Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tiếp, làm việc với lãnh đạo tỉnh Yamanashi (Nhật Bản)

{title}
{publish}
{head}
Trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam – Nhật Bản tại tỉnh Quảng Ninh, trưa 25/11, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và đoàn công tác của tỉnh Phú Thọ đã tiếp và làm việc với đoàn lãnh đạo, doanh nghiệp tỉnh Yamanashi do ông Fshidera Junichi – Phó Thống đốc làm trưởng đoàn.
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông trao tặng biểu tượng Trống đồng cho Phó Thống đốc tỉnh Yamanashi Fshidera Junichi
Tỉnh Yamanashi là một tỉnh thuộc vùng Chu bu trên đảo Honshu – Nhật Bản, nằm liền kề với thủ đô Tokyo về phía Tây. Yamanashi nổi tiếng là vương quốc trái cây và sản xuất rượu vang nổi tiếng Nhật Bản, phát triển mạnh về du lịch với địa điểm du lịch nổi tiếng trên núi Phú Sỹ, đồng thời là tỉnh nối tiếng của Nhật Bản về ngành công nghiệp Hydro xanh...
Ông Fshidera Junichi – Phó Thống đốc tỉnh Yamanashi phát biểu tại buổi làm việc
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trân trọng mời đoàn lãnh đạo tỉnh Yamanashi và các doanh nghiệp đến thăm, tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh Phú Thọ; đồng thời mong muốn hai tỉnh thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp chế biến nông sản; hợp tác trong lĩnh vực du lịch và trao đổi thực tập sinh cũng như các lĩnh vực khác là thế mạnh của hai bên.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và tỉnh Yamanashi chụp ảnh lưu niệm
Phó Thống đốc tỉnh Yamanashi, ông Fshidera Junichi cảm ơn Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và đoàn lãnh đạo tỉnh đã dành thời gian tiếp và làm việc với tỉnh; thống nhất cao với những đề xuất, thúc đẩy hợp tác đầu tư của tỉnh Phú Thọ; trân trọng mời Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông sang thăm tỉnh, dự Hội nghị về phát triển công nghiệp Hydro xanh mà tỉnh Yamanashi tổ chức vào năm 2026.
Quang cảnh buổi làm việc giữa tỉnh Phú Thọ và tỉnh Yamanashi
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thăm gian trưng bày và gặp gỡ các doanh nghiệp tỉnh Yamanashi tại Diễn đàn
Để tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Phú Thọ và tỉnh Yamanashi, tại buổi làm việc, CHủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và Phó Thống đốc Fshidera Junichi đã thống nhất giao Sở Ngoại Vụ của tỉnh Phú Thọ và Ban xúc tiến hợp tác của tỉnh Yamanashi làm đầu mối, tổ chức cuộc họp online giữa hai tỉnh và xúc tiến các lĩnh vực hợp tác cụ thể trong thời gian tiếp theo.
Đinh Vũ
baophutho.vn Chiều 26/11, đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực...
baophutho.vn Chương trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần I, nhiệm kỳ 2025-2030
baophutho.vn Xã Mường Thàng có địa bàn rộng, dân cư đông và cơ cấu Đảng bộ lớn. Nhận thức rõ điều đó, Đảng bộ xã đã xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn...
baophutho.vn Sáng 26/11, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi tiếp xã giao bà Deirdre Ní Fhallúin - Đại sứ đặc mệnh...
baophutho.vn Sáng 26/11, tại xã Thanh Ba, Tổ đại biểu HĐND cụm Phú Thọ, Thanh Ba gồm: Bà Nguyễn Kim Chi- TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Ba; bà...
baophutho.vn Sáng 26/11, tại phường Phú Thọ, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông: Nguyễn Minh Xuyên-TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Thọ; Phùng...
baophutho.vn Sáng 26/11, đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng Tổ đại biểu số 2, khu vực Thanh Sơn - Tân Sơn đã tiếp...