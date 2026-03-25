Chiêu trò “bình cũ, rượu độc”

Sáng chủ nhật, dưới gian bếp phảng phất mùi khói, vợ chồng ông Tỉnh lúi húi làm mâm cơm sum họp gia đình, còn đứa cháu trai tên Vinh được bố mẹ “cử” sang giúp ông bà thì cắm mặt vào điện thoại. Bất chợt Vinh la lên làm ông Tỉnh giật mình:

- Ông bà ơi, thế này thì loạn rồi!

Ông Tỉnh nhíu mày:

- Loạn cái gì mà loạn? Mau đi giúp ông bà lau bát đĩa cho sạch sẽ!

Vinh đến giơ điện thoại cho ông nội xem, miệng liến thoắng:

- Đây ông, toàn tin cập nhật nóng hổi. Các vụ xô xát, cháy nổ, va chạm xe... liên tục xảy ra. “Dân mạng” thì bình luận kêu ca chính quyền quản lý yếu kém. Cháu vừa chia sẻ để mọi người cùng biết và phòng tránh những sự việc đáng tiếc!

Minh họa: Quang Hiếu

- Lại cái thói “tay nhanh hơn não” rồi cháu ạ!

- Ông thì cái gì cũng nghi ngờ. Bây giờ tin tức cập nhật từng giây, có hình ảnh thực tế hẳn hoi. Với lại, tài khoản của người đăng tin có hàng chục nghìn lượt theo dõi chứ có phải tài khoản ảo đâu ông ơi!

Thấy đứa cháu nội “trẻ người non dạ”, ông Tỉnh nghiêm giọng:

- Cháu cứ dán mắt vào điện thoại mà lại mù mờ thông tin, không biết phân biệt thật, giả. Mấy hôm trước, bản tin truyền hình đã cảnh báo về những thông tin như thế này rồi. Không ít đối tượng xấu đang cố tình sử dụng phần mềm cắt ghép những video, hình ảnh từ các vụ việc cũ mèm, chèn giọng đọc AI (trí tuệ nhân tạo) vào rồi giật tít mập mờ, làm như thể sự việc vừa mới xảy ra.

- Ô hay... Thế họ mất công “xào” thông tin cũ để làm gì ông nhỉ?

- Đó không chỉ đơn giản là “câu view” rẻ tiền, mà chính là chiêu trò “bình cũ, rượu độc” của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Chúng cố tình “nhặt nhạnh” những vụ việc tiêu cực cũ kỹ và đã được cơ quan chức năng giải quyết, rồi chắp ghép hòng vẽ nên một bức tranh xã hội u ám, đầy rẫy bất ổn. Một bộ phận người dân tò mò, nhẹ dạ như cháu đã trở thành “loa phóng thanh” tán phát thông tin ấy gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Mục đích sâu xa của chúng là bôi nhọ hình ảnh đất nước ta, làm xói mòn niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và năng lực quản lý của chính quyền địa phương, lực lượng chức năng. Đó chính là một thủ đoạn trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch đấy!

- Vậy mà cháu cứ tưởng mình chia sẻ những thông tin này là làm việc tốt, giúp mọi người không mắc phải các sự cố.

- Muốn làm việc tốt nhưng lại thiếu hiểu biết, không phân biệt được thông tin thật, giả mà chia sẻ cho mọi người thì thành tiếp tay cho kẻ xấu đấy cháu ạ! Luật An ninh mạng đã quy định rõ, hành vi tán phát tin giả, tin sai sự thật gây hoang mang dư luận sẽ bị xử phạt nặng, thậm chí bị xử lý hình sự đấy!

- Cháu đã hiểu và sẽ xóa ngay những chia sẻ của mình. Từ nay cháu sẽ cảnh giác, tỉnh táo như ông để không bị lừa, không mắc mưu kẻ xấu.

Ông Tỉnh gật đầu hài lòng:

- Không gian mạng là ảo, nhưng hệ quả là thật đó. Khi tiếp nhận thông tin, cháu phải tỉnh táo, biết “gạn đục khơi trong” nhé! Thôi, ông cháu ta tiếp tục làm việc kẻo bà lại phê bình chỉ mải tán chuyện...

Theo qdnd.vn