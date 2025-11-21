Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông làm việc với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương

Chiều 21/11, đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc) do ông Nghiêm Hạo - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn làm trưởng đoàn đang thăm và khảo sát tại tỉnh Phú Thọ.

Tại buổi làm việc, hai bên đã tập trung thảo luận về cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực mạng lưới đường bộ, hạ tầng đô thị, hạ tầng khu công nghiệp...

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương Nghiêm Hạo tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt đoàn công tác, Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương Nghiêm Hạo cảm ơn lãnh đạo tỉnh Phú Thọ về sự đón tiếp trọng thị và hỗ trợ quý báu trong thời gian đoàn công tác của Tập đoàn đến thăm, khảo sát thực tế tại tỉnh. Ông cho biết: Được thành lập năm 1986, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương là doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, vận hành và quản lý hạ tầng, sở hữu nhiều chứng chỉ hạng nhất và đặc cách tổng thầu quốc gia. Tập đoàn đã có 12 năm liên tiếp nằm trong danh sách Fortune Global 500, là doanh nghiệp tư nhân hàng đầu thế giới trong lĩnh vực kỹ thuật và xây dựng. Tại Trung Quốc, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương là doanh nghiệp tiên phong trong phát triển các mô hình hợp tác đầu tư như BT, BTO, EPECO, FEPECO... và đã trực tiếp thi công hơn 3.000 dự án tại hơn 1.000 thành phố, khu công nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương Nghiêm Hạo.

Trong chuyến thăm tháng 7/2025, do ông Nghiêm Giới Hòa – Người sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương và Tập đoàn Xây dựng Đại Tây Dương, Chủ tịch Viện nghiên cứu Trang Nghiêm dẫn đầu, Tập đoàn đã có cơ hội làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ; khảo sát hạ tầng, quy hoạch phát triển và các khu công nghiệp trọng điểm... Tập đoàn đánh giá cao vị trí chiến lược của Phú Thọ - trung tâm kết nối vùng Tây Bắc, Đông Bắc và đồng bằng sông Hồng; hệ thống hạ tầng đồng bộ; nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng; môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch. Đây là những lợi thế nổi bật để Phú Thọ trở thành điểm đến hấp dẫn của các dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng và công nghiệp.

Nhằm hiện thực hóa nội dung đã trao đổi, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đề xuất ký Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOM) giữa UBND tỉnh Phú Thọ và Tập đoàn, nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác chiến lược ổn định, lâu dài và bền vững; đồng thời đề nghị sớm được thành lập doanh nghiệp tại tỉnh hoặc liên kết, liên doanh với các doanh nghiệp lớn của tỉnh. Sau khi ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, Tập đoàn đề xuất phối hợp với tỉnh triển khai một số dự án cụ thể từ khâu quy hoạch, thiết kế đến thi công; đồng thời mong muốn mang kinh nghiệm, tài nguyên, trí tuệ, nguồn vốn đến cùng với tỉnh Phú Thọ phát triển. Ngoài lĩnh vực xây dựng, Tập đoàn cũng mong muốn hợp tác cung cấp vật liệu xây dựng cao cấp cho các dự án khu công nghiệp và mở rộng hợp tác trong những ngành nghề là thế mạnh của doanh nghiệp.

Quang cảnh buổi làm việc.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương Nghiêm Hạo khẳng định: Với phương châm “Tiến độ nhanh, chất lượng tốt, giá thành thấp nhất” để triển khai các dự án tại tỉnh, Tập đoàn cam kết mang đến Phú Thọ những giá trị tiên tiến về văn hóa doanh nghiệp, công nghệ xây dựng và quản trị quốc tế, đóng góp GDP, thu ngân sách, tạo cơ hội việc làm tại tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương chụp ảnh lưu niệm.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá cao tầm nhìn dài hạn, năng lực của Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương và nhấn mạnh: Những nội dung để xuất hợp tác của Tập đoàn phù hợp với định hướng phát triển hạ tầng là những lĩnh vực tỉnh đang ưu tiên thu hút đầu tư. Đồng chí giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan rà soát nội dung dự thảo Bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh và Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương; tổ chức các buổi làm việc kỹ thuật giữa các sở, ngành liên quan và Tập đoàn trước khi trình UBND tỉnh. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh sẽ báo cáo, xin ý kiến các cơ quan có thẩm quyền để triển khai việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trên nguyên tắc tăng cường hợp tác và bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam về đầu tư xây dựng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính và Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh làm đầu mối cung cấp danh sách các doanh nghiệp, khu và cụm công nghiệp trong tỉnh để Tập đoàn nghiên cứu hợp tác. Sở Ngoại vụ làm đầu mối phối hợp với Tập đoàn trong quá trình triển khai các hoạt động hợp tác tiếp theo.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đề nghị Tập đoàn quan tâm nghiên cứu đầu tư vào các lĩnh vực như phát triển đô thị, khu thương mại tự do, trung tâm logistics gắn với tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng đoạn đi qua tỉnh Phú Thọ; nghiên cứu tham gia đầu tư một số tuyến giao thông, đặc biệt là tuyến đường sắt đô thị kết nối Phú Thọ với thủ đô Hà Nội. Đề nghị Tập đoàn đẩy nhanh tiến độ thành lập doanh nghiệp tại Phú Thọ để thuận lợi trong triển khai các hoạt động hợp tác.

Đồng chí Trần Duy Đông tin tưởng rằng với tiềm lực và kinh nghiệm của mình, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương sẽ triển khai hiệu quả nhiều dự án tại Việt Nam nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng.

Đinh Vũ