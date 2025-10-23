Phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập

Những năm qua, cùng với các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) công lập, các cơ sở GDMN ngoài công lập trên địa bàn tỉnh cũng luôn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, chủ động đổi mới công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Mặc dù nằm ở địa bàn miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nhưng từ lâu xã Thanh Sơn đã luôn quan tâm tạo điều kiện phát triển GDMN ngoài công lập, nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân. Trong số 20 đơn vị trường học thuộc thẩm quyền quản lý của UBND xã hiện có 1 trường mầm non tư thục Hoa Trà My, 2 nhóm trẻ độc lập (mầm non Sao Việt và mầm non E-link) và 1 cơ sở giáo dục hoà nhập với tổng số trên 320 trẻ.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập và đồ chơi được trang bị mua sắm đầy đủ, tạo ra một môi trường khang trang, sạch đẹp và an toàn cho trẻ. Sĩ số học sinh trên mỗi lớp ít hơn so với trường công lập, nên giáo viên có điều kiện chăm sóc và quan tâm đến từng trẻ sát sao hơn. Có thể nói, các cơ sở giáo dục tư thục trên địa bàn xã đóng vai trò quan trọng trong việc góp phần phát triển hệ thống giáo dục, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người học và thúc đẩy sự cạnh tranh, đổi mới trong ngành giáo dục, giảm tải học sinh cho các trường công lập.

Cô và trò Trường mầm non Hoa Trà My vui chơi trong khuôn viên xanh - sạch - đẹp

Được thành lập năm 2018, ngày đầu chỉ với 4 nhóm trẻ, đến nay Trường mầm non Hoa Trà My (khu Bình Dân) đã phát triển lên 10 lớp, nhóm trẻ với trên 180 học sinh. Cơ sở vật chất nhà trường được đầu tư khang trang, rộng rãi, cảnh quan môi trường giáo dục xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn, thân thiện giúp trẻ có cơ hội được trải nghiệm, khám phá. Với phương pháp dạy học “Lấy trẻ làm trung tâm”, trường đã hợp đồng với Trung tâm ngoại ngữ Ukan dạy tiếng Anh cho trẻ vào thứ 7 và một số buổi chiều trong tuần, giúp học sinh có điều kiện tiếp cận sớm với ngoại ngữ, nâng cao khả năng nhận thức, giao tiếp bằng tiếng Anh cho trẻ.

Cô giáo Đinh Thị Nhung - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, nhà trường xây dựng chương trình học, phương pháp giảng dạy và các hoạt động ngoại khóa linh hoạt, giúp phụ huynh có nhiều lựa chọn hơn; đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ các hoạt động của học sinh. Vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được đặc biệt coi trọng. Vì vậy, nhà trường ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm có địa chỉ, nguồn gốc rõ ràng và đảm bảo thực phẩm tươi sống theo ngày. Trường bố trí khu vực trồng rau xanh theo mùa phục vụ bữa ăn bán trú cho trẻ”.

Giáo viên Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập Hướng Dương, xã Thanh Sơn chăm sóc trẻ ăn bán trú

Thời gian qua, hệ thống GDMN trên địa bàn tỉnh tiếp tục được mở rộng về quy mô, mạng lưới rộng khắp, đa dạng loại hình công lập và tư thục. Tỷ lệ huy động trẻ đến trường giai đoạn 2020 - 2025 đạt mức cao, tăng rõ rệt so với giai đoạn trước, duy trì vững chắc phổ cập mầm non 5 tuổi. Trong số 1.120 cơ sở GDMN, toàn tỉnh hiện có 708 trường (651 công lập, 57 tư thục) và 412 nhóm/lớp độc lập tư thục. Toàn tỉnh có 9.460 nhóm, lớp, trong đó 1.274 nhóm, lớp tại cơ sở tư thục. Các nhóm, lớp mầm non độc lập tư thục phát triển nhanh tại đô thị, khu công nghiệp, khu đông dân cư. Các cơ sở GDMN, trong đó có mầm non ngoài công lập đã thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

100% cơ sở triển khai Chương trình GDMN theo quy định. Tỷ lệ trẻ ăn bán trú đạt gần 99%. 100% trẻ học 2 buổi/ngày, được khám sức khỏe định kỳ, theo dõi biểu đồ phát triển và 100% trẻ 5 tuổi được đánh giá theo Bộ chuẩn phát triển, chuẩn bị tiếng Việt trước khi vào lớp 1. Một số cơ sở tư thục có điều kiện thuận lợi đã áp dụng phương pháp Montessori, STEM, STEAM và cho trẻ làm quen với tiếng Anh. Toàn tỉnh duy trì vững chắc chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi và đang triển khai mục tiêu phổ cập cho trẻ 3 - 5 tuổi trong giai đoạn tới.

Để đạt được mục tiêu giai đoạn 2025 - 2030, thu hút 35% trẻ 5 tuổi ra lớp học tại cơ sở tư thục, các cơ sở GDMN tư thục trong tỉnh tập trung vào việc đổi mới chương trình theo hướng phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất của trẻ, nâng cao chất lượng chăm sóc và nuôi dưỡng, hiện đại hóa cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên. Bên cạnh đó, phát triển đa dạng hóa mô hình, tăng cường quản lý chất lượng để đáp ứng nhu cầu của phụ huynh và giảm tải cho hệ thống trường công lập.

Hồng Nhung