Hướng tới mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

Thực hiện Kết luận số 91 của Bộ Chính trị về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng Đề án quốc gia “Đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học”. Đây được coi là bước đi chiến lược nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo tiền đề cho thế hệ trẻ hội nhập sâu rộng với thế giới. Hưởng ứng định hướng đó, ngành giáo dục tỉnh Phú Thọ đã chủ động triển khai nhiều giải pháp cụ thể, đồng bộ và mang lại hiệu quả thiết thực.

Ngay từ trước khi Đề án quốc gia được ban hành, tỉnh Phú Thọ đã chú trọng đầu tư cho việc dạy và học ngoại ngữ. Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng hệ thống phòng học ngoại ngữ đa năng, trang bị thiết bị nghe - nhìn hiện đại; đồng thời tổ chức bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiếng Anh đạt chuẩn quốc tế. Tỉnh cũng đã ban hành các đề án dạy và học ngoại ngữ theo từng giai đoạn, với tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng, tạo nền tảng vững chắc để phát triển năng lực tiếng Anh trong nhà trường.

Nhờ sự đầu tư đó, chất lượng dạy và học tiếng Anh trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh được nâng lên rõ rệt. Học sinh từ lớp 3 đến lớp 12 đều được học tiếng Anh chính khóa; nhiều trường còn triển khai chương trình làm quen tiếng Anh cho học sinh lớp 1, lớp 2 thông qua các hoạt động ngoại khóa sinh động. Một số cơ sở giáo dục tiên phong áp dụng mô hình dạy học song ngữ, giúp học sinh tiếp cận kiến thức bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Ở bậc mầm non, nhà trường phối hợp với phụ huynh và các trung tâm ngoại ngữ để trẻ sớm được tiếp xúc với ngôn ngữ quốc tế này.

Nhờ vậy, nhiều năm qua, Phú Thọ luôn nằm trong nhóm những tỉnh, thành có điểm trung bình môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT cao nhất cả nước. Học sinh của tỉnh liên tục đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh; số lượng du học sinh tại các nước như Anh, Mỹ, Pháp, Singapore, Úc... ngày càng tăng.

Học sinh trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc được tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nâng cao chất lượng học môn tiếng Anh

Để hiện thực hóa mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh về tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ trong thời kỳ hội nhập; chú trọng bồi dưỡng giáo viên theo chuẩn quốc tế, đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá và tăng cường ứng dụng công nghệ trong dạy học.

Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục đổi mới phương pháp dạy học tiếng Anh theo hướng phát huy năng lực học sinh, xây dựng môi trường học tập năng động thông qua các câu lạc bộ, sân chơi, ngày hội và các cuộc thi như “Hùng biện tiếng Anh”, “Trạng nguyên tiếng Anh” hay “Ngày hội nói tiếng Anh”. Những hoạt động này không chỉ giúp học sinh yêu thích môn học hơn mà còn rèn luyện khả năng giao tiếp và tư duy bằng ngoại ngữ.

Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc là một trong những đơn vị đi đầu trong việc triển khai các mô hình dạy học tiếng Anh chất lượng cao. Thầy Nguyễn Đình Hùng - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Chúng tôi tổ chức dạy học song ngữ ở các môn khoa học tự nhiên, mời giáo viên bản ngữ giảng dạy miễn phí cho học sinh, liên kết với Hội đồng Anh tổ chức thi IELTS ngay tại trường. Ngoài ra, nhà trường thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, hội thảo, ngày hội hướng nghiệp với sự tham gia của nhiều tổ chức giáo dục quốc tế, giúp học sinh mở rộng cơ hội học tập và rèn luyện kỹ năng toàn cầu”.

Cô Trần Thị Thùy - giáo viên tiếng Anh Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc chia sẻ: “Tiếng Anh giờ đây không chỉ là môn học mà còn là công cụ giúp học sinh tiếp cận tri thức, phát triển kỹ năng và trở thành công dân toàn cầu. Là giáo viên, tôi luôn đổi mới phương pháp, chú trọng thực hành và tăng cường hoạt động ngoại khóa để học sinh tự tin sử dụng tiếng Anh trong học tập và đời sống”.

Ngành giáo dục Phú Thọ đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

Không chỉ ở bậc phổ thông, tại các trường tiểu học và THCS trên địa bàn, nhiều mô hình học tiếng Anh tiên tiến cũng được triển khai hiệu quả. Trường THCS Vĩnh Tường nổi bật với mô hình “Ngày nói tiếng Anh” được tổ chức định kỳ vào sáng thứ Sáu, khi cả giáo viên và học sinh đều giao tiếp, học tập bằng tiếng Anh. Các em còn được khuyến khích viết nhật ký, thuyết trình, tham gia trò chơi hay giao lưu trực tuyến bằng tiếng Anh, tạo môi trường thực hành sinh động.

Đặc biệt, nhiều học sinh tiểu học cũng thể hiện khả năng sử dụng tiếng Anh đáng khích lệ. Em Đàm Phúc An - học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Liên Minh phát âm tiếng Anh chuẩn xác và tự tin. Em hào hứng chia sẻ: “Em được học trực tiếp với thầy cô nước ngoài, mỗi tiết học tiếng Anh đều rất vui và thú vị”.

Với tầm nhìn chiến lược, định hướng đúng đắn và sự đầu tư đồng bộ, ngành giáo dục Phú Thọ đang từng bước biến mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học thành hiện thực. Dù chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm của toàn ngành, cùng sự đồng hành của phụ huynh và xã hội, Phú Thọ hoàn toàn có thể tin tưởng vào một thế hệ học sinh tự tin, giỏi ngoại ngữ, sẵn sàng hội nhập trong kỷ nguyên toàn cầu hóa.

Lê Minh