Chinh phục bản Mừng

Chương trình chạy giao lưu “Cao Phong Trail 2025 - Sắc cam chinh phục đỉnh cao bản Mừng” là một trong những điểm nhấn trong các hoạt động tại Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Với gần 600 vận động viên đến từ khắp các tỉnh, thành trên cả nước đã cùng nhau chinh phục những cung đường uốn lượn giữa núi rừng hùng vĩ, thơ mộng, dẫn lối đến Bản Mừng - điểm đến du lịch cộng đồng mang đậm bản sắc vùng cao Phú Thọ. Đây không đơn thuần chỉ là một sân chơi thể thao lành mạnh mà còn là dịp để du khách khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người Cao Phong.
Cây đa bản Mừng nằm ở độ cao trên 600m so với mực nước biển - nơi về đích của chương trình chạy giao lưu “Cao Phong Trail 2025 - Sắc cam chinh phục đỉnh cao bản Mừng”
Các vận động viên tham gia thi đấu cự ly 21km tại điểm xuất phát
Hào hứng tranh tài
Các vận động viên sôi nổi, quyết liệt trên đường đua
Và không thể thiếu những khoảnh khắc dễ thương...
Các vận động viên chinh phục những con dốc quanh co, uốn lượn
Vận động viên của câu lạc bộ Hòa Bình Runners giành lợi thế lớn trong cuộc đua
Người dân địa phương nhiệt tình cổ vũ, tiếp sức cho các vận động viên
Nữ vận động viên tham gia thi đấu trong bộ trang phục truyền thống của dân tộc Mường
Cự ly 5km xuất phát tại khu vực cây Đa bản Mừng
Các vận động viên thể hiện sự quyết tâm giành tích thành cao nhất
Vận động viên cao tuổi nhất đến từ xã Mai Châu chia sẻ cảm xúc sau khi hoàn thành cự ly 5km
Vận động viên Nguyễn Viết Cường về đích ở nội dung cự ly 21km
Tiếng chiêng ngân vang giữa núi rừng Tây Bắc
Nhiều sạp hàng bày bán nhằm quảng bá, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương
Những món ăn đặc trưng của đồng bào dân tộc Mường
Cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên các gian hàng
Khu vực về đích thơ mộng giữa khung cảnh thơ mộng, thiên nhiên hùng vĩ
Đức Anh
