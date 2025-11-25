Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tiếp, làm việc với lãnh đạo tỉnh Yamanashi (Nhật Bản)

Trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam – Nhật Bản tại tỉnh Quảng Ninh, trưa 25/11, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và đoàn công tác của tỉnh Phú Thọ đã tiếp và làm việc với đoàn lãnh đạo, doanh nghiệp tỉnh Yamanashi do ông Fshidera Junichi – Phó Thống đốc làm trưởng đoàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông trao tặng biểu tượng Trống đồng cho Phó Thống đốc tỉnh Yamanashi Fshidera Junichi

Tỉnh Yamanashi là một tỉnh thuộc vùng Chu bu trên đảo Honshu – Nhật Bản, nằm liền kề với thủ đô Tokyo về phía Tây. Yamanashi nổi tiếng là vương quốc trái cây và sản xuất rượu vang nổi tiếng Nhật Bản, phát triển mạnh về du lịch với địa điểm du lịch nổi tiếng trên núi Phú Sỹ, đồng thời là tỉnh nối tiếng của Nhật Bản về ngành công nghiệp Hydro xanh...

Ông Fshidera Junichi – Phó Thống đốc tỉnh Yamanashi phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trân trọng mời đoàn lãnh đạo tỉnh Yamanashi và các doanh nghiệp đến thăm, tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh Phú Thọ; đồng thời mong muốn hai tỉnh thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp chế biến nông sản; hợp tác trong lĩnh vực du lịch và trao đổi thực tập sinh cũng như các lĩnh vực khác là thế mạnh của hai bên.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và tỉnh Yamanashi chụp ảnh lưu niệm

Phó Thống đốc tỉnh Yamanashi, ông Fshidera Junichi cảm ơn Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và đoàn lãnh đạo tỉnh đã dành thời gian tiếp và làm việc với tỉnh; thống nhất cao với những đề xuất, thúc đẩy hợp tác đầu tư của tỉnh Phú Thọ; trân trọng mời Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông sang thăm tỉnh, dự Hội nghị về phát triển công nghiệp Hydro xanh mà tỉnh Yamanashi tổ chức vào năm 2026.

Quang cảnh buổi làm việc giữa tỉnh Phú Thọ và tỉnh Yamanashi

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thăm gian trưng bày và gặp gỡ các doanh nghiệp tỉnh Yamanashi tại Diễn đàn

Để tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Phú Thọ và tỉnh Yamanashi, tại buổi làm việc, CHủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và Phó Thống đốc Fshidera Junichi đã thống nhất giao Sở Ngoại Vụ của tỉnh Phú Thọ và Ban xúc tiến hợp tác của tỉnh Yamanashi làm đầu mối, tổ chức cuộc họp online giữa hai tỉnh và xúc tiến các lĩnh vực hợp tác cụ thể trong thời gian tiếp theo.

Đinh Vũ