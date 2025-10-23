Trường chuyên áp dụng chương trình giáo dục nâng cao

Từ ngày 15/10, các trường trung học phổ thông (THPT) chuyên trên cả nước chính thức áp dụng chương trình giáo dục nâng cao dành cho các môn chuyên. Đây là bước tiến chiến lược nhằm chuẩn hóa và nâng cao chất lượng giáo dục chuyên, đáp ứng yêu cầu phát triển nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ mới.

Bài giảng điện tử được giáo viên Trường THPT Chuyên Hùng Vương trình chiếu sinh động, tạo hứng thú học tập cho học sinh

Chương trình giáo dục nâng cao được xây dựng cho 15 môn học chuyên gồm: Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Hàn và Tiếng Nhật. Về thời lượng dạy học, các môn Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ sẽ có 70 tiết/năm học, còn các môn Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tin học là 52 tiết/năm học. Chương trình gồm nội dung bắt buộc và nội dung lựa chọn bắt buộc, trong đó phần lựa chọn chiếm khoảng 20% thời lượng nhằm tạo điều kiện linh hoạt cho các trường.

Đáng chú ý, nội dung chương trình không chỉ tập trung vào kiến thức chuyên sâu mà còn tích hợp các chuyên đề tiếp cận với xu hướng quốc gia và quốc tế, phục vụ mục tiêu phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu, đáp ứng yêu cầu thi học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế và đào tạo nhân tài cho đất nước. Ở nhóm môn khoa học tự nhiên, chương trình tăng cường nội dung thực hành, thí nghiệm, ứng dụng công nghệ thông tin và định hướng học sinh trong việc khai thác, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Trong khi đó, môn Ngữ văn được bổ sung các chuyên đề về thuyết trình, hùng biện và tranh biện các vấn đề văn học - xã hội, giúp học sinh phát triển năng lực tư duy phản biện, trình bày học thuật và giao tiếp sáng tạo.

Việc ban hành chương trình giáo dục nâng cao là bước đi chiến lược nhằm chuẩn hóa, nâng cao chất lượng và đảm bảo công bằng trong giáo dục chuyên trên toàn quốc. Đây cũng là cơ sở để phát triển nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong bối cảnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng. Chương trình sẽ giúp học sinh chuyên không chỉ nắm vững kiến thức chuyên sâu mà còn phát triển tư duy logic, sáng tạo, phản biện và tự học, từ đó hình thành nền tảng cho những nhân lực tinh hoa trong các lĩnh vực then chốt như khoa học, công nghệ, kinh tế, ngoại giao và nghiên cứu học thuật.

Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Thanh Thủy - Phó hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hùng Vương chia sẻ: “Chương trình giáo dục nâng cao tại các trường THPT chuyên với mục tiêu phát triển năng khiếu của học sinh đối với từng môn học, trên cơ sở vẫn đảm bảo giáo dục toàn diện theo chương trình phổ thông. Chương trình không chỉ giúp học sinh mở rộng kiến thức, mà còn hình thành và phát triển các năng lực như tự học, nghiên cứu khoa học và sáng tạo. Nhà trường đặc biệt nhấn mạnh việc giáo dục học sinh trở thành những người có lòng yêu nước, tinh thần vượt khó, tự hào và tự tôn dân tộc. Đồng thời, học sinh cần có sức khỏe tốt để tiếp tục được đào tạo, rèn luyện trở thành nhân tài, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong tương lai. Chương trình nâng cao các môn chuyên được thiết kế trên nền tảng kế thừa và phát triển từ chương trình giáo dục phổ thông hiện hành. Nội dung vừa có tính hệ thống, vừa nâng cao kiến thức, kỹ năng và giá trị cốt lõi của học sinh. Qua đó, chương trình hướng đến việc phát triển sâu năng khiếu của các em đối với từng môn học”.

Giờ học của cô và trò Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc

Thầy giáo Nguyễn Đình Hùng - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc cho biết: Năm học 2025 - 2026, nhà trường có 1.541 học sinh. Nhà trường đã chủ động bồi dưỡng, tập huấn giáo viên đồng bộ, chỉ đạo tổ nhóm chuyên môn điều chỉnh lại kế hoạch giáo dục đối với môn chuyên, phân công giảng dạy đối với giáo viên dạy lớp chuyên trên tinh thần đảm bảo yêu cầu, quy định thời lượng đối với chủ đề chuyên đề.

Việc triển khai hiệu quả chương trình giáo dục nâng cao đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, giáo viên, học sinh, phụ huynh và sự hỗ trợ đồng bộ từ hệ thống chính sách, cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ. Bên cạnh đó, công tác đào tạo và bồi dưỡng giáo viên cần được quan tâm đúng mức, đảm bảo đội ngũ có đủ năng lực để thực hiện chương trình mới theo đúng định hướng phát triển giáo dục mũi nhọn.

Trong bối cảnh đất nước chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, giáo dục chuyên cần tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong việc đào tạo nhân tài cho đất nước. Việc ban hành và triển khai Chương trình giáo dục nâng cao thể hiện tầm nhìn chiến lược và quyết tâm chính trị cao của ngành giáo dục trong việc nâng tầm chất lượng giáo dục chuyên, góp phần đào tạo lớp học sinh ưu tú, đủ năng lực, phẩm chất và bản lĩnh để đóng góp vào công cuộc phát triển bền vững của đất nước trong tương lai.

Hạnh Thúy