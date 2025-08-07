Chủ động phòng, chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân

Bước vào mùa mưa bão năm nay, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện các hình thái thời tiết cực đoan. Hiện tượng dông lốc xảy ra trên hầu hết các địa phương đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, sinh hoạt và đời sống của nhân dân.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 vừa qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn, lũ, ngập lụt và các hiện tượng sạt lở đất, đá tại một số điểm. Công tác ứng phó đã được các địa phương chủ động thực hiện đặc biệt là việc di dời người dân khỏi các khu vực nguy cơ cao về sạt lở; theo thống kê, toàn tỉnh có trên 5.000 hộ ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng do sạt lở đất đá, trong đợt bão số 3 năm 2025 đã có 859 hộ với 3.238 khẩu phải di chuyển đến nơi an toàn.

Do ảnh hưởng mưa bão, xã Cao Phong bị sạt lở đất đá vào khu vực sản xuất

Khu vực xóm Rài, xã Mường Vang do ảnh hưởng thường xuyên của các đợt mưa lũ xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún kéo dài đã ảnh hưởng đến 111 hộ với 539 nhân khẩu, trong đó, phạm vi khu vực ảnh hưởng nghiêm trọng đã phải di chuyển khẩn cấp 66 hộ với trên 280 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo tính mạng, tài sản của người dân.

Gia đình ông Bùi Văn Nưm, xóm Rài trong diện được hỗ trợ 50 triệu đồng làm nhà cho biết, trước đây căn nhà nằm dưới chân đồi, do mưa lũ đã làm sạt lở khối lượng đất đá vùi lấp một phần diện tích, đồng thời có nhiều vết nứt trên tường nhà và hiện tượng sạt lở tiếp tục diễn ra. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tuyên truyền vận động, hỗ trợ di dời đến nơi ở mới, người dân nơi đây rất phấn khởi, đồng tình ủng hộ. Gia đình cũng cố gắng huy động mọi nguồn vốn, sớm hoàn thiện căn nhà để có nơi ăn, chốn ở an toàn, ổn định cuộc sống, lao động sản xuất.

Hạ tầng khu tái định cư xóm Rài, xã Mường Vang đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng để người dân sớm được về nơi ở mới.

Để chủ động phòng, chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản cho người dân và công trình cơ sở hạ tầng, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát, cập nhật, điều chỉnh và xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai tại các cấp ở địa phương và phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai được quy định. Theo đó, đề nghị Chủ tịch UBND các xã, phường tăng cường triển khai thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường chủ động ứng phó với nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, các địa phương cần tập trung tổ chức kiểm tra, rà soát, thống kê cụ thể các khu dân cư, trường học, cơ sở y tế, trụ sở cơ quan, doanh trại ven sông, suối, kênh, khu vực sườn dốc để kịp thời phát hiện khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét sạt lở khi mưa lớn; kiên quyết tổ chức di dời, sơ tán các hộ dân khi có tình huống xấu nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản cho người dân và cơ sở hạ tầng, lưu ý các điểm đã xảy ra sạt lở phải di dời các hộ dân như khu vực xóm Lập và xóm Chiệng, xã Hợp Kim, xóm Thanh Mai, xã Mai Hạ, các xóm thuộc xã Tiền Phong, Cao Sơn, Nhân Nghĩa...; đồng thời có phương án hỗ trợ tái định cư, ổn định đời sống cho các hộ dân phải di dời.

Đường giao thông xã Tiền Phong bị sạt lở sau đợt mưa bão

Quản lý chặt chẽ, tăng cường kiểm tra, giám sát việc cấp phép, khai thác cát, sỏi trên sông, suối, kênh, để hạn chế xảy ra sạt lở; xử lý nghiêm các trường hợp khai thác, tập kết cát, sỏi, vật liệu xây dựng trái phép theo đúng quy định của pháp luật.

Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn tại các công trường đang xây dựng, nhất là các công trình xây dựng ở khu dân cư, ven sông, suối, kênh, sườn dốc; đình chỉ việc xây dựng công trình nếu không bảo đảm an toàn hoặc có nguy cơ gây sạt lở, ảnh hưởng đến dòng chảy, thoát lũ.

Kiểm soát chặt chẽ công tác quy hoạch, xây dựng nhà cửa, công trình ven sông, suối, kênh, đào sẻ đồi, núi xây dựng công trình nhằm khắc phục tình trạng nhà cửa, công trình lấn chiếm dòng chảy, tăng nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở, lũ ống, lũ quét; đồng thời chủ động rà soát, sắp xếp lại dân cư tại các khu vực không bảo đảm an toàn, ảnh hưởng đến dòng chảy hoặc có nguy cơ sạt lở cao ở ven sông, suối, đồi núi.

Rà soát cụ thể hiện trạng các nhà dân bị sạt lở, huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với người dân có phương án hạ tải mái ta luy dương và vận chuyển khối lượng đất sạt lở đến vị trí tập kết đúng quy định, đảm bảo an toàn; trường hợp tận dụng đất thừa với mục đích khác phải thực hiện đúng theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Văn bản số 2241/SNNMT-KS ngày 16/7/2025.

Đồng thời, tăng cường phổ biến kiến thức, hướng dẫn người dân kỹ năng nhận biết dấu hiệu có thể xảy ra sạt lở đất đá, sạt lở bờ sông, suối, nguy cơ lũ, ngập lụt lũ ống, lũ quét để người dân, doanh nghiệp chủ động sơ tán, di dời trước khi xảy ra các tình huống thiên tai.

Lực lượng chức năng xã Kim Bôi trực tại các ngầm tràn đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa bão.

Đinh Thắng