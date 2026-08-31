Phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia...

2026-08-31 10:06:00 Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai...

Cái giá của niềm tin

2026-08-31 07:39:00 baophutho.vn Niềm tin vốn không phải hàng hóa, nhưng trong thời đại mạng xã hội, nó có thể được chuyển hóa thành tiền. Một khuôn mặt được yêu mến, một tài...

Ban Bí thư ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về Chiến lược...

2026-08-30 20:22:00 Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kế hoạch số 08-KH/TW ngày 22/8/2026 thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Bộ Chính trị về...

Lan tỏa giá trị lịch sử trong thời đại số

2026-08-30 14:58:00 Cuộc cách mạng 4.0 với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra những phương thức mới để tiếp cận, lưu giữ, khám phá, lan tỏa những giá trị tốt...

Xây dựng đội ngũ cán bộ tinh gọn, trách nhiệm

2026-08-30 07:25:00 baophutho.vn Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Phú Thọ đã giải quyết chính sách nghỉ việc (nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi...

Kỷ cương để phát triển, an ninh để kiến tạo

2026-08-29 15:50:00 baophutho.vn Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV xác lập những định hướng lớn cho chặng đường phát triển mới của đất nước. Qua Nghị quyết 18, 19 và 22-NQ/TW, nổi...

Phú Thọ có 14.654 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng dịp Quốc khánh 2/9

2026-08-29 12:48:00 baophutho.vn Dịp Quốc khánh 2/9/2026, tỉnh Phú Thọ có 14.654 đảng viên được trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 20 đảng viên được Trung ương tặng...

Kỷ niệm trọng thể 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2026-08-29 07:32:00 Tối 28/8, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

Từ mùa Thu độc lập đến khát vọng vươn mình

2026-08-29 07:15:00 baophutho.vn 81 năm trước, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ...