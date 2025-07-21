Chủ động phòng, chống cơn bão số 3 khu vực lòng hồ Hòa Bình

Trong bối cảnh cơn bão số 3 (Wipha) được dự báo có diễn biến phức tạp, khả năng gây mưa lớn trên diện rộng, các địa phương vùng lòng hồ Hòa Bình đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp phòng, chống thiên tai bằng tinh thần chủ động, trách nhiệm và phối hợp hiệu quả giữa chính quyền, lực lượng chức năng và người dân nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Các địa phương vùng lòng hồ Hòa Bình khẩn trương triển khai nhiều biện pháp phòng, chống thiên tai với tinh thần chủ động, trách nhiệm

Kích hoạt nhanh các phương án “4 tại chỗ”

Đồng chí Nguyễn Việt Phương- Chủ tịch UBND xã Thung Nai cho biết: Ngay sau khi tiếp nhận công điện khẩn của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó với bão số 3, UBND xã Thung Nai đã tổ chức họp khẩn, thành lập Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của xã. Đồng thời, phân công rõ ràng nhiệm vụ cho từng thành viên Ban chỉ huy; chỉ đạo các xóm tổ chức trực ban 24/24, cập nhật liên tục các bản tin cảnh báo thời tiết, truyền tải thông tin nhanh chóng đến các hộ dân, nhất là chủ phương tiện thủy nội địa đang hoạt động trên lòng hồ. Cùng với đó, xã cũng đã đề nghị Sở Xây dựng chỉ đạo đơn vị quản lý Cảng Thung Nai không cấp phép cho bất kỳ tàu, thuyền nào xuất bến trong thời gian diễn ra bão.

Sau khi có chỉ đạo từ cấp trên, Ban quản lý bến Cảng đã phối hợp với Đội CSGT đường thủy số 3 khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai

Tại Bến cảng Thung Nai - một trong những điểm xuất phát chính của các tour du lịch trên lòng hồ Hòa Bình, công tác phòng chống bão cũng được thực hiện hết sức quyết liệt. Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng- Phó trưởng Bến cảng Thung Nai cho biết: ngay sau khi có chỉ đạo từ cấp trên, Ban quản lý bến Cảng đã phối hợp với Đội CSGT đường thủy số 3 khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai đến toàn bộ các tổ hợp tác, chủ phương tiện thủy nội địa tạm dừng đón khách. Đồng thời yêu cầu 100% chủ phương tiện ký cam kết không xuất bến trong thời gian mưa bão và hoàn lưu sau bão. Cùng với việc cấm xuất bến, Ban quản lý bến cảng cũng yêu cầu tất cả các tàu, thuyền phải đưa phương tiện về điểm neo đậu an toàn, chằng néo chắc chắn.

Theo thiếu tá Đinh Ngọc Hà, cán bộ Đội CSGT đường thủy số 3 thì sau khi được tuyên truyền, thông báo, chủ các phương tiện thủy đã nghiêm chỉnh chấp hành quy định về phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn trong cơn bão số 3

Theo ghi nhận, trong bối cảnh cơn bão số 3 được cảnh báo nguy hiểm đang tiến vào đất liền, người dân và các chủ tàu trên địa bàn đã thể hiện tinh thần hợp tác và ý thức trách nhiệm cao. Anh Bùi Trần Nam- chủ tàu Phương Nam chia sẻ: Chúng tôi hiểu rõ nguy cơ thiên tai trong thời điểm này. Ngay khi nhận được thông báo, tôi lập tức đưa phương tiện về nơi neo đậu an toàn, không đón khách, không rời bến.

Cũng giống như chủ tàu Phương Nam, anh Bùi Văn Hải- chủ tàu Hài Hiền cho biết: Qua phương tiện truyền thông và công tác tuyên truyền của lực lượng chức năng, chúng tôi biết rõ mức độ nguy hiểm của cơn bão số 3. Ngay từ ngày 19/7/2025 tôi đã chủ động neo tàu, không chở khách và cũng khuyến cáo bà con quanh khu vực tránh ra hồ trong thời điểm này.

