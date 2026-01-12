Chủ động giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử

Hiện nay, các địa phương đang bước vào giai đoạn then chốt chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trong bối cảnh đó, việc ổn định tình hình an ninh trật tự, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân thông qua công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trở thành nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của chính quyền các cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tiếp công dân định kỳ tháng 1/2026.

Nhằm nâng cao hiệu quả tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, ngày 18/8/2025, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 646/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ tỉnh ban hành quyết định thành lập Tổ tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo phục vụ công tác bầu cử; ban hành văn bản gửi Ủy ban MTTQ các xã, phường về việc hướng dẫn công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Lãnh đạo xã Tam Nông tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng Ban Dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ tỉnh, căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã thành lập Tổ tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo gồm 6 người, có trách nhiệm tham mưu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh hướng dẫn, triển khai thực hiện các nội dung trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử thuộc quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam theo quy định của pháp luật. Tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử; đôn đốc các cơ quan, tổ chức xem xét, giải quyết đơn thư liên quan đến công tác bầu cử theo quy định do Ủy ban MTTQ tỉnh chuyển đến.

Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử xã Đoan Hùng triển khai, quán triệt thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ công tác bầu cử.

Theo Sở Nội vụ - cơ quan Thường trực Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh, đến nay, tại 148 UBBC xã, phường và UBBC tỉnh đều đã thành lập Tổ giúp việc và các tiểu ban phục vụ bầu cử, trong đó có Tiểu ban nhân sự, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Đây là tiểu ban có nhiệm vụ giúp UBBC về công tác nhân sự tham gia ứng cử và chỉ đạo, hướng dẫn xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong bầu cử theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, để nắm bắt kết quả triển khai công tác bầu cử tại các địa phương, qua công tác kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong thực tiễn. Đồng thời, hướng dẫn, chỉ đạo, kiến nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm giải quyết nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra thực sự dân chủ, đúng luật, an toàn, Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành kế hoạch và thành lập các đoàn kiểm tra về công tác bầu cử. Sở Nội vụ cũng đã tham mưu UBBC tỉnh ban hành kế hoạch và quyết định thành lập 19 đoàn công tác giúp việc UBBC tỉnh để chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, đồng thời nắm bắt tình hình, giải quyết các vướng mắc phát sinh.

Tính đến thời điểm này, UBBC tỉnh chưa nhận được đơn thư, khiếu nại, tố cáo nào của công dân liên quan đến bầu cử. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị chu đáo, khoa học và tinh thần trách nhiệm cao của các UBBC, sự tham gia của Ủy ban MTTQ các cấp, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh sẽ góp phần quan trọng vào thành công chung của ngày hội non sông.

Huy Thắng