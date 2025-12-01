Đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Thời gian qua, khi Đảng ta triển khai xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV, các thế lực thù địch tung ra nhiều luận điệu sai trái, xuyên tạc sự thật nhằm chống phá Đại hội XIV của Đảng. Vì vậy, chúng ta cần tỉnh táo nhận diện và kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu nham hiểm này.

Những chiêu trò, luận điệu tinh vi, xảo quyệt

Những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, bất mãn chính trị tuy không mới nhưng được nhào nặn tinh vi, xảo quyệt và vô cùng nguy hiểm, đánh trực diện vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; làm phân tán lòng người, suy giảm niềm tin của nhân dân vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang gấp rút chuẩn bị Đại hội XIV, chuẩn bị các điều kiện để bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Có thể nhận diện một số luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc công tác xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng qua một số điểm nổi cộm sau đây:

Một là, luận điệu “các văn kiện trình Đại hội XIV không có gì mới, chỉ là bổn cũ soạn lại”. Đây là luận điệu lặp đi lặp lại nhưng được khoác vỏ bọc mới “phân tích học thuật” để đánh lừa người đọc. Bản chất của những luận điệu sai trái này là các thế lực thù địch ra sức phủ nhận tính kế thừa và phát triển trong tư duy, nhận thức lý luận của Đảng, cố tình đánh tráo khái niệm giữa kế thừa khoa học với “sự lặp lại máy móc”, siêu hình, mang nặng tính duy tâm. Mục tiêu của chúng là gieo rắc tâm lý hoài nghi, bi quan, chán chường về Đại hội XIV của Đảng, cho rằng trong xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV, Đảng ta không sáng tạo, không có đổi mới, vẫn đi theo “đường mòn lối cũ”, từ đó phủ nhận sạch trơn những nỗ lực, cố gắng và giá trị nhân văn của dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV, nhất là phủ nhận các điểm mới của dự thảo văn kiện.

Hai là, luận điệu “lý luận của Đảng lạc hậu, kéo lùi lịch sử dân tộc”. Các thế lực thù địch rêu rao rằng, các chủ trương, đường lối của Đảng là “cũ kỹ”, “không có sức sống”, “không theo kịp thế giới”, “không có tương lai”... Đây là quan điểm xuyên tạc nhằm phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng là Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Luận điệu sai trái này thể hiện rõ tầm nhìn thiển cận, tư duy hẹp hòi, phiến diện, “chỉ thấy cây mà không thấy rừng”, “chỉ biết một mà không biết hai”, đã cố tình tách rời lý luận khỏi thực tiễn sinh động của đất nước.

Ba là, luận điệu “Báo cáo chính trị thì hay nhưng không có tính khả thi”, “nghị quyết chồng nghị quyết”, “văn kiện Đảng chỉ là giấy”. Đây là chiêu trò cũ rích nhưng được làm mới bằng việc cắt xén, lắp ghép, cố tình bóp méo sự thật, khuếch đại một số hạn chế, khuyết điểm “biến con muỗi thành con voi” trong triển khai thực hiện nghị quyết, rồi suy diễn rằng: Đảng ta “nói một đằng, làm một nẻo”, “nói mà không làm”, “hoạch định đường lối xa rời thực tế”, “không thích ứng với nền kinh tế thị trường”. Mục đích của các thế lực thù địch là phá vỡ sự thống nhất giữa “ý Đảng, lòng dân”, gây tâm lý bi quan trong lòng người, làm nhiễu loạn đời sống tinh thần xã hội, gây thêm khó khăn cho công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng.

Bốn là, luận điệu “việc tích hợp 3 báo cáo thành một chỉ là giảm hình thức, không có chiều sâu”. Khi Đảng ta đổi mới kết cấu dự thảo Báo cáo chính trị theo hướng tinh gọn, đồng bộ, thống nhất hơn, dễ đọc, dễ hiểu hơn, nhưng các thế lực thù địch lại “soi” vào điều ấy, tập trung chĩa mũi dùi chống phá với các luận điệu cho rằng sự tích hợp này là “sổ toẹt ý kiến của hơn 5 triệu đảng viên đã đóng góp ý kiến ở đại hội đảng cấp cơ sở”. Thậm chí, chúng còn cho rằng, việc tích hợp các văn bản “chỉ là hình thức”, “đơn giản hóa vấn đề”, “không đáp ứng yêu cầu tổng kết thực tiễn”, là chiêu trò “đánh bóng tên tuổi và ghi dấu ấn cá nhân lãnh đạo”, “phủ nhận uy tín của các bậc tiền bối”. Đây là luận điệu sai trái nhằm phủ nhận những nỗ lực đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng với mục đích tốt đẹp hơn của Đảng ta.

