Chè Minh Đài vươn tầm “nguyên liệu ngoại”

Vượt ngoài danh tiếng của những sản phẩm trà truyền thống đậm đà, cây chè trên đất Minh Đài ngày nay đã vươn tầm trở thành nguyên liệu xuất khẩu, đóng vai trò là “mắt xích” đầu tiên và quan trọng trong chuỗi cung ứng. Sự kết hợp giữa quy mô, diện tích khổng lồ và quy trình sơ chế ứng dụng các loại máy công nghiệp đang mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho kinh tế địa phương, biến đồi chè xanh bạt ngàn thành nguồn lợi kinh tế bền vững.

Xã Minh Đài được sáp nhập từ 3 xã Minh Đài, Mỹ Thuận và Văn Luông (huyện Tân Sơn cũ)

Cây chè là cây công nghiệp chủ lực của địa phương với quy mô hàng nghìn ha, cung cấp sản lượng hàng chục nghìn tấn chè tươi ra thị trường

Qua thời gian chăm sóc, những mầm búp chè non mỡn, tươi mới sẵn sàng cho vụ thu hoạch

Chè được người dân cắt bằng máy, đóng thành từng bao trước khi vận chuyển về nhà máy

Những búp chè được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi sơ chế

Tại “hộc héo”, chè tươi được trải đều để thoát bớt hơi nước

Một chiếc máy đảo chè trên hộc héo

Chè sau khi đã héo vừa độ được chuyển đến những chiếc máy vò chè

Sau khi vò, chè được đưa lên băng chuyền để sấy. Nhựa chè đã “nhuộm màu” lên phần lớn các vật dụng, máy móc tại khu vực sơ chế

Chè đen (chè khô) được đóng bao, sẵn sàng cung cấp cho các cơ sở trong nước và xuất khẩu

Chè đen thường được sử dụng làm nguyên liệu chế biến nhiều sản phẩm trà đóng gói, trà túi lọc...

Những đồi chè hình bát úp nối tiếp nhau đến tận chân trời là biểu trưng cho sức lao động cần mẫn của những người vùng cao

Lê Hoàng