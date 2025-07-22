Chính quyền địa phương 2 cấp: Khắc phục khó khăn, vướng mắc, linh hoạt vận hành để làm tốt hơn

Sau 3 tuần triển khai, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại tỉnh Phú Thọ đã dần ổn định, đi vào nền nếp. Tuy còn những thách thức về phân cấp, phân quyền và hoàn thiện hạ tầng, nhưng sự ổn định trong vận hành và không có gián đoạn lớn nào là dấu hiệu tích cực của đội ngũ cán bộ các phòng, các Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã của tỉnh Phú Thọ đã phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ...

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tiên Lữ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân nhanh chóng, chính xác.

Phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ

Xã Tiên Lữ (mới) được thành lập trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 4 xã, gồm: Tiên Lữ, Xuân Lôi, Văn Quán và Đồng Ích, có tổng diện tích 31,08km2 với quy mô dân số hơn 32.710 người.

Ngay sau khi đi vào hoạt động mô hình chính quyền 2 cấp, Trung tâm phục vụ Hành chính công xã Tiên Lữ đã tiếp nhận, xử lý lượng công việc trên địa bàn tăng đáng kể. Để thuận tiện cho nhân dân, Trung tâm đã niêm yết công khai các thủ tục theo thẩm quyền giải quyết của cấp xã. Tại các bộ phận đều có số điện thoại của cán bộ trực tiếp xử lý hồ sơ để công dân có thể liên hệ khi cần. Điều này giúp người dân Tiên Lữ dễ dàng tiếp cận dịch vụ hành chính, tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại.

Trung tâm đã đặt các bảng hướng dẫn cụ thể quy trình, bước tiến hành đăng nhập và thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Những thủ tục mới, khó làm, người dân được cán bộ, Đoàn Thanh niên địa phương hỗ trợ. Ước tính, trung bình mỗi ngày có khoảng gần 50 lượt công dân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tiên Lữ hỗ trợ người dân sử dụng máy lấy số thứ tự tự động.

Ghi nhận của phóng viên tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Tiên Lữ, không khí làm việc rất khẩn trương, nghiêm túc, tận tình, trách nhiệm. Cán bộ ở đây luôn có thái độ nhã nhặn, ân cần, hướng dẫn, giải thích, tư vấn cặn kẽ. Từng bộ hồ sơ, thủ tục của người dân được cán bộ hướng dẫn giải quyết nhanh nhất có thể, qua đó để lại ấn tượng tích cực trong lòng người dân.

Ông Nguyễn Văn Trịnh từ nhà (xã Đồng Ích cũ), xã Tiên Lữ mới đến Trung tâm phục vụ hành chính công để làm thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh cho biết: Tôi được cán bộ Trung tâm hỗ trợ tận tình, giải quyết thủ tục nhanh chóng. Hiện nay, việc tiếp nhận và trả thủ tục hành chính được thực hiện trên môi trường điện tử, làm trực tuyến, đối với các bạn trẻ thì đơn giản, song lại là thách thức không nhỏ đối với những người lớn tuổi như tôi. Nhờ sự tận tình, trách nhiệm của cán bộ Trung tâm trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính, tôi rất yên tâm. Ông Trịnh khẳng định, hiện nay, người dân chúng tôi chỉ cần đến Trung tâm phục vụ hành chính công của xã là có thể giải quyết hầu hết các thủ tục, không phải di chuyển lên tuyến trên như trước kia.

Anh Đỗ Công Toàn, xã Tiên Lữ - người dân đi làm thủ tục để xin việc chia sẻ, Trung tâm đã phân công cán bộ hỗ trợ, từ khâu tiếp đón, lấy số, nộp hồ sơ online... Thái độ phục vụ của cán bộ Trung tâm rất niềm nở, vui vẻ. Tôi thấy được sự thay đổi rất tốt trong bộ máy hành chính mới.

Theo thống kê của Trung tâm Hành chính công xã Tiên Lữ, từ 1/7 đến 21/7 đã có 237 hồ sơ (trong đó: trực tiếp 3 hồ sơ, trực tuyến: 234 hồ sơ). Trung tâm đã giải quyết được 216 hồ sơ trong ngày; đang giải quyết 21 hồ sơ. Hồ sơ chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, hộ tịch, tư pháp, bảo trợ xã hội, bảo hiểm y tế và giấy phép kinh doanh.

