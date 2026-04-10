Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra thực địa, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm tại khu vực Hòa Bình

Ngày 10/4, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ một số dự án trọng điểm tại khu vực Hòa Bình.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chỉ đạo giải quyết những khó khăn vướng mắc tại dự án Khu đô thị mới Trung Minh A.

Đoàn đã kiểm tra Dự án đường nối từ đường Trần Hưng Đạo (phường Hòa Bình) kết nối với Quốc lộ 6 (phường Thống Nhất). Dự án khởi công từ năm 2022, dự kiến hoàn thành năm 2026. Tuy nhiên, đến nay giá trị khối lượng thực hiện mới đạt 53,3% hợp đồng. Trên tuyến còn vướng giải phóng mặt bằng 1,86/4,36km, tương đương khoảng 6,1/21,7ha. Bên cạnh đó, việc di dời hạ tầng kỹ thuật như đường điện, cột điện, cáp viễn thông còn chậm; nguồn vật liệu đắt gặp khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Do còn gặp phải một số vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng đã gây ảnh hưởng đến tiến độ của Dự án Khu đô thị mới Trung Minh A.

Tiếp đó, đoàn kiểm tra Dự án kết nối giao thông và thủy lợi với hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc, tổng mức đầu tư 2.600 tỷ đồng. Dự án gồm 2 hợp phần: Nâng cấp Quốc lộ 6 (đoạn dài 8,95km) và xây dựng các hạng mục chống lũ kết hợp hạ tầng đô thị. Hiện các địa phương đã ban hành thông báo thu hồi đất, đang kiểm kê tài sản, song tiến độ còn chậm do một số hộ dân chưa phối hợp; hồ sơ đất đai còn sai lệch về tọa độ, diện tích, gây khó khăn trong công tác bồi thường.

Tại Dự án đường nối từ đường QH8 với đường An Dương Vương, khối lượng thi công đạt 53,73%. Nhà thầu đang triển khai các hạng mục mặt đường, hệ thống cấp nước, vỉa hè và cây xanh. Tuy nhiên, công tác GPMB mới đạt 1,7/2km do chưa hoàn tất công khai phương án bồi thường, nhiều hộ dân chưa xác định rõ nguồn gốc đất.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chỉ đạo giải quyết các vướng mắc tại Dự án đường nối từ đường Trần Hưng Đạo (phường Hòa Bình) kết nối với Quốc lộ 6 (phường Thống Nhất).

Đoàn công tác cũng kiểm tra Dự án Khu đô thị mới Trung Minh A và Trung Minh B. Theo báo cáo, Trung Minh A đã giải phóng mặt bằng đạt 90%, còn lại 9,9 ha. Hạ tầng kỹ thuật trên diện tích được giao đất cơ bản hoàn thiện, đạt 99% ở đợt 1 và khoảng 90% ở đợt 2. Chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính hơn 1.373 tỷ đồng. Tuy nhiên, vướng mắc lớn là chưa xác định được giá trị bồi thường hệ thống điện trung thế và trạm biến áp, khiến tiến độ bị đình trệ.

Đối với Dự án Trung Minh B, công tác giải phóng mặt bằng đạt 86,8%, còn lại 6,72ha. Hạ tầng thi công đạt từ 50%-65%. Dự án gặp khó khăn do chồng lấn quy hoạch với tuyến cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình và chưa thống nhất phương án xử lý phần diện tích liên quan đến Trung tâm ứng dụng thông tin khoa học công nghệ (Sở KHCN). Các dự án nhà ở xã hội tại 2 khu đô thị với tổng quy mô hơn 2.300 căn hộ cũng chưa thể khởi công do vướng quy định phải hoàn tất giải phóng toàn bộ mặt bằng.

Tại các điểm kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. Đối với các dự án giao thông, giao Công an tỉnh chủ trì, xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình chây ỳ, cản trở.

Đối với các vướng mắc về thủ tục, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình và Trung tâm phát triển quỹ đất được giao chủ trì phối hợp hoàn thiện hồ sơ pháp lý để triển khai bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đúng quy định. Riêng dự án ODA, UBND phường Hòa Bình được giao nghiên cứu, đề xuất phương án tái định cư cụ thể.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu các sở, ngành, địa phương xác định rõ trách nhiệm, tập trung tháo gỡ khó khăn về đất đai, hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành có liên quan phối hợp hỗ trợ nhà đầu tư phấn đấu khởi công các dự án nhà ở xã hội tại Trung Minh trước ngày 30/4/2026 và hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các khu vực liên quan trước ngày 30/5/2026, đảm bảo tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Mạnh Hùng