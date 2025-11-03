Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì hội nghị giao ban giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 3/11, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị giao ban giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh về các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kết luận hội nghị

Báo cáo kết quả tham mưu giúp việc UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần 44 và nhiệm vụ trọng tâm tuần 45 của Văn phòng UBND tỉnhTrong tuần, Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đôn đốc triển khai thực hiện các chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp...; thường xuyên nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của cấp xã để tổng hợp, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh có định hướng giải quyết; tham mưu công tác phối hợp, chuẩn bị các nội dung, tài liệu phục vụ các cuộc họp của Tỉnh ủy, HĐND, Đảng ủy UBND tỉnh. Bên cạnh đó, Văn phòng UBND tỉnh cũng thực hiện tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh trong các lĩnh vực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu tại hội nghị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm phát biểu tại hội nghị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu tại hội nghị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu tại hội nghị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu tại hội nghị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi, đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ công tác trên các lĩnh vực: Công nghiệp – xây dựng; Tài chính – Ngân sách – Xúc tiến đầu tư - Ngoại vụ; Nội chính; Nông nghiệp và Môi trường; Khoa giáo, Văn xã; công tác tiếp công dân; hành chính công và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Ngô Chí Tuệ báo cáo tại hội nghị

Đối với nhiệm vụ trọng tâm tuần 45, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục tham mưu, đôn đốc các sở, ngành hoàn thành việc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các Nghị quyết, Quyết định... triển khai các quy định của pháp luật sau khi sáp nhập tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo Kế hoạch số 5383/KH-UBND ngày 26/9/2025; tiếp tục tham mưu chỉ đạo triển khai kế hoạch phát triển nhà ở xã hội; tiếp tục tham mưu rà soát ban hành các Tờ trình, Quyết định về công tác cán bộ, công tác tổ chức bộ máy, cải cách hành chính... cùng nhiều nhiệm vụ quan trọng khác.

Quang cảnh hội nghị

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm tuần 45 (từ 3-9/11/2025), trong đó tập trung tham mưu đôn đốc triển khai thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sử dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; xây dựng Bảng giá đất tỉnh năm 2026; Công tác kiểm kê đất đai cấp xã, cấp tỉnh nă 2025; ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024; thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh...

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục đôn đốc, phối hợp với các sở, ngành hoàn thành việc rà soát, xây dựng, tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành các Nghị quyết, Tờ trình, Quyết định theo thời gian biểu cụ thể; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh xây dựng chương trình công tác của lãnh đạo UBND tỉnh; tham mưu chuẩn bị chu đáo các nội dung trình Đảng ủy UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy tại các cuộc họp.

