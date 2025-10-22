Đóng 1 cửa xả đáy Thủy điện Hòa Bình vào lúc 11 giờ ngày 22/10

Ngày 22/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công điện số 8163 /CĐ-BNNMT về việc đóng 1 cửa xả đáy hồ Thủy điện Hòa Bình.

Thuỷ điện Hoà Bình thời điểm mở 1 cửa xả đáy.

Theo đó, hồi 7 giờ ngày 22/10, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 115,54m, mực nước hạ lưu 13,18m, lưu lượng về hồ 484m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 4.213m3/s.

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng 1 cửa xả đáy hồ Thủy điện Hòa Bình vào hồi 11 giờ ngày 22/10.

Trước đó, vào lúc 11 giờ ngày 20/10, Thuỷ điện Hoà Bình đã mở 1 cửa xả đáy. Mực nước hạ lưu đập Thuỷ điện Hoà Bình tại trạm đo phường Hoà Bình thời điểm 7 giờ ngày 20/10 khi chưa mở 1 cửa xả đáy là 8,02m. Khi đóng 1 cửa xả đáy, mực nước hạ lưu sẽ giảm dần.

Để đảm bảo an toàn vùng hạ lưu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Công ty Thuỷ điện Hoà Bình tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa, kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan theo quy định.

Cẩm Lệ