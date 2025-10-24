Khai mạc khảo sát đánh giá chất lượng chương trình đào tạo tại Trường Đại học Hùng Vương

{title}
Sáng 24/10, Trường Đại học Hùng Vương phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 8 chương trình đào tạo đại học của nhà trường gồm các ngành: Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Âm nhạc, Giáo dục thể chất, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kế toán.
Lãnh đạo Trường Đại học Hùng Vương phát biểu chào mừng.
Trong đợt khảo sát, đoàn chuyên gia tiến hành kiểm tra tài liệu, hồ sơ minh chứng; thực hiện các phiên trao đổi, phỏng vấn, thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan để có đánh giá khách quan, sát thực về chương trình đào tạo được kiểm định; thăm quan cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, nghiên cứu và học tập của nhà trường... Thời gian khảo sát từ ngày 24 - 28/10.
PGS. TS. Tạ Thị Thu Hiền – Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu khai mạc.
Kết quả của đợt đánh giá chất lượng sẽ là cơ sở để Trường Đại học Hùng Vương tiếp tục hoàn thiện hệ thống đào đạo đảm bảo chất lượng bên trong, điều chỉnh chương trình đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hội nhập và gắn kết chặt chẽ với nhu cầu thị trường lao động. Trên nền tảng đó, trường tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục thông minh, lấy người học làm trung tâm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.
Các đại biểu dự khai mạc.
Ngay sau khai mạc, lãnh đạo các ngành đào tạo trình bày khái quát về chương trình đào tạo của nhà trường.
