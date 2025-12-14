Đại hội Hội Công chứng viên tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 14/12, Hội Công chứng viên tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự Đại hội có đại diện Hiệp hội Công chứng Việt Nam, lãnh đạo Sở Tư pháp cùng các đại biểu chính thức là công chứng viên đang hành nghề trên địa bàn tỉnh.

Hội Công chứng viên tỉnh được thành lập trên cơ sở hợp nhất Hội Công chứng viên tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình và Hội Công chứng viên tỉnh Phú Thọ (cũ) theo chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn và Đề án hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình.

Trong giai đoạn 2022-2025, Hội Công chứng viên tỉnh Phú Thọ (cũ) Vĩnh Phúc, Hòa Bình luôn củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí hoạt động. Sau sáp nhập, Hội làm tốt vai trò là đầu mối thống nhất, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên.

100% công chứng viên hoạt động trên địa bàn tỉnh là hội viên. Hội tích cực tham gia ý kiến vào các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động công chứng, giữ đúng nguyên tắc công khai, dân chủ theo quy định và yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước.

Lãnh đạo Hiệp hội Công chứng Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát huy kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2025-2030 Hội Công chứng viên tỉnh tập trung vào kiện toàn tổ chức; nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; tăng cường giám sát việc tuân thủ pháp luật trong hành nghề; đẩy mạnh bồi dưỡng chuyên môn, chuyển đổi số; thực hiện minh bạch tài chính và thúc đẩy các hoạt động giao lưu, học tập kinh nghiệm.

Lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trên cơ sở thảo luận dân chủ và thống nhất cao, Đại hội Hội công chứng viên tỉnh đã bầu Ban Chấp hành Hội, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 7 đồng chí và Hội đồng khen thưởng, Kỷ luật nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 5 đồng chí; đồng thời bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Công chứng viên toàn quốc.

Ban Chấp hành Hội Công chứng viên tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội

Huy Thắng