Trung tâm Hành chính công xã Tiên Lữ hiện có 7 người, trong đó, 1 Giám đốc do Phó Chủ tịch UBND xã kiêm nhiệm, 1 Phó Giám đốc và 3 chuyên trách, còn lại theo khối lượng công việc cần giải quyết, UBND xã sẽ cử cán bộ chuyên môn xuống hỗ trợ Trung tâm. Với không gian làm việc nhỏ hẹp (50m2) đã phần nào gây khó khăn cho Trung tâm Hành chính công xã triển khai các nhiệm vụ. Vì vậy, để đảm bảo công việc thông suốt, những ngày qua, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo UBND xã luôn đồng hành, chỉ đạo lãnh đạo Trung tâm và các bộ phận chuyên môn tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Sơn Đông hướng dẫn người dân sử dụng máy lấy số thứ tự tự động.

Ông Nguyễn Thiệu Nguyên, Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công xã Tiên Lữ chia sẻ: “Hệ thống máy tính, máy scan của cán bộ làm việc tại Trung tâm cơ bản đầy đủ. Tuy nhiên, cấu hình còn thấp, máy đã cũ nên thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ trên phần mềm đôi lúc còn chậm; phần mềm hộ tịch đôi khi bị lỗi, ảnh hưởng đến quá trình giải quyết TTHC cho công dân.

Trong lĩnh vực Tư pháp, thủ tục khai sinh trên hệ thống dịch vụ công có quá nhiều trường thông tin cần nhập gây khó khăn cho nhân dân, đến mục tiếp nhận và xử lý hồ sơ nhưng thông tin công dân đã điền tại bộ phận nộp hồ sơ lại không hiển thị. Cho đến nay, phần mềm chưa thực hiện được thủ tục liên thông, trong khi, mỗi ngày Trung tâm tiếp nhận và xử lý nhiều hồ sơ.

Mặc dù Trung tâm còn gặp nhiều khó khăn nhưng chúng tôi đã chuẩn bị kỹ tâm thế và kỹ năng chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, đội ngũ cán bộ Trung tâm quyết tâm xử lý hồ sơ đúng quy định, không để người dân, doanh nghiệp phải chờ đợi quá lâu.

Chính quyền địa phương 2 cấp: Khắc phục khó khăn, linh hoạt vận hành

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Sơn Đông giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Xã Sơn Đông được thành lập trên cơ sở hợp nhất các xã: Sơn Đông, Tây Sơn thuộc huyện Lập Thạch (cũ) và xã Cao Phong thuộc huyện Sông Lô (cũ), có tổng diện tích 26,70km2 với quy mô dân số hơn 36.076 người.

Trung tâm hiện nay có 6 cán bộ, trong đó, Giám đốc do Phó Chủ tịch UBND xã kiêm nhiệm, 1 Phó Giám đốc chuyên trách và 4 công chức thuộc Trung tâm. Cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã cơ bản đã đáp ứng yêu cầu hoạt động. Hiện nay, Trung tâm đã lắp đặt được 4 bộ máy tính, máy in, máy scan, 1 máy photocopy; lắp đặt máy bấm số tự động và màn hình hiển thị; phân công cán bộ phụ trách từng lĩnh vực tiếp công dân...

Theo chị Phan Thị Thắm, cán bộ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã, do có nhiều thủ tục hành chính lần đầu cấp xã được giao nhiệm vụ giải quyết, mặc dù chúng tôi đã chuẩn bị kỹ tâm thế và kỹ năng chuyên môn song không tránh khỏi những xáo trộn, bỡ ngỡ, có lúc gặp vướng mắc khi xử lý hồ sơ thủ tục...

Để đảm bảo công việc thông suốt, những ngày qua, lãnh đạo UBND xã và các đơn vị liên quan luôn đồng hành, sát cánh cùng lãnh đạo Trung tâm và các bộ phận chuyên môn tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhanh nhất có thể. Nhờ vậy Trung tâm đã phần nào đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Theo thống kê của Trung tâm Hành chính công xã Sơn Đông, từ 1/7 đến 21/7 đã có 590 hồ sơ (trong đó: Trực tiếp 03, trực tuyến: 587 hồ sơ). Đã giải quyết được 590 hồ sơ, trong đó, giải quyết trong ngày 514 hồ sơ; đang giải quyết 40 hồ sơ; 22 hồ sơ bị từ chối; 14 hồ sơ rút. Hồ sơ chủ yếu liên quan đến giấy phép kinh doanh, đất đai, hộ tịch, tư pháp, bảo trợ xã hội, bảo hiểm y tế...

