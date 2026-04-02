Chính sách giáo dục có hiệu lực từ tháng 4

Nhiều chính sách, quy định trong lĩnh vực giáo dục có hiệu lực từ tháng 4/2026 liên quan Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; văn bằng, chứng chỉ; đánh giá diện rộng quốc gia chất lượng giáo dục phổ thông; tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ, năng lực tiếng Việt.

Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

Thông tư số 10/2026/TT-BGDĐT ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2026.

Quy chế quy định chi tiết các nội dung mới về quản lý văn bằng, chứng chỉ được đề cập trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) và Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

Theo đó, nhiều nội dung mới gồm: Thay việc cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở bằng xác nhận hoàn thành chương trình trung học cơ sở trong học bạ; giao hiệu trưởng cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; bổ sung bằng trung học nghề; bổ sung hình thức văn bằng số, chứng chỉ số; đồng thời mở rộng phạm vi điều chỉnh bao gồm cả văn bằng, chứng chỉ của giáo dục nghề nghiệp.

Quy chế cũng thể chế hóa chủ trương chuyển đổi số toàn diện trong giáo dục và đào tạo, đặc biệt trong công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ. Cụ thể, bổ sung khái niệm văn bằng, chứng chỉ số; quy định việc cấp, lưu trữ, xử lý; cấp bản sao, chỉnh sửa, thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ số; quy định xây dựng, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu văn bằng, chứng chỉ và danh mục các trường thông tin bắt buộc cập nhật.

Thời hạn cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (giấy) được rút ngắn từ 75 ngày xuống còn 30 ngày; thời hạn cấp văn bằng, chứng chỉ số là 5 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp.

Các thủ tục liên quan được quy định theo hướng cắt giảm giấy tờ, tăng khai thác và chia sẻ dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu liên quan; ưu tiên giải quyết trên môi trường điện tử; không yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin đã có trên các hệ thống dữ liệu của cơ quan nhà nước.

Bỏ quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo in phôi văn bằng, chứng chỉ, phân cấp cho Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ (đối với văn bằng, chứng chỉ giấy).

Quy định về đánh giá diện rộng cấp quốc gia chất lượng giáo dục phổ thông

Thông tư số 08/2026/TT-BGDĐT quy định về đánh giá diện rộng cấp quốc gia chất lượng giáo dục phổ thông, áp dụng đối với các sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục có thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục đại học, tổ chức và cá nhân có liên quan

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2026.

Thông tư số 08/2026/TT-BGDĐT quy định việc đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông theo hướng toàn diện hơn, không chỉ tập trung vào kết quả học tập về kiến thức và kỹ năng của học sinh mà còn chú trọng đánh giá phẩm chất và năng lực của học sinh theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.

Về quy mô và chu kỳ đánh giá: Thông tư quy định việc đánh giá được thực hiện đối với học sinh lớp 5 và lớp 9 trên phạm vi toàn quốc theo phương pháp chọn mẫu. Chu kỳ đánh giá được thực hiện 5 năm một lần, bảo đảm theo dõi xu hướng phát triển chất lượng giáo dục phổ thông theo từng giai đoạn.

Nội dung đánh giá được thiết kế thành các bài khảo sát tích hợp, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của chương trình đánh giá diện rộng (tương tự cách tiếp cận các chương trình quốc tế). Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định việc sử dụng phiếu hỏi đối với các đối tượng liên quan nhằm thu thập các nhân tố tác động đến chất lượng giáo dục,...

Thông tư có quy định riêng về việc triển khai các chương trình đánh giá diện rộng quốc tế mà Việt Nam tham gia theo các thỏa thuận với các tổ chức quốc tế, góp phần tăng cường hội nhập quốc tế trong lĩnh vực đánh giá giáo dục.

Quy định tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt

Thông tư số 09/2026/TT-BGDĐT quy định tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ, tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2026.

Thông tư số 09/2026/TT-BGDĐT tích hợp đầy đủ các quy định về thi đánh giá năng lực ngoại ngữ trước đây được ban hành.

