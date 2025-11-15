Phong vị Đất Tổ
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Chè Minh Đài vươn tầm “nguyên liệu ngoại”

Vượt ngoài danh tiếng của những sản phẩm trà truyền thống đậm đà, cây chè trên đất Minh Đài ngày nay đã vươn tầm trở thành nguyên liệu xuất khẩu, đóng vai trò là “mắt xích” đầu tiên và quan trọng trong chuỗi cung ứng. Sự kết hợp giữa quy mô, diện tích khổng lồ và quy trình sơ chế ứng dụng các loại máy công nghiệp đang mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho kinh tế địa phương, biến đồi chè xanh bạt ngàn thành nguồn lợi kinh tế bền vững.

Chè Minh Đài vươn tầm “nguyên liệu ngoại”

Xã Minh Đài được sáp nhập từ 3 xã Minh Đài, Mỹ Thuận và Văn Luông (huyện Tân Sơn cũ)

Chè Minh Đài vươn tầm “nguyên liệu ngoại”

Cây chè là cây công nghiệp chủ lực của địa phương với quy mô hàng nghìn ha, cung cấp sản lượng hàng chục nghìn tấn chè tươi ra thị trường

Chè Minh Đài vươn tầm “nguyên liệu ngoại”

Chè Minh Đài vươn tầm “nguyên liệu ngoại”

Qua thời gian chăm sóc, những mầm búp chè non mỡn, tươi mới sẵn sàng cho vụ thu hoạch

Chè Minh Đài vươn tầm “nguyên liệu ngoại”

Chè được người dân cắt bằng máy, đóng thành từng bao trước khi vận chuyển về nhà máy

Chè Minh Đài vươn tầm “nguyên liệu ngoại”

Những búp chè được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi sơ chế

Chè Minh Đài vươn tầm “nguyên liệu ngoại”

Tại “hộc héo”, chè tươi được trải đều để thoát bớt hơi nước

Chè Minh Đài vươn tầm “nguyên liệu ngoại”

Một chiếc máy đảo chè trên hộc héo

Chè Minh Đài vươn tầm “nguyên liệu ngoại”

Chè sau khi đã héo vừa độ được chuyển đến những chiếc máy vò chè

Chè Minh Đài vươn tầm “nguyên liệu ngoại”

Chè Minh Đài vươn tầm “nguyên liệu ngoại”

Sau khi vò, chè được đưa lên băng chuyền để sấy. Nhựa chè đã “nhuộm màu” lên phần lớn các vật dụng, máy móc tại khu vực sơ chế

Chè Minh Đài vươn tầm “nguyên liệu ngoại”

Chè đen (chè khô) được đóng bao, sẵn sàng cung cấp cho các cơ sở trong nước và xuất khẩu

Chè Minh Đài vươn tầm “nguyên liệu ngoại”

Chè đen thường được sử dụng làm nguyên liệu chế biến nhiều sản phẩm trà đóng gói, trà túi lọc...

Chè Minh Đài vươn tầm “nguyên liệu ngoại”

Những đồi chè hình bát úp nối tiếp nhau đến tận chân trời là biểu trưng cho sức lao động cần mẫn của những người vùng cao

Lê Hoàng


Lê Hoàng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng nguyên liệu Công nghiệp Xuất khẩu Đầu tiên Ứng dụng Sản phẩm Bền vững Đồi chè Trà địa phương
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tục rước nước Đền Tam Giang

Tục rước nước Đền Tam Giang
2025-11-15 13:44:00

baophutho.vn Hằng năm, vào ngày 25/9 âm lịch là một trong ba kỳ tiệc lệ quan trọng trong năm - ngày diễn ra lễ hội truyền thống tiệc Quan Thanh, Đền Tam...

Mát lành bột sắn dây Nhuận Trạch

Mát lành bột sắn dây Nhuận Trạch
2025-11-12 08:58:00

baophutho.vn Đối với người dân thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (cũ), nay là xã Lương Sơn, cây sắn dây như một món quà của đất trời. Khi xưa, đồng bào Mường nơi...

Nơi lưu giữ hào khí Lam Sơn

Nơi lưu giữ hào khí Lam Sơn
2025-11-07 10:12:00

baophutho.vn Ở xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ từ bao đời nay có một ngôi đền cổ kính trầm mặc mang tên Đền thờ Tả Tướng quốc Trần Nguyên Hãn, hay còn gọi là Đền...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long