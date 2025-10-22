Hủy nổ quả bom phát hiện ở khu Hồng Hà 2, phường Thanh Miếu

Ngày 22/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức di rời và hủy nổ quả bom mang ký hiệu MK-83 phát hiện tại khu Hồng Hà 2, phường Thanh Miếu.

Quả bom được di rời đến vị trí tiêu hủy

Quả bom được phát hiện khoảng 10h ngày 16/10 tại khu vực bờ sông Hồng thuộc khu Hồng Hà 2, phường Thanh Miếu với kích thước dài khoảng 1,2m, đường kính vị chỗ lớn nhất khoảng 45cm, trọng lượng khoảng 300kg.

Với trọng lượng rất lớn, cần có sự hỗ trợ của máy móc để đưa được quả bom vào vị trí tiêu hủy an toàn

Do tính chất đặc biệt nguy hiểm của bom, mìn, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Nhân dân, lực lượng chức năng đã thực hiện vô hiệu hóa và di chuyển quả bom trên đến thao trường của tỉnh tại xã Đồng Lương (xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê cũ) để tiến hành tiêu hủy.

Sức công phá của quả bom làm rung chuyển cả một vùng đồi rộng lớn

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân khi phát hiện bom, mìn, vật liệu nổ không được tự ý tháo gỡ mà phải báo ngay cho cơ quan chức năng để có phương án xử lý, tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Khoảnh khắc quả bom được tiêu hủy an toàn

Lê Hoàng