một quả trứng luộc chín là một món ăn nhẹ bổ dưỡng nhưng việc tiêu thụ đa dạng các loại thực phẩm là cách ăn uống lành mạnh hơn.

Trứng giàu protein, một quả trứng luộc lớn cung cấp 78 calo, 6,3 gram (g) protein, 5,3 g chất béo, 0,6 g carbohydrate và 0 g chất xơ. Trứng là một loại protein hoàn chỉnh và chứa các chất dinh dưỡng như vitamin D và choline. Protein hoàn chỉnh là loại chứa tất cả các acid amin thiết yếu với số lượng đầy đủ. Choline là một chất dinh dưỡng giúp sản xuất chất dẫn truyền thần kinh điều chỉnh trí nhớ và tâm trạng, cùng nhiều chức năng khác.

Mặc dù có nghiên cứu đã liên kết bữa sáng giàu protein có chứa trứng với việc giúp người ăn giảm cân nhưng trứng không có gì thần kỳ về mặt giảm cân.

2. Tác dụng phụ của việc chỉ ăn trứng luộc

Chế độ ăn giảm cân bằng trứng luộc này rất ít calo và hạn chế nhiều loại thực phẩm giàu chất xơ như ngũ cốc nguyên hạt và đậu. Do đó, cơ thể có thể bỏ lỡ mục tiêu về chất xơ nếu không cẩn thận. Các chuyên gia y tế khuyến nghị nam giới từ 50 tuổi trở xuống nên bổ sung ít nhất 38 g chất xơ và phụ nữ nên bổ sung ít nhất 25 g chất xơ.

Nếu lượng chất xơ quá thấp, có thể tăng nguy cơ bị táo bón. Nguy cơ táo bón đặc biệt cao nếu chỉ ăn trứng, vì trứng không chứa 0 g chất xơ. Bên cạnh vai trò quan trọng trong tiêu hóa, chất xơ còn có thể giúp giảm viêm liên quan đến bệnh mạn tính.

Chế độ ăn giảm cân bằng trứng luộc là một chế độ ăn kiêng theo trào lưu, chủ yếu ăn trứng, một ít trái cây, rau củ không chứa tinh bột, protein nạc và một ít chất béo, hứa hẹn sẽ giúp giảm cân. Mặc dù việc cắt giảm calo ban đầu có thể giúp giảm cân nhưng các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, khó có thể duy trì chế độ ăn uống này. Ngoài ra, nếu đang mang thai hoặc cho con bú, hoặc nếu có tiền sử rối loạn ăn uống, nên tránh chế độ ăn kiêng hạn chế, theo trào lưu.