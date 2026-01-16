Chi bộ Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Tam Nông lãnh đạo nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách

Xác định rõ vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của đơn vị, Chi bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Tam Nông luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, gắn với thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tín dụng chính sách xã hội, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Mỗi cán bộ, đảng viên Chi bộ Phòng giao dịch NHCSXH Tam Nông đều phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn.

Chi bộ hiện có 11 đảng viên trên tổng số 12 cán bộ, nhân viên. Những năm qua, Chi bộ luôn quan tâm nâng cao chất lượng công tác Đảng, coi đây là nền tảng để lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là nhiệm vụ triển khai các chương trình tín dụng chính sách của Nhà nước.

Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ thường xuyên chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng; tổ chức học tập đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy và Đảng ủy cấp trên. Trong đó chú trọng triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Kết luận số 06-KL/TW; Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới.

Nội dung sinh hoạt chi bộ được đổi mới theo hướng thiết thực, gắn sinh hoạt với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nảy sinh từ thực tiễn cơ sở. Chi bộ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, góp phần xây dựng Chi bộ đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, Chi bộ đã lãnh đạo Phòng giao dịch tập trung thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn 4 xã: Tam Nông, Vạn Xuân, Hiền Quan, Thọ Văn. Đơn vị chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác rà soát đối tượng thụ hưởng, bố trí và cân đối nguồn vốn; tăng cường phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác trong quản lý, giám sát và sử dụng vốn vay, bảo đảm nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước được chuyển tải kịp thời, đúng đối tượng, đúng mục đích.

Năm 2025, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách do Phòng quản lý đạt 510 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng là 16,58%; tổng dư nợ đạt 505 tỷ đồng, tăng trưởng 15,36%, với 7.447 hộ còn dư nợ. Hoạt động giao dịch được duy trì ổn định tại 12 điểm, bảo đảm công khai, minh bạch, an toàn, thuận tiện cho người dân. Toàn địa bàn quản lý có 226 Tổ tiết kiệm và vay vốn. Chất lượng hoạt động tín dụng chính sách của cả 4 xã đều xếp loại tốt.

Công tác thu hồi nợ đến hạn, xử lý nợ quá hạn được Chi bộ lãnh đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, gắn trách nhiệm của cán bộ tín dụng với trách nhiệm của các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác và chính quyền cơ sở. Năm 2025, tổng nợ quá hạn chỉ chiếm 0,04% tổng dư nợ, giảm 169 triệu đồng so với đầu năm; nợ khoanh còn 0,02%, phản ánh chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, bền vững.

Bên cạnh các chương trình tín dụng truyền thống, Chi bộ đã lãnh đạo đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai các chương trình tín dụng mới cho vay học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ và nghiên cứu sinh các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (chương trình STEM) theo Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; cho vay người chấp hành xong án phạt tù, góp phần tạo việc làm, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng và phát triển nguồn nhân lực tại địa phương.

Đồng chí Hoàng Văn Dũng - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Tam Nông cho biết: “Chi bộ luôn xác định rõ vai trò lãnh đạo toàn diện đối với hoạt động của đơn vị, gắn công tác xây dựng Đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tín dụng chính sách; phát huy tinh thần trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật của cán bộ, đảng viên, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước”.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Chi bộ Phòng giao dịch NHCSXH Tam Nông tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội, giữ vững và nâng cao chất lượng tín dụng; góp phần hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống, qua đó đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững tại các địa phương.

Anh Thơ