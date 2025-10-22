Phát động Chương trình “Vì một Việt Nam xanh” năm 2025

Sáng 22/10, Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) chủ trì phối hợp với Công ty Toyota Việt Nam, UBND phường Phúc Yên tổ chức lễ phát động Chương trình “Vì một Việt Nam xanh” năm 2025.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến phát biểu tại lễ phát động.

Dự lễ phát động có các đồng chí: Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Xuân Hưng, Tổng Biên tập Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường; đại diện các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Công Toyota Việt Nam; UBND phường Phúc Yên, phường Xuân Hòa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu tại lễ phát động.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến nhấn mạnh: Bảo vệ môi trường, phục hồi hệ sinh thái và gìn giữ màu xanh của đất nước không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan quản lý mà trách nhiệm của mỗi người dân. Mỗi cây xanh được trồng hôm nay là một cam kết cụ thể cho tương lai bền vững của Việt Nam.

Với khẩu hiệu “Trồng thêm một cây xanh - thêm một hành động bảo vệ môi trường”, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường kêu gọi các cấp, ngành và người dân chủ động chồng chăm sóc, bảo vệ cây xanh, coi đó là một phần trong lối sống xanh, sống khỏe, sống trách nhiệm với thế hệ mai sau.

Phó Chủ tịch Đinh Công Sứ và các đại biểu dự lễ phát động.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ đánh giá cao ý nghĩa Chương trình “Vì một Việt Nam xanh”. Chương trình thể hiện quyết tâm của toàn xã hội trong việc hiện thực hóa các cam kết quốc gia về phát triển bền vững, giảm phát thải, bảo tồn thiên nhiên và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ và các đại biểu nhận cây tượng trưng của Công ty Toyota Việt Nam tặng.

Để Chương trình “Vì một Việt Nam xanh” năm 2025 thực sự lan tỏa và đi vào chiều sâu. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ đề nghị các cấp, ngành, địa phương cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, gắn với các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch đô thị và nông thôn mới nâng cao. Các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây xanh, xây dựng cảnh quan sạch đẹp, gắn bảo vệ môi trường với xây dựng môi trường làm việc, học tập, sinh hoạt lành mạnh.

Các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thay đổi hành vi, hình thành thói quen sống xanh, tiêu dùng xanh. Mỗi người dân Phú Thọ hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ: Trồng một cây xanh, không xả rác bừa bãi, sử dụng tiết kiệm điện - nước, hạn chế túi nilon, góp phần làm cho quê hương Đất Tổ ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến và các đại biểu chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường, Công ty Toyota Việt Nam trong khuôn khổ Chương trình “Toyota - Hành trình Việt Nam xanh” giai đoạn 2025 - 2028.

Đại diện Công ty Toyota Việt Nam cho biết: Sau gần 30 năm hoạt động tại Việt Nam, Toyota luôn coi phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội nền tảng cho mọi chiến lược. Toyota cam kết đồng hành cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong nỗ lực giảm phát thải, bảo vệ môi trường thiên nhiên, xây dựng một Việt Nam xanh hơn, đẹp hơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ và các đại biểu trồng cây trên địa bàn phường Phúc Yên sau lễ phát động.

Tại lễ phát động, Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường, Công ty Toyota Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong khuôn khổ Chương trình “Toyota - Hành trình Việt Nam xanh” giai đoạn 2025 - 2028. Thỏa thuận đánh dấu sự hợp tác chiến lược giữa cơ quan truyền thông chuyên ngành môi trường và doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực sản xuất xanh nhằm triển khai chuỗi hoạt động vì cộng đồng, bao gồm Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; Toyota chung tay xanh hóa học đường; hành trình thứ hai của những chiếc lốp; nước sạch cho các trường học.

Ngay sau lễ phát động, 450 cây sao đen và giáng hương đã được Công ty Toyota Việt Nam trao tặng và trồng tại phường Phúc Yên và phường Xuân Hòa. Chương trình “Vì Việt Nam xanh” năm 2025, góp phần tạo cảnh quan, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, giáo dục, lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường và khuyến khích lối sống bền vững trong cộng đồng.

Trần Tỉnh