Chính trị
Hùng Việt tiếp nối truyền thống quê hương cách mạng

Hùng Việt tiếp nối truyền thống quê hương cách mạng

baophutho.vn Hùng Việt là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi ghi dấu sự ra đời của Chi bộ Đọi Đèn - chi bộ Đảng đầu tiên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và là địa điểm diễn ra Đại hội đại biểu lần thứ Nhất của Đảng bộ tỉnh vào tháng 1/1947. Phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hùng Việt hôm nay đoàn kết, đổi mới, khai thác tiềm năng, huy động nguồn lực, từng bước tạo diện mạo mới cho quê hương, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.

Cái giá của niềm tin

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Cuộc cách mạng 4.0 với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra những phương thức mới để tiếp cận, lưu giữ, khám phá, lan tỏa những giá trị tốt...

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Quốc hội - Hội đồng nhân dân
Học và làm theo Bác
Quyết Thắng làm theo Bác

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