Bên cạnh việc kế thừa những nội dung, quy trình và quy định trước đây đã ổn định, Thông tư mới cũng quy định rõ việc chịu trách nhiệm toàn diện của các đơn vị trong tổ chức thi; yêu cầu các đơn vị tổ chức thi ban hành Quy chế về công tác tổ chức thi tại đơn vị mình, bảo đảm có các thông tin cốt lõi như: quy định về công tác tổ chức, hoạt động và liên kết; công tác tài chính; công tác công khai thông tin.

Bên cạnh đó, Thông tư quy định việc tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu của công tác tổ chức thi; đưa ra các giải pháp tổ chức thi bảo đảm an toàn, khách quan, công bằng và nghiêm túc; phân công rõ trách nhiệm các bộ phận tham gia tổ chức thi; bảo mật đề thi trước, trong và sau các đợt tổ chức thi.

Đáng chú ý, Thông tư cho phép các đơn vị liên kết để mở rộng quy mô tổ chức thi (có thể tổ chức thi ở nước ngoài), phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, đồng thời, khuyến khích, hỗ trợ các cơ sở giáo dục Việt Nam thành lập phân hiệu, mở văn phòng đại diện hoặc triển khai chương trình giáo dục ở nước ngoài; đẩy mạnh hợp tác, mở rộng giảng dạy tiếng Việt, lan tỏa các giá trị văn hóa, truyền thống Việt Nam tại nước ngoài, nhất là trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Thông tư số 13/TT-BGDĐT ngày 9/3/2026 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông có hiệu lực thi hành từ ngày 24/4.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tiếp tục giữ ổn định như năm 2025. Định dạng, cấu trúc đề thi và đề thi minh họa đã được công bố từ năm 2024, giữ ổn định cho cả năm 2025 và 2026.

Thông tư mới chỉ điều chỉnh một số nội dung để bảo đảm phù hợp với mô hình quản lý chính quyền địa phương 2 cấp, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sắp xếp lại bộ máy thanh tra; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu tổ chức thi.

Một số điểm mới của Thông tư số 13/TT-BGDĐT: Thứ nhất, sửa đổi các quy định liên quan đến thanh tra, kiểm tra trong Kỳ thi nhằm bảo đảm phù hợp với việc chuyển bộ phận thanh tra giáo dục các cấp về Thanh tra Chính phủ và Thanh tra tỉnh.

Thứ hai, điều chỉnh một số quy định, quy trình tổ chức thi để bảo đảm phù hợp và thuận tiện hơn cho các đơn vị trong bối cảnh sắp xếp lại đơn vị quản lý chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Thứ ba, giảm thời gian thu nhận đơn phúc khảo để thông báo kết quả phúc khảo sớm hơn, đồng thời thuận tiện cho công tác tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Thứ tư, điều chỉnh quy trình chấm phúc khảo nhằm tăng cường hiệu quả, chất lượng; theo đó quy định tất cả các bài thi có thay đổi điểm trong quá trình phúc khảo đều phải được đối thoại.

Thứ năm, điều chỉnh các diện ưu tiên theo hướng phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đồng nhất với các đối tượng ưu tiên trong công tác tuyển sinh, tạo thuận lợi cho việc rà soát của các đơn vị ngay từ khâu đăng ký dự thi.

Thứ sáu, tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức thi; trong đó tối ưu hóa việc truyền dữ liệu giữa các Hội đồng thi và Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua hệ thống quản lý thi, giảm bớt các công việc thủ công, góp phần tăng tốc độ xử lý.

Quy định thi đua, khen thưởng đối với ngành giáo dục

Thông tư Thông tư 7/2026/TT-BGDĐT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành giáo dục.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 2/4.

Thông tư quy định việc công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cá nhân, tập thể; tiêu chuẩn, đối tượng xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; thẩm quyền quyết định khen thưởng và đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng,...

Theo nhandan.vn