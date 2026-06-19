Chính quyền đồng hành - Doanh nghiệp phát triển - Phú Thọ bứt phá

Đó là thông điệp xuyên suốt của hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh tổ chức sáng 19/6. Đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), các sở, ngành, địa phương, cùng hơn 400 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh vị thế và tiềm năng phát triển mang tính bước ngoặt của Phú Thọ. Sau hợp nhất, tỉnh Phú Thọ mới sở hữu quy mô kinh tế vượt trội, hạ tầng đồng bộ và năng lực liên kết vùng mạnh mẽ.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu khai mạc và định hướng hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định tầm nhìn chiến lược đến năm 2030: Phú Thọ phấn đấu trở thành một trong những cực tăng trưởng cốt lõi của vùng Thủ đô; là trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ logistics hàng đầu của cả nước. Trong hành trình đó, cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư FDI luôn được xác định là đối tác chiến lược, lâu dài, tin cậy và là “công dân” của tỉnh.

Tính đến nay, toàn tỉnh có 747 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đạt gần 15 tỷ USD. Khu vực này đóng vai trò trụ cột kinh tế. 90% kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh thuộc khối FDI; gần 50% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn do khối FDI đóng góp; trên 260.000 lao động địa phương và các vùng lân cận được tạo việc làm ổn định.

Qua đó, góp phần quyết định đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2025 của tỉnh đạt 10,52%; nâng quy mô nền kinh tế tiệm cận 16 tỷ USD (xếp thứ 6/34 địa phương trên cả nước); tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng chiếm trên 55% trong cơ cấu kinh tế.

Nhấn mạnh quan điểm “Thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh Phú Thọ”, người đứng đầu chính quyền tỉnh khẳng định hội nghị đối thoại này là cam kết chính trị mạnh mẽ. Phú Thọ luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và tạo mọi điều kiện thông thoáng nhất để doanh nghiệp yên tâm đầu tư lâu dài, mở rộng sản xuất, quyết tâm đón đầu các dòng vốn chất lượng cao, công nghệ hiện đại, công nghiệp xanh và giá trị gia tăng lớn.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Cục Đầu tư nước ngoài và các sở, ngành đã trao đổi, phổ biến các điểm mới của Luật Đầu tư; các chính sách và lưu ý về vi phạm thường gặp của doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực an ninh, phòng cháy chữa cháy (PCCC), môi trường, quản lý thuế; đồng thời tuyên truyền về hợp đồng lao động điện tử và giải pháp tối ưu hóa quản trị nhân sự trong kỷ nguyên số...

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn và lãnh đạo các sở, ngành đối thoại, giải đáp các vướng mắc của các nhà đầu tư nước ngoài.

Trên tinh thần thẳng thắn và cầu thị, hội nghị dành phần lớn thời gian để lãnh đạo tỉnh và đại diện các doanh nghiệp FDI thảo luận sâu về các nút thắt thực tế. Nhiều doanh nghiệp đã phản ánh tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực; vướng mắc về đất đai, hạ tầng khu công nghiệp, thủ tục hành chính, thuế, hải quan và các điều kiện bảo đảm sản xuất kinh doanh.

Đại diện nhà đầu tư, doanh nghiệp FDI đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Trực tiếp giải đáp các kiến nghị, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ tăng cường quản lý, làm rõ trách nhiệm của các công ty dịch vụ cung ứng lao động nhằm ngăn chặn rủi ro trục lợi bảo hiểm hoặc hoạt động không phép. Các sở, ngành chuyên môn tháo gỡ quy định PCCC, hướng dẫn lộ trình di dời các doanh nghiệp ngoài khu, cụm công nghiệp vào các khu quy hoạch tập trung. Sở Tư pháp phối hợp tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, hướng dẫn doanh nghiệp chủ động tuân thủ, phòng ngừa rủi ro pháp lý.

Đại diện lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành giải đáp các kiến nghị, đề xuất của nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định: Muốn phát triển nhanh và bền vững, phải đồng thời thực hiện tốt hai nhiệm vụ tạo môi trường đầu tư thuận lợi nhất và bảo đảm mọi hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ nghiêm pháp luật. Tỉnh cam kết đồng hành thực chất, chia sẻ rủi ro, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư, nhưng cũng kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng.

Lãnh đạo các sở, ngành giải đáp các kiến nghị, đề xuất của nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các nhà đầu tư tiếp tục nghiên cứu mở rộng sản xuất, đặc biệt trong các ngành công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao như điện, điện tử, ô tô, xe máy...; tăng cường kết nối và chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp nội địa.

Quang cảnh hội nghị

Để các nội dung đối thoại đi vào thực tế ngay sau hội nghị, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành giải quyết các khó khăn của doanh nghiệp theo phương châm “6 rõ” trong tổ chức thực hiện là rõ người - rõ việc - rõ thời gian - rõ trách nhiệm - rõ sản phẩm - rõ thẩm quyền.

Trước mắt, tỉnh sẽ nghiên cứu sửa đổi Công văn số 3332/UBND-KT11 ngày 09/3/2026 về định hướng thu hút đầu tư ngoài khu, cụm công nghiệp theo hướng dự án đã đầu tư đúng quy định, phù hợp quy hoạch sẽ tiếp tục được xem xét gia hạn thời gian hoạt động và thời hạn thuê đất. Các cơ quan chức năng tiếp tục bám sát, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tối đa về thủ tục thuế, PCCC, môi trường và tuyển dụng lao động để tạo đà cho phát triển bền vững.

Đinh Vũ