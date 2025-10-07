Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì phiên họp chuyên đề về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Sáng 7/10/2025, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp hành chính chuyên đề về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để xử lý hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh các tỉnh: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình ban hành trước khi hợp nhất. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì hội nghị

Báo cáo của Sở Tư pháp tại hội nghị cho biết: Ngày 26/9/2025, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5383/KH-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật thay thế hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND các tỉnh: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình ban hành trước khi hợp nhất, đồng thời Sở Tư pháp đã thành lập Tổ thẩm định văn bản quy phạm pháp luật. Đến nay, tổng số văn bản quy phạm pháp luật cần rà soát, xử lý: 1.367; đã xử lý trên 680 văn bản, trong đó: Bãi bỏ 58 Nghị quyết, 168 Quyết định, 24 Chỉ thị; số văn bản quy phạm pháp luật được xử lý liên quan đến việc ban hành mới, thay thế là 356.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Lãnh đạo Sở Tư pháp báo cáo kết quả rà soát và đề xuất xử lý đối với các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình ban hành trước khi hợp nhất

Số văn bản còn lại phải tiếp tục xử lý 761 văn bản, trong đó kế hoạch tháng 9 và tháng 10/2025 dự kiến thay thế sau khi thông qua 34 Nghị quyết, 100 Quyết định của UBND tỉnh, 24 Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành báo cáo tại hội nghị

Ý kiến phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành tại hội nghị tập trung đánh giá kết quả đạt được; kiểm điểm tiến độ triển khai theo từng tuần, kế hoạch đăng ký bổ sung mới theo tháng; những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai xử lý các văn bản quy phạm pháp luật; lý do xử lý chậm theo tiến độ được giao và đồng thời cũng chỉ rõ những tồn tại trong quá trình triển khai, đó là: Chất lượng một số dự thảo văn bản QPPL do các sở, ngành tham mưu, được giao chủ trì soạn thảo chưa đảm bảo, gửi hồ sơ thẩm định dự thảo đến Sở Tư pháp chưa đầy đủ, thiếu bản thuyết minh dự thảo văn bản, thiếu bản tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các cơ quan tham gia. Một số dự thảo có thủ tục hành chính nhưng thiếu bản đánh giá thủ tục hành chính theo quy định. Một số dự thảo có nội dung phân cấp nhưng thiếu bản đánh giá việc phân cấp và ý kiến của sở ngành liên quan về nội dung phân cấp... Các ý kiến cũng đã tập trung đánh giá, phân tích, cho ý kiến vào từng dự thảo văn bản trình tại phiên họp chuyên đề của UBND tỉnh.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành báo cáo tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông biểu dương các sở, ngành đã vào cuộc tích cực trong thực hiện rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh và nhấn mạnh: Thời gian tới, khối lượng văn bản còn phải rà soát rất lớn, với trên 680 văn bản đề nghị bãi bỏ. Do vậy các sở, ngành cần quán triệt đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất của sở, ngành mình; tập trung, quyết tâm cao, nỗ lực lớn trong lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành nội dung đã đăng ký và trình đúng hạn, bảo đảm chất lượng các văn bản do đơn vị mình chủ trì soạn thảo, không để xảy ra tình trạng chậm hoặc nợ tham mưu ban hành văn bản. Kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xử lý những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, Chủ tịch UBND tỉnh trần Duy Đông thống nhất những nguyên tắc trong quá trình rà soát, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; yêu cầu các sở, ngành trong quá trình xây dựng, tham mưu văn bản cần chủ động phối hợp với Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc lấy ý kiến đóng góp, thẩm định, đánh giá tác động của thủ tục hành chính, tổng kết việc thi hành, hoàn thiện dự thảo văn bản trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Đối với những Nghị quyết chứa chính sách, có phạm vi, đối tượng điều chỉnh rộng, liên quan đến nhiều tổ chức, cá nhân phải đánh giá tác động chính sách, lấy ý kiến phản biện chính sách của cơ quan Mặt trận Tổ quốc; tham vấn ý kiến các Ban của HĐND tỉnh; phối hợp với Sở Tư pháp hoàn thiện dự thảo và thực hiện thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo pháp luật về ban hành văn bản QPPL. Báo cáo Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực họp, cho ý kiến chỉ đạo trước khi trình các dự thảo văn bản.

Đối với những chính sách liên quan đến nguồn lực, cần bám sát mức chi đối với các Nghị quyết của Trung ương để triển khai và thống nhất đề xuất mức tối đa 80%; các mức chi trước đây của 3 địa phương khác nhau, đề xuất theo hướng để mức trung bình. Đối với chính sách đặc thù, riêng có của 3 tỉnh trước sáp nhập, tiếp tục thực hiện đến 31/12/2025. Đối với những chính sách đặc thù riêng của tỉnh mới, tạm thời lùi lại, sau khi có dự toán năm 2026 quyết định, nhất là chính sách có đối tượng áp dụng rộng. Thực hiện báo cáo UBND tỉnh tiến độ xây dựng Nghị quyết, Quyết định qua Sở Tư pháp, chậm nhất ngày thứ 4 hàng tuần. Trong báo cáo tiến độ đề nghị nêu chi tiết về thời gian đăng ký trình, tiến độ xây dựng, tham mưu ban hành và khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc các cơ quan liên quan để 15/10/2025 tiếp tục tổ chức phiên họp chuyên đề nghe các sở, ngành báo cáo kết quả thực hiện các nội dung đã đăng ký.

Trên cơ sở Kế hoạch số 5383/KH-UBND, ngày 26/9/2025 của UBND tỉnh về ban hành văn bản quy phạm pháp luật thay thế hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình ban hành trước khi hợp nhất, Chủ tịch UBND tỉnh khuyến khích các sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ nỗ lực dành thời gian, kể cả ngày nghỉ để rà soát, xây dựng tham mưu UBND tỉnh sớm ban hành văn bản quy phạm pháp luật trước thời hạn đã đăng ký; giao Sở Nội vụ xây dựng tiêu chí khen thưởng kịp thời các sở, ngành tiêu biểu trong thực hiện.

Đinh Vũ