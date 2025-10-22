Phú Thọ 24h
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Đóng 1 cửa xả đáy Thủy điện Hòa Bình vào lúc 11 giờ ngày 22/10

Ngày 22/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công điện số 8163 /CĐ-BNNMT về việc đóng 1 cửa xả đáy hồ Thủy điện Hòa Bình.

Đóng 1 cửa xả đáy Thủy điện Hòa Bình vào lúc 11 giờ ngày 22/10

Thuỷ điện Hoà Bình thời điểm mở 1 cửa xả đáy.

Theo đó, hồi 7 giờ ngày 22/10, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 115,54m, mực nước hạ lưu 13,18m, lưu lượng về hồ 484m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 4.213m3/s.

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng 1 cửa xả đáy hồ Thủy điện Hòa Bình vào hồi 11 giờ ngày 22/10.

Trước đó, vào lúc 11 giờ ngày 20/10, Thuỷ điện Hoà Bình đã mở 1 cửa xả đáy. Mực nước hạ lưu đập Thuỷ điện Hoà Bình tại trạm đo phường Hoà Bình thời điểm 7 giờ ngày 20/10 khi chưa mở 1 cửa xả đáy là 8,02m. Khi đóng 1 cửa xả đáy, mực nước hạ lưu sẽ giảm dần.

Để đảm bảo an toàn vùng hạ lưu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Công ty Thuỷ điện Hoà Bình tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa, kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan theo quy định.

Cẩm Lệ


Cẩm Lệ

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Thủy điện hòa bình Nông nghiệp Môi trường Mực nước Sông Hồng Công điện Ngày 20/10 Công ty Công trình Bộ trưởng
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long