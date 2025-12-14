Văn hóa - Xã hội
Chinh phục bản Mừng

Chương trình chạy giao lưu “Cao Phong Trail 2025 - Sắc cam chinh phục đỉnh cao bản Mừng” là một trong những điểm nhấn trong các hoạt động tại Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Với gần 600 vận động viên đến từ khắp các tỉnh, thành trên cả nước đã cùng nhau chinh phục những cung đường uốn lượn giữa núi rừng hùng vĩ, thơ mộng, dẫn lối đến Bản Mừng - điểm đến du lịch cộng đồng mang đậm bản sắc vùng cao Phú Thọ. Đây không đơn thuần chỉ là một sân chơi thể thao lành mạnh mà còn là dịp để du khách khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người Cao Phong.

Chinh phục bản Mừng

Cây đa bản Mừng nằm ở độ cao trên 600m so với mực nước biển - nơi về đích của chương trình chạy giao lưu “Cao Phong Trail 2025 - Sắc cam chinh phục đỉnh cao bản Mừng”

Chinh phục bản Mừng

Các vận động viên tham gia thi đấu cự ly 21km tại điểm xuất phát

Chinh phục bản Mừng

Hào hứng tranh tài

Chinh phục bản Mừng

Các vận động viên sôi nổi, quyết liệt trên đường đua

Chinh phục bản Mừng

Và không thể thiếu những khoảnh khắc dễ thương...

Chinh phục bản Mừng

Các vận động viên chinh phục những con dốc quanh co, uốn lượn

Chinh phục bản Mừng

Vận động viên của câu lạc bộ Hòa Bình Runners giành lợi thế lớn trong cuộc đua

Chinh phục bản Mừng

Người dân địa phương nhiệt tình cổ vũ, tiếp sức cho các vận động viên

Chinh phục bản Mừng

Nữ vận động viên tham gia thi đấu trong bộ trang phục truyền thống của dân tộc Mường

Chinh phục bản Mừng

Cự ly 5km xuất phát tại khu vực cây Đa bản Mừng

Chinh phục bản Mừng

Các vận động viên thể hiện sự quyết tâm giành tích thành cao nhất

Chinh phục bản Mừng

Vận động viên cao tuổi nhất đến từ xã Mai Châu chia sẻ cảm xúc sau khi hoàn thành cự ly 5km

Chinh phục bản Mừng

Vận động viên Nguyễn Viết Cường về đích ở nội dung cự ly 21km

Chinh phục bản Mừng

Tiếng chiêng ngân vang giữa núi rừng Tây Bắc

Chinh phục bản Mừng

Nhiều sạp hàng bày bán nhằm quảng bá, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương

Chinh phục bản Mừng

Những món ăn đặc trưng của đồng bào dân tộc Mường

Chinh phục bản Mừng

Cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên các gian hàng

Chinh phục bản Mừng

Khu vực về đích thơ mộng giữa khung cảnh thơ mộng, thiên nhiên hùng vĩ

Đức Anh


Đức Anh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phú thọ Đất Tổ đền Hùng Báo Phú Thọ chạy marathon Cao Phong Bản sắc dân gian văn hoá truyền thống
