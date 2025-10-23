Phát huy vai trò then chốt Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên

Ngày 23/10, tại Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp, xã Bình Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) năm 2025. Đồng chí Nguyễn Kim Sơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Các đại biểu dự hội nghị

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Thứ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân và Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên Trương Anh Dũng điều hành thảo luận

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến tháng 9/2025, cả nước có 1.163 cơ sở giáo dục nghề nghiệp và 20.621 trung tâm giáo dục thường xuyên. Chất lượng GDNN ngày càng được nâng cao, đáp ứng hơn nhu cầu sử dụng lao động của thị trường lao động, tỷ lệ tốt nghiệp ra trường có việc làm đạt tỷ lệ 80%.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu khẳng định lĩnh vực lĩnh vực GDNN-GDTX của tỉnh Phú Thọ đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của các Bộ, ngành và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự nỗ lực của các cơ sở GDNN, cơ sở GDTX, sự đồng hành, phối hợp của doanh nghiệp và toàn xã hội. Hệ thống cơ sở GDNN-GDTX được phân bổ rộng khắp, gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau hợp nhất; mở ra cơ hội xây dựng các cụm trường, trung tâm đào tạo chất lượng cao theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, tăng cường liên kết vùng và hợp tác quốc tế.

Đẩy mạnh liên kết đào tạo giữa nhà trường - doanh nghiệp - người học; doanh nghiệp là trung tâm trong việc đặt hàng đào tạo, bảo đảm đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong nước, khu vực và quốc tế. Một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tăng cường sử dụng mô hình thực tế ảo, mô phỏng số trong đào tạo nghề. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Phú Thọ quyết tâm thực hiện cải cách, hiện đại hóa cơ sở GDNN và xác định phát triển nguồn nhân lực là một trong ba khâu đột phá của tỉnh; phấn đấu đến năm 2030 trở thành trung tâm đào tạo nghề chất lượng cao của khu vực trung du miền núi phía Bắc và toàn quốc.

Đồng chí mong muốn Bộ GD&ĐT tiếp tục quan tâm, đầu tư cơ sở GDNN trực thuộc tỉnh thực hiện chức năng “trung tâm vùng, quốc gia, thực hành nghề chất lượng cao” nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, kỹ thuật lành nghề thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội khu vực và toàn quốc.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu kết luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và kết quả bước đầu mà toàn lĩnh vực GDNN-GDTX nói chung, Cục GDNN-GDTX nói riêng đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong 9 tháng qua kể từ khi lĩnh vực GDNN chính thức được chuyển giao về Bộ quản lý và Cục GDNN-GDTX được kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí đề nghị lĩnh vực GDNN-GDTX cần tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò then chốt của mình trong chiến lược phát triển đất nước. GDNN không chỉ là nơi đào tạo kỹ năng nghề cho người học, mà sẽ là “xương sống” của hệ thống phát triển nhân lực quốc gia, góp phần trực tiếp làm tăng năng suất lao động, năng lực cạnh tranh và sức sáng tạo của nền kinh tế. Đối với lĩnh vực GDNN, cần tập trung 5 nhiệm vụ lớn: Về thể chế tiếp tục theo dõi, hoàn thiện Dự án Luật GDNN (sửa đổi). Sắp xếp tinh gọn, đạt chuẩn, hiện đại hóa các cơ sở GDNN. Tăng cường gắn kết chặt chẽ giữa cơ sở GDNN với doanh nghiệp.

Ưu tiên tập trung đào tạo nhân lực các ngành, lĩnh vực trọng điểm. Huy động các nguồn lực để tập trung đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo hiện đại cho các trường chất lượng cao, trường thực hiện chức năng trung tâm quốc gia, trung tâm vùng. Đối với lĩnh vực GDTX, tập trung 3 nhiệm vụ lớn đó là tiếp tục rà soát, điều chỉnh chương trình xóa mù chữ, chương trình GDTX cấp THCS và THPT theo hướng hình thành năng lực và phẩm chất người học, gắn với tính thiết thực trong lao động sản xuất. Trước mắt tập trung rà soát, sắp xếp thu gọn đầu mối trung tâm GDNN - GDTX trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo theo khu vực liên phường, xã.

Chuẩn bị xây dựng Luật Học tập suốt đời nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về xây dựng xã hội học tập mở, linh hoạt, công bằng và bao trùm, bảo đảm quyền được học tập của mọi công dân, ở mọi lứa tuổi, trong mọi điều kiện, qua đó tạo nền tảng cho phát triển nguồn nhân lực suốt đời, thích ứng với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Hạnh Thúy