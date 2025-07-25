Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Quang thăm, tặng quà thương, bệnh binh xã Phù Ninh

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), chiều 25/7, đồng chí Bùi Văn Quang- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh tại xã Phù Ninh. Cùng đi có các đồng chí đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, lãnh đạo xã Phù Ninh.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Quang trao quà cho thương binh Nguyễn Văn Thăng, ở khu 6 (xã Phú Nham cũ)

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Quang đã đến thăm, tặng quà cho thương binh 75%, bệnh binh 61% - 70% Nguyễn Văn Điều, sinh năm 1950, ở khu 5 thị trấn Phong Châu (cũ) và thương binh 81% Nguyễn Văn Thăng, sinh năm 1952 ở khu 6 xã Phú Nham (cũ).

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Quang trao quà cho thương binh, bệnh binh Nguyễn Văn Điều ở khu 5 (thị trấn Phong Châu cũ).

Tại những nơi đến thăm, đồng chí đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các thương binh, bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống sinh hoạt thường ngày và gửi lời chúc các thương, bệnh binh luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục là điểm tựa tinh thần vững chắc cho con cháu; phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của gia đình, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động của địa phương.

Đồng chí cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện tốt hơn nữa công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách để người có công với cách mạng trên địa bàn xã có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Lê Thương