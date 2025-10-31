Chống tiêu cực trong thi hành công vụ

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nhiệm vụ này càng trở nên cấp thiết và cần được đặc biệt quan tâm trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương hai cấp với việc phân cấp, phân quyền đang diễn ra mạnh mẽ.

Tăng cường giám sát đa chiều

Từ ngày 1/7/2025, cấp xã sẽ thực hiện 463 thủ tục hành chính; trong đó có 278 thủ tục hành chính là từ cấp huyện chuyển về. Điều này cho thấy “quyền lực” của chính quyền cấp xã hiện nay là rất lớn; đặc biệt là trong các lĩnh vực như: quản lý kinh tế, đất đai, tuyển dụng cán bộ... Do đó, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thi hành công vụ của cán bộ cấp xã, phường là vấn đề quan trọng, cần được quan tâm triển khai ngay.

Trung tâm phục vụ hành chính công phường Kỳ Sơn tích cực áp dụng CNTT góp phần tạo sự công khai, minh bạch trong hoạt động

Đồng chí Lưu Hoài Thanh - Phó giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công cho biết: Phường Kỳ Sơn có địa bàn rộng, giáp ranh với Hà Nội; các hoạt động phát triển KT-XH diễn ra sôi động. Các thủ tục hành chính cũng diễn ra nhiều, đặc biệt là liên quan đến chế độ chính sách, đất đai...Do đó, chúng tôi luôn coi trọng việc công khai, minh bạch trong hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức khi thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt là áp dụng công nghệ thông tin, các phần mềm quản lý để kiểm tra, giám sát công việc.

Theo đồng chí Phó giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công, thì Tring tâm cũng chủ động hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính công trên Cổng dịch vụ công Quốc gia để ngăn ngừa tiêu cực. Chúng tôi cũng công khai số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo UBND phường và Trung tâm phục vụ hành chính công phường để người dân phản ánh vướng mắc, tiêu cực nếu có trong quá trình đến thực hiện các thủ tục hành chính.

Cùng với phường Kỳ Sơn, theo quan sát của phóng viên tại tất cả các Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, phường hiện nay đều có niêm yết số điện thoại đường dây nóng để người dân phản ánh những vấn đề liên quan trong việc thực hiện thủ tục hành chính. Ngoài ra, các Trung tâm phục vụ hành chính công đều được trang bị hệ thống camera giám sát, đảm bảo việc tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính diễn ra đúng quy định; nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ.

Công tác tiếp dân của cấp ủy, chính quyền các địa phương cũng được coi trọng, định kỳ 2 lần/tháng và tiếp dân đột xuất khi phát sinh các vấn đề liên quan. Từ đó đã kịp thời ghi nhận, tiếp thu, giải quyết các vấn đề ngay từ cơ sở, không để kéo dài, phát sinh thành điểm nóng phức tạp.

Nhờ thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ngay từ khi mô hình chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động nên đến nay, sau 4 tháng vận hành chưa ghi nhận vụ việc nào phức tạp hay đơn thư khiếu nại liên quan đến cán bộ cấp các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc giải quyết TTHC.

Tuân thủ “kim chỉ nam” trong thực hiện nhiệm vụ

Quy tắc ứng xử được coi là “kim chỉ nam” quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ góp phần đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động công vụ. Do đó, ngay sau khi ổn định bộ máy, đi vào hoạt động, 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thể chế hoá, xây dựng và thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp và văn hoá công sở phù hợp với đặc thù từng ngành, nghề, lĩnh vực. Các chính sách, thủ tục hành chính, quản lý tài sản công, ngân sách, định mức, tiêu chuẩn đều niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử hoặc qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Việc công khai tài chính, chi tiêu nội bộ đã đi vào nề nếp tại nhiều đơn vị.

Cán bộ xã Tiền Phong tận tình hướng dẫn người dân giải quyết các thủ tục hành chính

Đồng chí Bàn Kim Quy - Chủ tịch UBND xã Tiền Phong cho biết: Trung tâm phục vụ hành chính công của xã đã niêm yết công khai các thủ tục hành chính, mức thu phí và lệ phí, mã Qrcode hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho người dân khi đến làm việc. Cán bộ Trung tâm hành chính công xã thực hiện nghiêm túc phương châm “5 biết, 3 không, 4 thể hiện”. Nhất là 3 không: không phiền hà, sách nhiễu; không né tránh trách nhiệm; không trễ hẹn trong quá trình xử lý công việc. Việc thực hiện nghiêm túc các quy tắc ứng xử này đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, trách nhiệm.

Thực tế tìm hiểu tại các cơ quan, đơn vị sau 4 tháng hoạt động mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cho thấy ngay sau khi đi vào hoạt động ổn định, các cơ quan đều đã ban hành văn bản quy định hoạt động công vụ, quy tắc ứng xử. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 10/CTTTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương đều đặt hòm thư góp ý, thiết lập đường dây nóng tại trụ sở để tiếp nhận ý kiến phản ánh, tham gia, góp ý của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Với quyết tâm xây dựng nền hành chính hiệu quả, liêm chính, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đang thường xuyên nắm bắt tình hình, các vấn đề Nhân dân quan tâm phản ánh về cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý có các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, gây phiền hà khi thực thi công vụ để kịp thời có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, xử lý. Đồng thời xây dựng kế hoạch và tiến hành thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Tiếp tục thực hiện rà soát việc bố trí cán bộ và điều chuyển hoặc miễn nhiệm, thay thế đối với các cán bộ lãnh đạo, quản lý có năng lực hạn chế, trì trệ trong giải quyết công việc, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Xử lý nghiêm minh, kịp thời, đồng bộ giữa kỷ luật đảng với kỷ luật Nhà nước đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm. Quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức tỉnh Phú Thọ liêm chính, trách nhiệm, vì dân.

Ngày 14/10/2025, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch số 6649/KH-UBND về “Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động công vụ; xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc”. Trong đó nhấn mạnh 5 nội dung cần tập trung thực hiện: Tiếp tục phổ biến, quán triệt sâu rộng chủ trương, chính sách nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTNLPTC. Thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý. Phát hát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTNLPTC. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm.

