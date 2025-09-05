Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Quang dự khai giảng tại Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc

Sáng 5/9, trong không khí rộn ràng của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2025 – 2026. Dự lễ khai giảng có đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Quang và các đại biểu dự lễ khai giảng

Năm học 2025 – 2026, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc đón chào 522 học sinh lớp 10. Đặc biệt, năm học này, nhà trường lần đầu tiên tuyển sinh lớp chuyên Tiếng Nhật, nâng tổng số toàn trường lên 44 lớp với 1.541 học sinh.

Đồng chí Bùi Văn Quang - Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Nhà trường có 157 cán bộ, giáo viên, nhân viên, thời gian qua đã không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường giáo dục STEM, kỹ năng mềm, ngoại ngữ và tin học theo chuẩn quốc tế.

Đồng chí Bùi Văn Quang - Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo VNPT Vĩnh Phúc tặng quà cho nhà trường.

Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc là một trong những trường hàng đầu của cả nước về chất lượng giáo dục đại trà, nhiều năm liên tiếp trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc đứng thứ 1 của tỉnh và trong tốp đầu cả nước về điểm thi tốt nghiệp THPT, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT hàng năm luôn đạt 100%. Tỷ lệ học sinh đỗ đại học là 100%, có nhiều học sinh đỗ thủ khoa trong các kì thi vào đại học, có nhiều em được học ở các lớp cử nhân tài năng hoặc được đi du học ở nước ngoài...

Từ khi thành lập đến năm học 2024 - 2025, Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc đã có 1718 giải HSG cấp quốc gia, trong đó có 94 giải nhất; có 33 giải Khu vực Quốc tế trong đó có: 04 huy chương Vàng, 09 huy chương Bạc, 16 huy chương Đồng, 04 học sinh được nhận bằng khen quốc tế.

Lãnh đạo phường Vĩnh Phúc tặng hoa chúc mừng nhà trường nhân dịp lễ khai giảng.

Với mục tiêu xây dựng và phát triển Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc thành “trường học thông minh” theo chuẩn quốc tế, là trung tâm nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu. Để đạt được mục tiêu, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc phấn đấu thực hiện thắng lợi sứ mệnh bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu để tập trung ươm tạo nhân tài, bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh và đất nước. Tăng cường giáo dục toàn diện đức, trí, thể, mỹ, hình thành hệ giá trị con người Việt Nam thời đại mới; nâng cao năng lực ngoại ngữ và Tin học cho học sinh theo chuẩn quốc tế; giảng dạy kĩ năng mềm cho học sinh, lấy sự thành công của học sinh làm thước đo chất lượng giáo dục của nhà trường. Nhà trường đẩy mạnh giáo dục STEM, STEAM ; phát triển năng lực nghiên cứu khoa học; tăng cường các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế; chú trọng công tác phân luồng. Thực hiện chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động giáo dục của nhà trường, để xây dựng trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc là trường học thông minh, một mô hình hiện đại và khoa học về giáo dục chất lượng cao.

Tại lễ khai giảng đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc chúc mừng nhà trường; lãnh đạo VNPT Vĩnh Phúc tặng quà cho nhà trường.

Các đại biểu cùng các thầy, cô giáo và hơn 1.500 học sinh cùng theo dõi chương trình lễ khai giảng toàn quốc gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục.

Ngay sau chương trình khai giảng trực tiếp của nhà trường, các đại biểu cùng các thầy, cô giáo và hơn 1.500 học sinh cùng theo dõi chương trình lễ khai giảng toàn quốc gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và kết nối trực tuyến đến tất cả cơ sở giáo dục trong cả nước.

Hạnh Thúy