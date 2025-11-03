Chiến thắng sít sao nhất lịch sử New York Marathon

Runner Kenya Benson Kipruto vượt qua đồng hương Alexander Mutiso trong pha nước rút kịch tính nhất lịch sử New York City Marathon 2025, với khoảng cách sít sao như nội dung nước rút.

Trên đường chạy qua năm quận của thành phố ngày 2/11, Kipruto hoàn tất 42,195 km với thời gian 2 giờ 8 phút 9 giây, nhanh hơn Mutiso đúng 0,03 giây. Đây được xem là màn nước rút sít sao nhất trong lịch sử giải chạy danh tiếng này.

Màn so tài kịch tính làm gợi nhớ lại cuộc đua marathon tại giải điền kinh VĐTG Tokyo 2025 - nơi Alphonce Simbu giành HC vàng cũng với khoảng cách 0,03 giây.

Ngay sau khi băng qua vạch đích ở Central Park, Kipruto gần như gục xuống trong niềm hạnh phúc. “Tôi tự nhủ cố lên và dốc toàn lực đến những mét cuối cùng”, anh chia sẻ với kênh ESPN. Thành quả là chức vô địch thứ tư của anh tại hệ thống World Marathon Majors - nối tiếp các danh hiệu ở Boston (2021), Chicago (2022) và Tokyo (2024).

Xuất phát trên cầu Verrazzano-Narrows, nhóm dẫn đầu gồm khoảng 20 runner giữ nhịp độ khá chậm - mỗi 5 km mất hơn 15 phút, tương đương với thời gian dự kiến hoàn thành 2 giờ 8 phút. Các elite như Kipruto, Mutiso, Albert Korir hay tân binh Hillary Bor đều bám sát nhau, chờ cơ hội tăng tốc ở nửa sau đường chạy đầy dốc và khúc cua.

Bor - cựu VĐV vượt chướng ngại vật - gây bất ngờ khi chủ động dẫn đầu đoạn đầu, đặc biệt khi đoàn chạy tiến vào Brooklyn và cùng Yudai Fukuda (Nhật Bản) luân phiên cầm nhịp. Các VĐV hoàn tất nửa chặng đầu (21.0975 km) trong 1 giờ 5 phút 18 giây, cho thấy cuộc đua sẽ được quyết định ở phần còn lại.

Khi đoàn vượt cầu Queensboro ở km thứ 24, Bor bắt đầu tấn công mạnh mẽ, khiến nhóm đầu tách làm hai. Tám người trong đó có Kipruto, Mutiso, Korir và Abel Kipchumba lập tức phản ứng, tạo thành nhóm cạnh tranh ngôi vô địch.

Ba VĐV Kenya về nhất New York City Marathon 2025 ngày 2/11. Ảnh: Reuters

Ở mốc 35 km, tốp đầu rút gọn còn bốn người. Khi cuộc đua tiến vào khu Upper East Side, Kipruto và Mutiso - Á quân London Marathon 2024 - bắt đầu tăng tốc. Những khúc dốc và đoạn xuống trong Central Park biến phần còn lại của cuộc đua thành màn song đấu đúng nghĩa. Cả hai thay nhau dẫn đầu trong 3 km cuối, rồi cùng lao qua vạch đích chỉ cách nhau vài phần trăm giây.

Với chiến thắng này, Kipruto bỏ túi 100.000 USD tiền thưởng, còn Mutiso nhận 60.000 USD. Albert Korir, người về thứ ba với 2 giờ 8 phút 57 giây, nhận 40.000 USD. Trong khi đó, ở nhóm VĐV chủ nhà Mỹ, Joel Reichow gây chú ý khi cán đích thứ sáu với thời gian 2 giờ 9 phút 56 giây, giành 25.000 USD.

Kenya cũng thống trị nội dung nữ, với Hellen Obiri (giữa) vô địch và phá kỷ lục New York City Marathon. Ảnh: Reuters

Ở nội dung nữ, runner Kenya Hellen Obiri tạo nên dấu mốc lịch sử khi vô địch với 2 giờ 19 phút 51 giây - phá kỷ lục giải là 2 giờ 22 phút 41 giây do Margaret Okayo thiết lập từ năm 2003. Xếp sau là hai đồng hương Sharon Lokedi với 2 giờ 20 phút 7 giây và Sheila Chepkirui với 2 giờ 20 phút 24 giây.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử New York City Marathon, các VĐV Kenya thống trị tuyệt đối cả hai nội dung nam và nữ (giành cả ba vị trí dẫn đầu), khẳng định vị thế thống trị của quốc gia Đông Phi này trong thế giới marathon.