Tư duy mới, cách làm khoa học của Đảng phủ nhận luận điệu xuyên tạc

Từ biểu hiện chống phá nêu trên, chúng ta cần làm sáng tỏ luận cứ khoa học để đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch; qua đó khẳng định sự đúng đắn của quan điểm, chủ trương chỉ đạo xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Điều quan trọng hàng đầu là chúng ta phải kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, xác định đây là yêu cầu khách quan, nhiệm vụ cấp bách, nhu cầu khách quan của đất nước khi bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Lý luận về đường lối đổi mới của Đảng luôn được bổ sung, phát triển trên cơ sở tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, phát triển lý luận khoa học. Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới là nền tảng tư tưởng của Đảng đã được kiểm nghiệm bởi chính lịch sử cách mạng Việt Nam và thực tiễn đổi mới đất nước thành công của gần 4 thập niên vừa qua. Vì vậy, chúng ta cần tăng cường tuyên truyền kết quả, thành tựu phát triển đất nước, nhất là thành tựu đổi mới tư duy lý luận, làm rõ mối quan hệ biện chứng giữa kiên định-đổi mới-sáng tạo trong chỉ đạo xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Cần khẳng định rằng, quan điểm, chủ trương của Đảng về chỉ đạo xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV thể hiện tầm nhìn chiến lược, phù hợp với xu thế phát triển trên thế giới và đất nước trong tình hình mới. Tiêu đề và phương châm Đại hội XIV của Đảng được xác định theo hướng tập trung vào xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy. Điều đó thể hiện tư duy chiến lược và tầm nhìn xa, trông rộng, luôn chủ động thích ứng với bối cảnh mới của Đảng. Vì vậy, chúng ta cần tiếp tục làm rõ hơn tính khoa học, tính lý luận và thực tiễn của các nội dung mới trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, góp phần củng cố niềm tin và thống nhất nhận thức trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Trong đại hội lần này, việc tích hợp 3 báo cáo thành một báo cáo chính trị tổng hợp là bước đổi mới mạnh mẽ về tư duy và phương pháp xây dựng văn kiện của Đảng, bám sát hơn những đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống. Lần đầu tiên, Đảng ta tích hợp Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế-xã hội và Báo cáo xây dựng Đảng vào một báo cáo tổng hợp. Đây không phải là việc làm giản lược mà là sự nâng cao tính tổng thể, sự liên thông, kết nối các trụ cột phát triển đất nước trong một chỉnh thể thống nhất. Văn kiện mới trình Đại hội XIV của Đảng vừa tinh gọn, vừa tăng tính logic, vừa thuận lợi cho việc tổ chức triển khai thực hiện trong thực tiễn. Điểm mới quan trọng của dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV lần này là giảm tính khẩu hiệu, tăng tính khái quát và tính hành động; tăng chỉ tiêu định lượng; thể hiện phương châm “nói ít, làm nhiều”, gắn lý luận với thực tiễn sôi động của đất nước, đáp ứng sự mong muốn, kỳ vọng của nhân dân. Vì vậy, các cấp, ngành, các cơ quan tuyên giáo và dân vận, báo chí, truyền thông, các học viện, nhà trường và các chuyên gia, nhà khoa học cần tăng cường phân tích, chứng minh, lý giải, làm sáng tỏ về ý nghĩa của mô hình tích hợp, từ đó lan tỏa tinh thần của văn kiện là đổi mới thực chất, hiệu quả, phục vụ nhu cầu thực tiễn phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều khó khăn, thách thức nhưng Việt Nam vẫn giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế vĩ mô; chuyển đổi số nhanh, hiệu quả; tăng cường năng lực quốc phòng, an ninh; mở rộng quan hệ hợp tác, đối ngoại, nâng cao uy tín quốc tế. Những thành tựu đó là cơ sở khoa học để xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV trên tinh thần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực. Vì vậy, cần tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về các thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng và không gian mạng, lấy “cái đẹp dẹp cái xấu”, lấy thông tin chính thống làm nền tảng chủ đạo để vô hiệu hóa các thông tin sai trái, độc hại là việc làm cần thiết hiện nay.

Có thể khẳng định rằng, dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng là sản phẩm kết tinh trí tuệ, tâm huyết, công sức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; thể hiện nhiều điểm mới, sáng tạo, đầy sức sống; là bước tiến về tư duy lý luận của Đảng so với các đại hội trước, từ tên gọi đại hội, phương châm chỉ đạo, kết cấu văn kiện đến nội dung đổi mới mạnh mẽ trong tầm nhìn và mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Với niềm tin son sắt vào Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; với sự chung sức, đồng lòng, cùng vào cuộc của toàn dân và cả hệ thống chính trị, chúng ta tin tưởng sâu sắc rằng, văn kiện Đại hội XIV của Đảng sẽ tiếp tục mở ra tầm nhìn mới, đưa đất nước vững tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