Anh Trần Huy Hiệu, xã Sơn Đông đến Trung tâm phục vụ Hành chính công để làm thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh cho biết, thái độ phục vụ của cán bộ niềm nở, vui vẻ; cơ sở vật chất khang trang, hiện đại. Đây là sự thay đổi lớn trong bộ máy hành chính mới.

Ðoàn viên, thanh niên xã Sơn Đông hướng dẫn người dân đăng ký thực hiện TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.

Chị Khổng Thị Thanh Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công xã Sơn Đông chia sẻ: Hiện nay, Trung tâm chưa liên thông được phần mềm hộ tịch và phần mềm một cửa; bộ phận hành chính công chưa khai thác, tra cứu được cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; lệ phí hồ sơ trên phần mềm không thể hiện mức thu đúng quy định (theo định dạng); việc tính phí không tự động cập nhật mà phải thao tác thủ công; chưa có thủ tục ghép, gộp: đăng ký khai sinh với cấp bản sao trích lục; chứng thực chữ ký với chứng thực bản sao nên công dân phải thực hiện các thủ tục riêng biệt (không đồng bộ với mẫu tờ khai theo mẫu ban hành kèm Thông tư 04/2020/TT-BTP). Cán bộ Trung tâm khi gặp vấn đề phát sinh đã linh hoạt, chủ động; khâu nào, công đoạn nào gặp vướng mắc sẽ tìm cách tháo gỡ, đảm bảo đúng quy định và được việc cho dân.

Sau 3 tuần triển khai mô hình (từ 1/7/2025), hệ thống giải quyết TTHC cơ bản vận hành ổn định: 100% xã, phường bố trí trụ sở, thiết bị và cán bộ; hệ thống thông tin được duy trì, nâng cấp; toàn tỉnh đã công bố 1.143 TTHC mới (tổng 2.181 thủ tục), tiếp nhận 48.656 hồ sơ, trong đó 77,34% nộp trực tuyến; tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 98,7%. Tuy nhiên, thực tế còn nhiều khó khăn, vướng mắc khi đăng ký, đăng nhập tài khoản của cán bộ giải quyết thủ tục hành chính. Ngoài ra, nhiều tổ chức không tìm thấy hồ sơ dù đã nộp từ cổng dịch vụ công quốc gia. Một số xã chưa có sự phân công rõ nhiệm vụ cán bộ phụ trách chữ ký số hoặc chưa nắm rõ các nghiệp vụ về chữ ký số. Các phòng thuộc UBND cấp xã chưa phát hành được văn bản điện tử đi, do chưa được cấp tài khoản, chưa được cấp chữ ký số...

Để giải quyết vấn đề trên, cơ quan chuyên môn của tỉnh đã cử cán bộ chuyên môn của các sở, ngành về hướng dẫn trực tiếp, xử lý vướng mắc cho các xã, phường. Các xã tăng cường phối hợp các sở, ngành cập nhật quy trình TTHC, điều chỉnh nội dung chưa phù hợp. Các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện, trình phê duyệt quy trình nội bộ; nâng cấp hạ tầng CNTT, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa; nâng gói cước, tăng dung lượng máy chủ; phối hợp VNPT xây dựng quy trình điện tử; tập trung khắc phục tình trạng chậm, muộn do lỗi chủ quan. Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí, đẩy nhanh cấp chữ ký số; cùng Văn phòng UBND tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ trong tuần 3 của tháng 7. Sở Tư pháp, Sở Tài chính phối hợp xử lý vướng mắc về kết nối phần mềm; tham mưu trình HĐND ban hành Nghị quyết thống nhất mức thu phí, lệ phí. Công an tỉnh đảm bảo an ninh mạng, quản lý chặt việc cấp con dấu. Bưu điện phối hợp luân chuyển hồ sơ; Chi cục Thuế KV8 hỗ trợ thủ tục tài chính. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy trình, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tăng cường phối hợp liên thông, bảo đảm hiệu quả vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, hướng tới nền hành chính hiện đại, phục vụ. Đặc biệt, với tinh thần xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân, lấy nhân dân làm trung tâm.

Ngọc Thắng