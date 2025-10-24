Giáo dục
Trường Đại học Hùng Vương tiếp nhận 20 lưu học sinh nước Cộng hoà DCND Lào

Ngày 24/10, Trường Đại học Hùng Vương tổ chức Chương trình tiếp nhận 20 lưu học sinh thuộc 3 tỉnh: Luông Nậm Thà, U Đôm Xay, Phong Sa Lỳ, nước Cộng hoà DCND Lào sang học tập tại trường năm học 2025-2026.

Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương phát biểu tại chương trình.

Thực hiện chương trình hợp tác trong giáo dục giữa tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh Bắc Lào, Trường Đại học Hùng Vương được UBND tỉnh giao nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học và trên đại học cho một số tỉnh Bắc Lào. Từ năm 2008, trường bắt đầu tiếp nhận lưu học sinh Lào diện học bổng Nhà nước sang học tập. Đến nay, nhà trường đã đào tạo được gần 400 lưu học sinh Lào tốt nghiệp đại học và thạc sĩ, trở về nước công tác. Các Lưu học sinh đều có việc làm và phát huy tốt năng lực chuyên môn được đào tạo, nhiều người giữ các vị trí lãnh đạo, có nhiều đóng góp cho quê hương.

Đại diện 3 tỉnh Bắc Lào phát biểu tại chương trình.

Tại chương trình, hai bên đã trao đổi nhiều nội dung liên quan đến công tác tuyển sinh, đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào tại Trường Đại học Hùng Vương.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Chương trình tiếp nhận lưu học sinh Lào tại Trường Đại học Hùng Vương không chỉ mang lại cơ hội học tập cho các sinh viên quốc tế, mà còn góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Lào. Việc tiếp nhận lưu học sinh Lào giúp nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng cơ hội giao lưu văn hóa và học thuật, đồng thời tạo điều kiện cho các sinh viên Lào tiếp cận với nền giáo dục đại học hiện đại của Việt Nam. Chương trình này cũng là bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy sự hiểu biết, thân thiện và hợp tác lâu dài giữa hai nước.

Các lưu học sinh Lào sẽ được học tập trong môi trường đa văn hóa, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm với sinh viên Việt Nam, qua đó không chỉ phát triển bản thân mà còn góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của cả hai quốc gia trong tương lai. Chương trình còn là cơ hội để Trường Đại học Hùng Vương nâng cao uy tín quốc tế, khẳng định vị thế trong hội nhập và phát triển giáo dục toàn cầu.

Lãnh đạo Trường Đại học Hùng Vương cùng lãnh đạo 3 tỉnh: Luông Nậm Thà, U Đôm Xay, Phong Sa Lỳ, nước Cộng hoà DCND Lào và các lưu học sinh chụp ảnh lưu niệm.

