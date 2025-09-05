Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông dự khai giảng tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương

Sáng 5/9, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã dự và chung vui với thầy và trò Trường THPT Chuyên Hùng Vương trong ngày khai giảng năm học mới 2025-2026. Cùng dự có lãnh đạo một số sở ngành và lãnh đạo phường Việt Trì.

Báo cáo kết quả tình hình hoạt động của nhà trường, thầy Đào Mạnh Thắng- Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hùng Vương cho biết: Năm học 2024-2025 nhà trường có 2045/2046 học sinh đạt học lực tốt; 100% học sinh thi đỗ tốt nghiệp THPT trong đó có 01 học sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30 điểm khối A00, được vinh danh là 1 trong 9 thủ khoa toàn quốc ở kỳ thi này; 100% học sinh lớp 12 của nhà trường đỗ đại học, có 18 học sinh đi du học, trong đó có 9 học sinh nhận được học bổng 100% ở các nước và khu vực như: Mĩ, Anh, Pháp, Úc, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc).

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng hoa chúc mừng nhà trường

Năm học 2024-2025, chất lượng mũi nhọn của nhà trường tiếp tục đạt nhiều thành tích vượt bậc với 1 Huy chương Bạc Olympic Vật lý Bắc Âu; 2 Huy chương Bạc Kì thi Olympic Sinh học Hoa Kì (USABO); 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Đồng Olympic Hóa học Canada; có 78 học sinh đạt giải cấp Quốc gia, trong đó có 1 giải Nhất, 19 Nhì, 32 giải Ba; 268 giải cấp tỉnh.

Bước vào năm học mới, thầy và trò Trường THPT Chuyên Hùng Vương mong muốn tỉnh sớm ban hành Nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù cho học sinh, giáo viên, chuyên gia bồi dưỡng học sinh giỏi; trang bị hệ thống thiết bị thí nghiệm, máy tính cho các phòng thực hành; cải tạo cơ sở vật chất và xây dựng thêm ký túc xá...

Học sinh lớp 10 trong ngày khai giảng

Ngay sau khi nghe đọc thư Chủ tịch nước và nghe báo cáo kết quả hoạt động của nhà trường, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu và thầy, trò nhà trường đã tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) và khai giảng năm học 2025-2026 được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam, kết nối trực tuyến tới tất cả các cơ sở giáo dục trên cả nước.

Quang cảnh lễ khai giảng tại trường THPT Chuyên Hùng Vương

Đinh Vũ