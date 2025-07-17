Đố kỵ với niềm vui

Chào đón kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, cùng với niềm hân hoan, phấn khởi của người dân cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè thế giới, hàng nghìn phạm nhân đang thụ án trong các trại giam và hàng vạn người thân khắp các vùng miền sẽ có thêm niềm vui lớn trước Quyết định về đặc xá đợt 2 năm 2025 vừa được Chủ tịch nước công bố. Chủ trương nhất quán thể hiện tính nhân văn, tôn trọng dân chủ, nhân quyền của Đảng và Nhà nước Việt Nam từ khi thành lập nước đến nay đã nhận được niềm tin, sự ủng hộ ngày càng lớn của người dân cũng như cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, đối với bè lũ chống phá, phản động ở hải ngoại thì đây lại là một thất bại cay đắng, mục tiêu để chúng xuyên tạc, bôi nhọ bằng mọi thủ đoạn xảo trá, đê hèn nhất...

Luận điệu xuyên tạc của các tổ chức phản động, chống phá.

Đã trở thành thông lệ đẹp, giàu tính nhân văn, ưu việt của chế độ, vào dịp Quốc khánh 2/9 hàng năm, gia đình và bản thân phạm nhân trong các trại giam lại hồi hộp chờ đón đợt xem xét đặc xá theo quyết định của Chủ tịch nước. Việc làm này đã và đang phát huy tác dụng tích cực trên nhiều phương diện, khuyến khích các phạm nhân học tập, rèn luyện, lao động, phấn đấu cải tạo tốt để sớm được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật, trở về đoàn tụ với gia đình và hòa nhập cộng đồng.

Mới đây, chiều 7/7, Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố Quyết định số 1244/2025/QĐ-CTN về đặc xá năm 2025 (đợt 2) thực hiện đặc xá tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhân dịp 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/2025), thời gian đã chấp hành án phạt tù để xét đặc xá tính đến ngày 31/8/2025. Đối tượng đặc xá bao gồm: Người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Quyết định cũng đã nêu rõ điều kiện được đề nghị đặc xá, các trường hợp không được đề nghị đặc xá và đặc xá trong trường hợp đặc biệt. So với đặc xá đợt 1 dịp 30/4, lần này trường hợp và điều kiện đã mở rộng hơn. Đây là tin vui, mang đến niềm tin, hạnh phúc đoàn tụ của rất nhiều phạm nhân đang thụ án và gia đình.

Với não bộ bị nhuộm đen bởi hận thù và lòng đố kỵ, bất cứ chủ trương, chính sách dù đúng đắn, nhân văn đến đâu của Đảng, Nhà nước Việt Nam dưới nhãn quan lệch lạc của bè lũ chống phá đang ăn nhờ ở đậu ở hải ngoại đều bị xuyên tạc thành “mị dân”, “công cụ phục vụ tham nhũng, lợi ích nhóm”, “vi phạm dân chủ, nhân quyền”, “vi phạm luật pháp quốc tế”... Lần này cũng vậy, ngay khi Văn phòng Chủ tịch nước công bố Quyết định về đặc xá đợt 2 năm 2025, trên trang fanpage của các tổ chức khủng bố, phản động đã xuất hiện các bài viết với tiêu đề “Đặc xá 2/9: Ngày hội “giải cứu” quan tham”; “Mở rộng phạm vi đặc xá 2/9 hay hợp thức hóa giảm án cho quan chức tham nhũng”; “Tự do cho tù nhân lương tâm”; “Chính phủ Việt Nam phân biệt đối xử tù nhân”... Vẫn với thủ đoạn đánh tráo khái niệm, trắng trợn xuyên tạc, thay trắng đổi đen, chúng rêu rao rằng “Việc đặc xá là màn kịch trá hình để các quan tham nhũng được thoát án tù”, “cứ nộp nhiều tiền sẽ được đặc xá”; “Công lý không dành cho dân nghèo”, “Các tù nhân lương tâm bị phân biệt đối xử, không bao giờ được đặc xá”...

Luận điệu xuyên tạc của các tổ chức phản động, chống phá.

Thực tiễn lịch sử đã minh chứng đặc xá luôn là chính sách được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, chú trọng. Những năm đầu mới thành lập nước, trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn trăm bề của chính quyền non trẻ lại bị thù trong, giặc ngoài nhăm nhe thôn tính nhưng Đảng và Chính phủ vẫn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân, tạo mọi điều kiện để những người lầm lạc có điều kiện phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội.

Tại Sắc lệnh số 04/SL, ngày 28/12/1945 và Sắc lệnh số 136/SL, ngày 15/2/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ân xá, ân giảm cho cả người bị kết án tử hình. Theo thời gian, cùng với sự phát triển ngày càng lớn mạnh của đất nước, Việt Nam luôn nhất quán quan điểm không ngừng mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm ngày càng tốt hơn các quyền con người. Ngày 1/3/2028, Luật Đặc xá có hiệu lực càng thể hiện một cách đầy đủ và sinh động nhất chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta đối với những người phạm tội đã thật sự hối cải. Từ năm 2009 đến nay, Việt Nam có 11 đợt đặc xá, đã tha tù cho hơn 100.000 phạm nhân có quá trình cải tạo, lao động, học tập tốt. Lần gần nhất, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/2025), Chủ tịch nước đã đặc xá cho 8.056 người. Phần lớn những người được tha tù đã trở về nơi cư trú ổn định cuộc sống.

Cũng như các quốc gia tiến bộ, văn minh trên thế giới, Nhà nước XHCN Việt Nam điều hành xã hội bằng pháp luật trên nguyên tắc công bằng, dân chủ, thượng tôn luật pháp. Không một tổ chức, cá nhân nào có quyền đứng ngoài, đứng trên pháp luật. Dẫu nhân văn, đặt mục tiêu răn đe, giáo dục lên hàng đầu nhưng pháp luật Việt Nam rất nghiêm minh, những kẻ cố tình chống phá, ngoan cố, không biết ăn năn hối cải “quay đầu là bờ” sẽ không xứng đáng và chắc chắn không được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Ở Việt Nam hoàn toàn không có việc Nhà nước cố tình bắt bớ, giam giữ những người “bất đồng chính kiến”, “đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền”, không có khái niệm “tù nhân lương tâm” mà chỉ có những kẻ vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của tổ chức, cá nhân cũng như lợi ích quốc gia, cộng đồng đã trải qua một quá trình tố tụng hình sự nghiêm minh, theo đúng quy định của pháp luật.

Thực chất, những kẻ được bè lũ chống phá, phản động xưng tụng là “tù nhân lương tâm” hầu hết là các đối tượng bị kết án thuộc nhóm tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia. Trên thực tế, ngay cả trong quá trình chấp hành án phạt tù, các đối tượng này vẫn không hề hối cải, tiếp tục ngoan cố, không nhìn nhận được lỗi lầm của bản thân, không từ bỏ ý đồ chống phá đất nước, liên tục thực hiện các hành vi chống đối, bất hợp tác. Ở bất kỳ quốc gia, thể chế nào, phản bội Tổ quốc luôn được xem là tội nặng nhất. Do đó, không chỉ Việt Nam mà tất cả các nước trên thế giới đều không bao giờ chấp nhận những kẻ phá hoại đất nước.

Niềm vui, hạnh phúc chỉ đến với những người xứng đáng. Hận thù mù quáng, đố kỵ và chống phá sẽ sớm nhận được sự trừng phạt xứng đáng, hậu quả chẳng tốt đẹp gì.

Vũ Thanh