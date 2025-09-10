Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tiếp công dân định kỳ tháng 9

Ngày 10/9, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Phú Thọ (Cơ sở 2 - phường Vĩnh Phúc), đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tiếp công dân tháng 9.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Tiến Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành. Buổi tiếp được kết nối trực tuyến với điểm cầu Cơ sở 1 - phường Việt Trì, điểm cầu Cơ sở 3 - phường Hòa Bình và điểm cầu các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kết luận tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã tiếp công dân Trần Văn Sơn, trú tại Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội kiến nghị về việc xem xét giải quyết thủ tục hành chính chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất rừng sản xuất sang trồng cây lâu năm đối với thửa đất tại xóm Cột Bài, xã Lương Sơn cho gia đình ông Sơn.

Công dân Trần Văn Sơn nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp công dân

Chỉ đạo nội dung này, sau khi nghe Chủ tịch UBND xã Lương Sơn và lãnh đạo các sở, ngành báo cáo, đề xuất, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kết luận, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì thành lập Tổ công tác gồm Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, lực lượng kiểm lâm... cùng với UBND xã Lương Sơn kiểm tra thực địa thửa đất; rà soát hồ sơ, các thủ tục, quy trình để làm rõ việc khu đất có đáp ứng các điều kiện chuyển đổi theo quy định và có văn bản trả lời, hướng dẫn công dân xong trước ngày 25/9; nếu có sai phạm căn cứ theo quy định của pháp luật xử lý trách nhiệm và kiểm điểm theo quy trình.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường nêu ý kiến tại buổi tiếp công dân

Đại diện lãnh đạo Ban Tiếp công dân tỉnh báo cáo kết quả tiến độ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được Chủ tịch UBND tỉn giao tại các kỳ tiếp công dân trước

Đối với việc giải quyết các kiến nghị phản ánh tại buổi tiếp công dân tháng 8/2025 liên quan tới việc kinh doanh khai thác Chợ Trung tâm xã Lương Sơn giữa các tiểu thương với Công ty Cổ phần Chợ Tây Bắc, sau khi nghe xã Lương Sơn, Công an tỉnh, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các sở, ngành báo cáo kết quả thực hiện Thông báo số 102/TB-UBND ngày 18/8/2025, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Tiếp công dân trực tiếp trả lời công dân tiến độ giải quyết vụ việc; giao Sở Tài chính hướng dẫn Công ty Cổ phần Chợ Tây Bắc đăng ký phương án giá theo đúng quy định của pháp luật; Công an tỉnh nắm chắc tình hình, rà soát, kiểm tra xử lý các đối tượng làm trái các quy định để răn đe.

Sở Công Thương phối hợp với UBND xã Lương Sơn chỉ đạo Công ty Cổ phần Chợ Tây Bắc tháo dỡ các kiot đã tạo lập không đúng quy định; UBND xã Lương Sơn chủ động giải quyết, ổn định tình hình và có thông báo đối với các hộ dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Quang cảnh phiên tiếp công dân tháng 9

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần quan tâm sâu sát việc giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân; Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức tập huấn, đào tạo cho cán bộ các sở, ngành, địa phương, nhất là các thủ tục hành chính liên quan tới đất đai.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương trong quá trình tiếp nhận, trả lời hồ sơ cho công dân phải bảo đảm quy trình, quy định, khoa học, sát với thực tiễn, nội dung công việc. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương khắc phục khó khăn, vào cuộc quyết liệt giải quyết các vụ việc theo kiến nghị, phản ánh của công dân. Khẩn trương giải quyết các vụ việc tồn đọng kéo dài; quá trình thực hiện giải quyết phải giao rõ người, rõ việc, rõ nhiệm vụ cho các bộ phận liên quan; các vụ việc, thủ tục quy trình hồ sơ cần có thời gian thực hiện, phải có văn bản trả lời cụ thể cho công dân, tổ chức.

Đinh Vũ