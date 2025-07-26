Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại phường Vĩnh Yên

Nhân kỷ niệm 78 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2025), sáng 26-7, đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tới thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn phường Vĩnh Yên.

Cùng tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Huyến - TUV, Chánh văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Y tế, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo phường Vĩnh Yên...

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thăm, tặng quà ông Đặng Thanh Hùng ở tổ dân phố Vĩnh Thịnh 3, phường Vĩnh Yên.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn đã đến thăm, tặng quà ông Đặng Thanh Hùng (sinh năm 1944, tại tổ dân phố Vĩnh Thịnh 3, phường Vĩnh Yên) - là bệnh binh mất sức lao động từ 61-70%; người hoạt động cách mạng, kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học từ 41-60%; Thương binh tỷ lệ thương tật 24%.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt thường ngày và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, đóng góp của cá nhân ông Đặng Thanh Hùng và các thương binh, bệnh binh, các anh hùng liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt thường ngày và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, đóng góp của cá nhân ông Đặng Thanh Hùng và các thương binh, bệnh binh, các anh hùng liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định Đảng, Nhà nước và các thế hệ đi sau luôn ghi nhớ công lao của các thế hệ đi trước và sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng.

Đồng chí Chủ tịch UBND cũng đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, những định hướng lớn của tỉnh sau sáp nhập; chúc các thương, bệnh binh luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục là điểm tựa tinh thần vững chắc cho con cháu; phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của gia đình, là tấm gương sáng trong các hoạt động, phong trào của địa phương; là địa chỉ đỏ giáo dục thế hệ trẻ lòng yêu nước, ý chí phấn đấu vươn lên, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp. Đồng thời yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác hậu phương quân đội, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các thương bệnh binh và các gia đinh chính sách phát triển sản xuất, có cuộc sống ổn định.

Lãnh đạo phường Vĩnh Yên tặng quà thương bệnh binh Đặng Thanh Hùng.

Xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và đoàn công tác, đại diện gia đình thương binh Đặng Thanh Hùng đã gửi lời cảm ơn chân thành, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng cho con cháu và cộng đồng noi theo.

Đinh Vũ