Tính đến thời điểm chiều ngày 20/7/2025, 100% phương tiện thủy trên khu vực lòng hồ Hòa Bình đã được đưa về nơi neo đậu an toàn

Theo ông Nguyễn Văn Toàn, đại diện Cảng vụ Hòa Bình cho biết thêm: Tính đến thời điểm này, tất cả các chủ phương tiện đều đã được tuyên truyền, phổ biến các quy định và phương án ứng phó với cơn bão số 3. Đa số đều đồng thuận cao, không có trường hợp cố tình vi phạm.

Sau khi đưa về khu vực neo đậu, các phương tiện đều được chằng, néo cẩn thận, chắc chắn

Theo thống kê từ lực lượng chức năng, trên khu vực lòng hồ Hòa Bình hiện có khoảng hơn 90 phương tiện thủy nội địa đủ điều kiện vận chuyển khách du lịch.

Sẵn sàng đón bão với tinh thần chủ động

Mặc dù công tác phòng chống cơn bão số 3 ở khu vực lòng hồ Hòa Bình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, công tác phòng chống bão tại khu vực này cũng đối mặt với một số thách thức bởi đây là địa bàn dài, rộng, dân cư sinh sống rải rác ven hồ, giao thông chủ yếu bằng đường thủy khiến việc tiếp cận, tuyên truyền, kiểm soát gặp không ít khó khăn. Ngoài ra, vẫn tồn tại nhiều bến bãi dân sinh tự phát, chưa được quản lý chặt chẽ. Đặc biệt, tại khu vực nuôi trồng thủy sản trên hồ, nhiều hộ dân vẫn có tâm lý muốn “bám trụ” lại lồng bè để bảo vệ tài sản, bất chấp nguy hiểm từ thiên tai.

Người dân và chủ các phương tiện thủy nội địa và các cơ quan chức năng trên khu vực lòng hồ Hòa Bình sẵn sàng đón cơn bão số 3 với tâm thế chủ động ứng phó, chủ động phòng tránh

Thiếu tá Đinh Ngọc Hà, cán bộ Đội CSGT đường thủy số 3 cho biết: Trước thực tế đó, lực lượng CSGT đường thủy đã xây dựng phương án ứng phó cụ thể như bố trí 100% cán bộ chiến sỹ thường trực tại các điểm xung yếu, huy động 7 phương tiện thủy gồm tàu, thuyền, ca nô để tăng cường tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền nhắc nhở người dân. Đồng thời sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Tính đến thời điểm 10h20’ sáng nay (21/7/2025) trước khi bão số 3 đổ bộ vào đất liền, trên khu vực lòng hồ Hòa Bình không còn phương tiện thủy nào hoạt động

Có thể nói, công tác phối hợp giữa các lực lượng như UBND xã, Ban quản lý cảng, CSGT, Cảng vụ Hòa Bình đã phát huy hiệu quả rõ rệt trong việc kiểm soát và quản lý hoạt động vận tải thủy trên vùng lòng hồ Hòa Bình trong thời điểm diễn ra bão số 3.

Các đơn vị chức năng quản lý vận tải đường thủy trên khu vực lòng hồ thường xuyên kiểm tra công tác bảo đảm an toàn cho phương tiện tại nơi neo đậu

Ghi nhận của phóng viên tại khu vực Thung Nai vào 10h20 sáng 21/7/2025 cho thấy: không có bất cứ phương tiện thủy nội địa nào còn hoạt động, kể cả các thuyền dân sinh. Các lồng bè nuôi trồng thủy sản đã được chằng néo chắc chắn, di dời đến nơi an toàn để sẵn sàng đón bão số 3 trong tâm thế chủ động ứng phó, chủ động phòng tránh. nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất hậu quả do mưa bão gây ra.

Mạnh Hùng