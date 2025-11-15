Chè Minh Đài vươn tầm “nguyên liệu ngoại”

{title}
{publish}
{head}
Vượt ngoài danh tiếng của những sản phẩm trà truyền thống đậm đà, cây chè trên đất Minh Đài ngày nay đã vươn tầm trở thành nguyên liệu xuất khẩu, đóng vai trò là “mắt xích” đầu tiên và quan trọng trong chuỗi cung ứng. Sự kết hợp giữa quy mô, diện tích khổng lồ và quy trình sơ chế ứng dụng các loại máy công nghiệp đang mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho kinh tế địa phương, biến đồi chè xanh bạt ngàn thành nguồn lợi kinh tế bền vững.
Xã Minh Đài được sáp nhập từ 3 xã Minh Đài, Mỹ Thuận và Văn Luông (huyện Tân Sơn cũ)
Cây chè là cây công nghiệp chủ lực của địa phương với quy mô hàng nghìn ha, cung cấp sản lượng hàng chục nghìn tấn chè tươi ra thị trường
Qua thời gian chăm sóc, những mầm búp chè non mỡn, tươi mới sẵn sàng cho vụ thu hoạch
Chè được người dân cắt bằng máy, đóng thành từng bao trước khi vận chuyển về nhà máy
Những búp chè được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi sơ chế
Tại “hộc héo”, chè tươi được trải đều để thoát bớt hơi nước
Một chiếc máy đảo chè trên hộc héo
Chè sau khi đã héo vừa độ được chuyển đến những chiếc máy vò chè
Sau khi vò, chè được đưa lên băng chuyền để sấy. Nhựa chè đã “nhuộm màu” lên phần lớn các vật dụng, máy móc tại khu vực sơ chế
Chè đen (chè khô) được đóng bao, sẵn sàng cung cấp cho các cơ sở trong nước và xuất khẩu
Chè đen thường được sử dụng làm nguyên liệu chế biến nhiều sản phẩm trà đóng gói, trà túi lọc...
Những đồi chè hình bát úp nối tiếp nhau đến tận chân trời là biểu trưng cho sức lao động cần mẫn của những người vùng cao
Lê Hoàng
baophutho.vn Hằng năm, vào ngày 25/9 âm lịch là một trong ba kỳ tiệc lệ quan trọng trong năm - ngày diễn ra lễ hội truyền thống tiệc Quan Thanh, Đền Tam...
baophutho.vn Từ bao đời nay, người Sán Dìu đã nổi tiếng với đời sống văn hóa tinh thần phong phú, trong đó đặc sắc nhất là làn điệu Soọng cô - di sản văn...
baophutho.vn Trong cuộc đua thị trường khốc liệt của ngành thực phẩm, không phải quảng cáo rầm rộ hay mẫu mã hào nhoáng, mà chính chất lượng sản phẩm mới là...
baophutho.vn Đối với người dân thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (cũ), nay là xã Lương Sơn, cây sắn dây như một món quà của đất trời. Khi xưa, đồng bào Mường nơi...
baophutho.vn Nằm trên đỉnh gò Trạm Lĩnh, Đền Quốc tế thuộc xã Dị Nậu (cũ), nay là xã Thọ Văn từ lâu đã trở thành một điểm đến tâm linh uy nghi, nổi tiếng...
baophutho.vn Từ trung tâm xã Thanh Sơn, men theo con đường uốn lượn, qua những triền đồi cọ xanh ngát, nơi sương sớm còn vương trên tán lá, chỉ chừng mười...
baophutho.vn Ở xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ từ bao đời nay có một ngôi đền cổ kính trầm mặc mang tên Đền thờ Tả Tướng quốc Trần Nguyên Hãn, hay còn gọi là Đền...