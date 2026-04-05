Chế phẩm từ sữa: “chìa khóa vàng” cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh và miễn dịch vững vàng ở trẻ nhỏ

Những chế phẩm từ sữa giàu dinh dưỡng

Trong những năm đầu đời, dinh dưỡng đóng vai trò nền tảng quyết định sự phát triển toàn diện của trẻ. Trong đó, các chế phẩm từ sữa không chỉ cung cấp năng lượng mà còn góp phần quan trọng vào việc phát triển chiều cao ở trẻ, hoàn thiện hệ tiêu hóa và tăng cường miễn dịch – hai yếu tố cốt lõi giúp trẻ lớn khỏe, ít ốm vặt.

Theo ThS.BS Vũ Thị Lan Anh – phụ trách khoa Dinh dưỡng Bệnh viện đa khoa Hà Đông, việc bổ sung hợp lý các chế phẩm từ sữa ngay từ nhỏ giúp “xây nền” hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, từ đó hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường miễn dịch lâu dài cho trẻ.

Trong thực hành dinh dưỡng, các chế phẩm từ sữa thường gặp gồm:

Sữa tươi (tiệt trùng/thanh trùng); Sữa công thức (theo độ tuổi); Sữa chua (có đường, ít đường, không đường, sữa chua uống); Phô mai (phô mai miếng, phô mai tươi, phô mai lát); Váng sữa Sữa lên men (probiotic). Mỗi loại có giá trị dinh dưỡng khác nhau, phù hợp với từng giai đoạn phát triển và nhu cầu của trẻ.

Sữa chua được xem là "người bạn vàng" của hệ tiêu hóa

Sữa chua cung cấp lợi khuẩn (probiotics) như Lactobacillus, Bifidobacterium giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, giúp ức chế vi khuẩn có hại Hỗ trợ tiêu hóa lactose, đặc biệt tốt cho trẻ dễ đầy bụng, tiêu chảy khi uống sữa Giảm táo bón, tiêu chảy, đầy bụng Hỗ trợ tiêu hóa tơt hơn đặc biệt sau khi sử dụng kháng sinh Tăng hấp thu dưỡng chất như canxi, kẽm, vitamin nhóm B giúp phát triển hệ xương, răng và hỗ trợ cơ thể phát triển toàn diện

Với trẻ sau 6 tháng tuổi, sữa chua là lựa chọn bổ sung rất có lợi. Việc duy trì sử dụng sữa chua đều đặn giúp ổn định hệ vi sinh đường ruột, đặc biệt ở những trẻ hay rối loạn tiêu hóa hoặc dùng kháng sinh kéo dài. Khoảng 70% hệ miễn dịch nằm ở đường ruột, vì vậy lợi khuẩn đóng vai trò cực kỳ quan trọng.

Lợi khuẩn giúp tăng cường hàng rào bảo vệ ruột → ngăn vi khuẩn, virus xâm nhập Kích thích sản xuất kháng thể (IgA) Điều hòa phản ứng miễn dịch, giảm nguy cơ dị ứng Giảm tần suất nhiễm khuẩn hô hấp và tiêu hóa. Trẻ có hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh thường ít ốm vặt hơn, phục hồi nhanh hơn.

Phô mai là thực phẩm giàu dinh dưỡng

Phô mai giàu protein chất lượng cao: hỗ trợ phát triển cơ bắp, tốt cho trẻ đang lớn và người cần tăng cân Hàm lượng canxi cao: hỗ trợ chắc cho xương, răng và giúp phát triển chiều cao của trẻ Cung cấp vitamin A, D, B12

Tuy nhiên cần lưu ý phô mai giàu năng lượng và chất béo, nên dùng lượng vừa phải Một số loại có thể nhiều muối không nên lạm dụng Trẻ nhỏ nên chọn loại phù hợp theo tháng tuổi Người không dung nạp lactose cần chọn loại phô mai ít lactose và ăn ít một tăng dần. Phô mai rất phù hợp cho trẻ biếng ăn, cần tăng cân hoặc bổ sung canxi.

Sử dụng kết hợp các chế phẩm từ sữa

Mỗi chế phẩm mang lại lợi ích vượt trội và riêng biệt theo nhu cầu của từng trẻ. Sữa cung cấp năng lượng, đạm, canxi. Sữa chua tốt và hỗ trợ tiêu hóa, miễn dịch. Phô mai giúp bổ sung năng lượng, vi chất, giúp trẻ ăn ngon miệng hơn, tránh nhàm chán, tăng khả năng hấp thu đa dạng dưỡng chất

Nên kết hợp 1–3 loại chế phẩm/ngày tùy độ tuổi Ví dụ: Đối với trẻ nhỏ sử dụng 3 bữa phụ/ngày thì: sáng uống sữa – trưa ăn phô mai – chiều dùng sữa chua

Chế phẩm từ sữa không chỉ nuôi dưỡng cơ thể mà còn “nuôi” hệ vi sinh đường ruột – nền tảng của sức khỏe lâu dài. Việc sử dụng hợp lý và đa dạng các sản phẩm từ sữa sẽ giúp trẻ tiêu hóa tốt – hấp thu tối ưu – tăng đề kháng tự nhiên.

ThS.BS.Vũ Thị Lan Anh cũng nhấn mạnh đầu tư vào dinh dưỡng đúng cách ngay từ những năm đầu đời chính là cách hiệu quả nhất để xây dựng nền tảng sức khỏe bền vững cho trẻ trong tương lại.

Theo suckhoedoisong.vn