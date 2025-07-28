Chí Tiên sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập địa giới hành chính, xã Chí Tiên mới, tỉnh Phú Thọ được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba xã: Chí Tiên, Sơn Cương và Thanh Hà (huyện Thanh Ba cũ). Đây là bước đi quan trọng trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện đúng Nghị quyết Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Đến nay, sau thời gian ổn định tổ chức, xã Chí Tiên đang tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu mốc son đầu tiên trên hành trình xây dựng Đảng bộ xã mới vững mạnh, thống nhất và phát triển toàn diện.

Chí Tiên là xã miền núi nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Phú Thọ, có vị trí địa lý thuận lợi khi nằm bên bờ sông Hồng, theo trục quốc lộ 2D. Địa hình trung du đồng nhất, hệ thống quốc lộ, tỉnh lộ, đường sắt, đường sông và các tuyến giao thông liên xã được đầu tư đồng bộ, tạo thuận lợi cho giao thương, phát triển sản xuất, thu hút đầu tư.

Toàn xã hiện có diện tích tự nhiên 23,75 km2, với 17.550 nhân khẩu và 4.148 hộ dân. Đây là tiền đề thuận lợi để triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội quy mô rộng và hiệu quả bền vững.

Trên địa bàn xã hiện có cụm công nghiệp Bãi Ba - Đông Thành với tỷ lệ lấp đầy khoảng 75%; đang triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp Bãi Ba 2 với diện tích hơn 69ha; 2 hợp tác xã và 1 tổ hợp tác đang hoạt động hiệu quả, đóng vai trò quan trọng trong tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, xã Chí Tiên đã khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ bước đầu hoạt động hiệu quả, nền nếp, phục vụ thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Các tổ chức chính trị - xã hội được sắp xếp lại đồng bộ, ổn định hoạt động, bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng và sự quản lý thống nhất của chính quyền.

Trong thời gian qua, mặc dù “vừa chạy vừa xếp hàng”, vừa củng cố bộ máy tổ chức và triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhưng xã Chí Tiên chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, giữ ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an sinh cho người dân, tạo đồng thuận trong nhân dân về chủ trương sáp nhập và tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Chí Tiên lần thứ I đang được triển khai khẩn trương, nghiêm túc theo đúng tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy. Việc chuẩn bị văn kiện trình Đại hội được thực hiện bài bản, kỹ lưỡng, đảm bảo tính kế thừa, đổi mới và phát triển. Dự thảo văn kiện được xây dựng sát tình hình thực tế, phản ánh đầy đủ kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, đồng thời xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ tới. Việc lấy ý kiến góp ý được thực hiện dân chủ, góp phần hoàn thiện văn kiện, thể hiện tinh thần đoàn kết và quyết tâm xây dựng xã Chí Tiên phát triển bền vững. Công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, tạo không khí thi đua sôi nổi, lan tỏa sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đảng bộ xã Chí Tiên hiện có 841 đảng viên, sinh hoạt tại 38 chi bộ trực thuộc. Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Chí Tiên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Với truyền thống đoàn kết, khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Chí Tiên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là dấu mốc quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới hài hòa, bền vững, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân, phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2030.

Nguyễn Thị Thảo Nam

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chí Tiên