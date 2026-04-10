Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tiếp công dân định kỳ tháng 4

Ngày 10/4, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh cơ sở 3 (phường Hòa Bình), đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 4. Tham gia buổi tiếp có đại diện lãnh đạo một số ban của HĐND tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Tại buổi tiếp công dân, có 3 đoàn với 9 công dân đến gửi đơn thư đề nghị được Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc. Các đoàn công dân đã chấp hành nghiêm nội quy tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh cơ sở 3; lực lượng an ninh, bảo vệ thực hiện tốt nhiệm vụ, giữ gìn trật tự, bảo đảm an toàn trong suốt quá trình tiếp công dân diễn ra.

Qua phân loại, có 1 đoàn công dân đủ điều kiện để Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp tiếp và làm việc, gồm các bà Nguyễn Thị Vân, Trần Thị Kim Ngân, Trần Thị Hoan, trú tại phường Tân Hòa đã trình bày một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục đăng ký, đăng kiểm đối với phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên lòng hồ Hòa Bình tại Cảng du lịch Thung Nai.

Đại diện lãnh đạo Ban Tiếp công dân tỉnh báo cáo tiến độ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại các kỳ tiếp công dân trước.

Các công dân mong muốn tỉnh quan tâm, xem xét, tạo điều kiện và có giải pháp tháo gỡ để các phương tiện sớm hoàn thiện thủ tục đăng ký, đăng kiểm theo quy định, từ đó, bảo đảm điều kiện hoạt động an toàn, hợp pháp, góp phần tạo thu nhập ổn định, duy trì đời sống gia đình. Các công dân cũng cam kết sẽ nghiêm túc chấp hành các hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Sau khi lắng nghe ý kiến của công dân, đại diện Sở Xây dựng cho biết, đơn vị đã nắm bắt vụ việc, đồng thời báo cáo cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng để xin ý kiến hướng dẫn, đề xuất phương án xử lý. Đối với các trường hợp đã có đầy đủ hồ sơ theo quy định, Sở đã đề nghị Cục Đăng kiểm tiến hành thẩm định, cấp phép. Đối với các trường hợp chưa hoàn thiện hồ sơ, cán bộ chuyên môn của đơn vị tiếp tục hướng dẫn quy trình, hỗ trợ lựa chọn đơn vị tư vấn nhằm hoàn thiện thủ tục theo quy định hiện hành.

Chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc và tâm tư, nguyện vọng của công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan chủ động vào cuộc, tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục để các phương tiện đủ điều kiện đưa vào hoạt động trong thời gian sớm nhất.

Đồng chí chỉ đạo thành lập tổ công tác chuyên trách, tăng cường phối hợp với Cục Đăng kiểm để rà soát từng phương tiện, hỗ trợ các chủ phương tiện hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật, bảo đảm các điều kiện an toàn theo quy định, phấn đấu hoàn thành việc đăng kiểm trong quý IV năm 2026.

Cũng tại buổi tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh đã nghe báo cáo tiến độ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được giao tại các kỳ tiếp công dân trước, tính đến ngày 8/4/2026.

Qua báo cáo, đã có 4 vụ việc được giải quyết dứt điểm, gồm: Kiến nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân sinh sống tại Khu đô thị Đồng Sơn; đề nghị giải quyết bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất tại Dự án Khu đô thị Dragon City của một số công dân xã Yên Lạc; tố cáo vi phạm đất đai đối với nguyên Trưởng thôn Đồng Cà, xã Đại Đình; kiến nghị điều chỉnh quy hoạch xây dựng bể chứa nước thải tại Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City của công dân xã Tam Hồng.

Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của các sở, ngành, UBND các xã, phường trong việc tập trung giải quyết các vụ việc, góp phần bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công dân.

Đánh giá về kết quả đạt được, đồng chí khẳng định, việc giải quyết kịp thời, thấu đáo, đúng quy định pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không chỉ bảo đảm quyền lợi của người dân mà còn góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền các cấp.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND cấp xã nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, kịp thời cập nhật tiến độ giải quyết các vụ việc phát sinh tại cơ sở.

Các địa phương cần chủ động nắm bắt tình hình, tập trung giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn khi mới phát sinh, không để kéo dài, phát sinh phức tạp; tuyệt đối không để hình thành các “điểm nóng” về an ninh trật tự hoặc xảy ra tình trạng công dân khiếu kiện đông người, vượt cấp lên các cơ quan Trung ương.

Đối với 14 vụ việc còn lại, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, cơ quan Thi hành án dân sự cùng UBND các xã, phường liên quan tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân theo đúng quy định của pháp luật.

