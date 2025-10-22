Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến một số nội dung quan trọng

Ngày 22/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy đã nghe Đảng ủy UBND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo một số nội dung quan trọng.

Dự họp có các đồng chí: Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đức Hinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các Phó Bí thư Tỉnh ủy: Bùi Huy Vĩnh, Bùi Thị Minh, Nguyễn Mạnh Sơn; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Trưởng các Ban HĐND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Tại phiên họp, Thường trực Tỉnh ủy nghe Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo các dự thảo tờ trình thuộc nhóm chính sách về kinh tế, gồm: giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2025; quy định mức đơn giá thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng; mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp khôi phục vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh...

Đồng tình với các nội dung do Đảng ủy UBND tỉnh trình bày, kết luận nội dung này, đồng chí Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, quá trình xây dựng nhóm các chính sách về kinh tế cơ quan soạn thảo cần hướng đến lợi ích của Nhân dân, cân bằng hài hòa chính sách phù hợp chung với tỉnh mới và đặc thù của từng vùng; cân nhắc đối tượng hưởng thụ, mức hỗ trợ của chính sách; rà soát các dự thảo tờ trình bảo đảm theo quy định của pháp luật, đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tham chiếu với các chính sách đã thực hiện trước đó.

Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo các nội dung nhóm chính sách về giáo dục- đào tạo: hỗ trợ người học trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2026–2030; chính sách cho lưu học sinh Lào; hỗ trợ trẻ em, giáo viên mầm non và cơ sở giáo dục tư thục tại khu, cụm công nghiệp; chính sách thưởng cho học sinh, sinh viên đạt giải, đỗ thủ khoa...

Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo công tác tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và công tác khen thưởng.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, tính toán rà soát lại ngành nghề, địa bàn, mức hỗ trợ, số lượng hỗ trợ đối với lưu học sinh Lào trên cơ sở mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Phú Thọ với các tỉnh của Lào. Về Quy định mức hỗ trợ trẻ em mầm non, giáo viên mầm non, cơ sở giáo dục mầm non độc lập, tư thục tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Quy định chính sách thưởng cho học sinh, sinh viên đạt giải... cơ quan soạn thảo cần rà soát các dự thảo chính sách theo hướng tăng mức hỗ trợ cho các đối tượng trẻ em, học sinh diện hộ nghèo, gia đình chính sách, con em công nhân trong khu công nghiệp, học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi. Đây đều là những chính sách ưu việt, cần sớm ban hành.

Với các tờ trình thuộc nhóm chính sách khác như: Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2026-2030; Quy định một số mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh; Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP, ngày 17/9/2025 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với đối tượng chịu sự tác động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp theo kết luận số 183-KL/TW ngày 01/8/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quy định mức hỗ trợ đối với người làm công tác quản lý nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh; Quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương Hùng Vương; Quy định các mức chỉ đối với Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh; Đề nghị cho ý kiến đối với khen thưởng cấp Nhà nước... Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy đều nhất trí với các nội dung trong dự thảo đã trình bày tại phiên họp. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang đề nghị, Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham mưu xây dựng chính sách tiếp thu các ý kiến, khẩn trương hoàn thiện các văn bản trình báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

Tại phiên họp, Thường trực Tỉnh ủy nghe Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo công tác tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

