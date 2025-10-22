Lật thuyền trên lòng hồ sông Đà, một người mất tích

Theo thông tin từ UBND xã Tân Pheo, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 21/10, tại khu vực lòng hồ sông Đà khu vực đoạn giáp ranh giữa bản Un (xã Song Khủa, tỉnh Sơn La) và xóm Ca Lông (xã Tân Pheo, tỉnh Phú Thọ) đã xảy ra một vụ tai nạn lật thuyền khiến một người mất tích.

Sau khi nắm được thông tin vụ lật thuyền, xã Tân Pheo đã huy động lực lượng phối hợp cùng với xã Song Khủa tổ chức tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn người mất tích ngay trong đêm (ảnh do người dân cung cấp)

Cụ thể, vào thời điểm trên, anh Bùi Minh Giang (sinh năm 1987, trú tại xóm Ca Lông, xã Tân Pheo) điều khiển một chiếc thuyền di chuyển từ bản Un về Ca Lông, chở theo anh Đinh Minh Đào (sinh năm 1986, trú tại Đội 4, xã Song Khủa, tỉnh Sơn La). Khi di chuyển qua khu vực trên, thuyền bất ngờ gặp sóng to và bị lật úp. Anh Đinh Minh Đào may mắn bám được vào phao lưới đánh cá của người dân nên thoát nạn, còn anh Bùi Minh Giang bị mất tích.

Người thân của nạn nhân ngóng tin tức người bị nạn

Mặc dù địa điểm xảy ra vụ việc thuộc địa phận xã Song Khủa (tỉnh Sơn La), nhưng ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã Tân Pheo đã nhanh chóng huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an, dân quân và người dân phối hợp với lực lượng chức năng xã Song Khủa tổ chức tìm kiếm, cứu hộ ngay trong đêm.

Lực lượng chức năng huy động phương tiện,mở rộng khu vực tìm kiếm nạn nhân

Tuy nhiên, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do khu vực xảy ra tai nạn có địa hình phức tạp, nước sâu, dòng chảy mạnh, thời tiết bất lợi. Đến 8h00’ sáng ngày 22/10, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân mất tích. Hoạt động tìm kiếm, cứu nạn vẫn đang được khẩn trương triển khai và huy động thêm lực lượng, phương tiện để mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Mạnh Hùng