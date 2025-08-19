Chiến khu Giằng Xèo - Nơi truyền thống cách mạng soi đường

Nằm giữa xã Cao Sơn hôm nay là chiến khu Giằng Xèo-một địa danh lịch sử quan trọng, ghi dấu những ngày tháng sục sôi của phong trào cách mạng. Đây không chỉ là nơi che chở, nuôi dưỡng lực lượng cách mạng mà còn là cái nôi đào tạo nên những cán bộ nòng cốt, chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

Sản phẩm chè cổ thụ là điểm nhấn khi khách du lịch đến xóm Sưng, Cao Sơn.

Cách đây 80 năm giữa rừng núi hiểm trở và sự giám sát gắt gao của kẻ thù, Trung ương Đảng quyết định thành lập khóa huấn luyện quân sự đầu tiên của tỉnh ở xã Cao Sơn. Khóa huấn luyện này nhằm xây dựng lực lượng, phát triển phong trào cách mạng tại địa bàn, góp phần vào thắng lợi của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền. Các cán bộ được trang bị kiến thức lý luận, đường lối cách mạng và kỹ năng đấu tranh. Chính từ những lớp học này, lực lượng cách mạng của tỉnh Hòa Bình đã được củng cố, hun đúc ý chí chiến đấu, sẵn sàng cho thời khắc lịch sử. Tháng 8/1945, khi thời cơ đến, các cán bộ được đào tạo tại Giằng Xèo đã trở thành những hạt nhân lãnh đạo, cùng với quần chúng nhân dân vùng lên giành chính quyền, góp phần vào thắng lợi chung của cuộc Cách mạng tháng Tám trên cả nước.

Trong những năm qua, với quyết tâm thoát nghèo và xây dựng cuộc sống ấm no Đảng bộ và chính quyền xã Cao Sơn đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, thu nhập bình quân đầu người cao, công tác giảm nghèo và an sinh xã hội được đảm bảo. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả toàn diện, với 3/3 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 3 xóm đạt khu dân cư kiểu mẫu. Đảng bộ xã Cao Sơn luôn tập trunglãnh đạo phát triển đồng đều cả ba lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.

Đồng chí Lường Văn Thi - Bí thư Đảng ủy xã Cao Sơn cho biết: Hiện nay, ngoài nông nghiệp, xã tập trung phát triển du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng. Với một khu du lịch quốc gia, một điểm du lịch cấp tỉnh, một điểm du lịch địa phương, cùng các homestay và bản du lịch cộng đồng, Cao Sơn đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn du khách. Các hoạt động kinh tế khác như công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ cũng được chú trọng phát triển. Trên địa bàn xã hiện có 54 doanh nghiệp, hợp tác xã và 124 cơ sở sản xuất kinh doanh, góp phần tạo công ăn việc làm và nâng cao đời sống cho người dân.

Trải nghiệm đi bộ khi khách đến du lịch ở Cao Sơn.

Đến xóm Sưng những ngày cuối tháng 8 này chúng tôi cảm nhận sự thay đổi thật sự nơi đây. Anh Lý Văn Nghĩa - trưởng xóm Sưng chia sẻ: Trước đây, cuộc sống của người dân rất khó khăn. Cái đói, cái nghèo cứ bủa vây. Khi có dự án làm homestay, nhiều người còn hoài nghi, lo lắng. N nhưng sau khi được cán bộ huyện, xã hướng dẫn, bà con đã mạnh dạn cải tạo nhà cửa, học cách làm du lịch. Sự thay đổi không chỉ đến từ những căn nhà sàn được sửa sang để đón khách, mà còn từ chính tư duy của người dân. Bà con bắt đầu biết giữ gìn vệ sinh chung, trang trí nhà cửa, và đặc biệt là học cách giao tiếp, phục vụ khách du lịch.

Không chỉ làm homestay, người dân xóm Sưng còn khéo léo kết hợp phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. Nhờ có du khách, các sản phẩm nông sản của bà con cũng được tiêu thụ tốt hơn. Những bó rau rừng, chai rượu ngô hay con gà đồi đều trở thành đặc sản được nhiều người tìm mua. Homestay không chỉ giúp tăng thu nhập trực tiếp từ dịch vụ lưu trú, mà còn tạo đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp, giúp bà con có thêm động lực để sản xuất. Cuộc sống của người dân đã khá hơn rất nhiều. Trẻ con được đi học đầy đủ, nhà cửa khang trang hơn.

Khi đã giải quyết được vấn đề “cái ăn,” chính quyền tiếp tục lo đến chuyện làm đường giao thông. Chính sách làm đường đã nhận được sự đồng thuận cao từ nhân dân. Việc thực hiện theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đã tạo ra những câu chuyện cảm động về tình làng nghĩa xóm. Nhiều hộ dân đã tự nguyện đóng góp tiền của, thậm chí cả ngô, sắn để đổi lấy vật liệu xây dựng. Nhờ vậy, Cao Sơn đã trở thành xã dẫn đầu của huyện Đà Bắc cũ về làm đường giao thông nông thôn.

Bên cạnh phát triển kinh tế, chính quyền địa phương cũng rất quan tâm đến giáo dục. Các trường tiểu học,THCS, mầm non trên địa bàn được xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu học tập của con em trong xã. Hàng năm, có hàng chục học sinh Cao Sơn theo học các trường THPT và nhiều em đỗ vào các trường đại học, cao đẳng. Điều đáng mừng là nhiều người con của Cao Sơn sau khi học xong đã quay trở về quê hương công tác, góp phần xây dựng mảnh đất cách mạng thêm giàu đẹp.

Với sự nỗ lực không ngừng, vùng đất cách mạng Giằng Xèo đang từng ngày thay da đổi thịt. Từ một chiến khu lịch sử, nơi đây đã trở thành một vùng quê giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững.

Việt Lâm