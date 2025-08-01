Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tiếp và làm việc với Công ty Giải pháp năng lượng LG, Hàn Quốc

Sáng 1/8, đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với ông Lee Jin Woo - Giám đốc cấp cao Công ty Giải pháp năng lượng LG (LG Energy Solution), Hàn Quốc. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Ngoại vụ, Công thương, Ban quản lý các Khu công nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông và ông Lee Jin Woo - Giám đốc cấp cao Công ty Giải pháp năng lượng LG, Hàn Quốc tại buổi làm việc.

Chào mừng Công ty Giải pháp năng lượng LG đến thăm làm việc tại Phú Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá cao thành công và sự phát triển của Công ty. Thông tin chung về tình hình phát triển kinh tế của tỉnh Phú Thọ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, khu vực công nghiệp của tỉnh có vai trò chủ lực, đóng góp lớn nhất cho tăng trưởng kinh tế và chiếm tỷ lệ 54,3% tổng giá trị gia tăng; quy mô kinh tế năm 2024 đạt 354,6 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 6/34 tỉnh, thành phố, dự kiến năm 2025 đạt 390 nghìn tỷ đồng.

Tính đến hết năm 2024, tỉnh Phú Thọ thu hút 720 dự án FDI, tổng vốn đăng kí khoảng 12,5 tỷ USD. Các dự án FDI đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó nhiều nhất là đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản... Hạ tầng các khu, cụm công nghiệp được chú trọng đầu tư, mở rộng. Tỉnh đã quy hoạch hạ tầng khu công nghiệp đến 2030 với tổng số 57 khu công nghiệp, diện tích quy hoạch là 13.380ha; trong đó 16 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động.

Quang cảnh buổi làm việc.

Ủng hộ đề xuất của Công ty Giải pháp năng lượng LG đầu tư vào tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định, tỉnh luôn chú trọng phát triển công nghiệp, trong đó định hướng ưu tiên công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn, các ngành công nghiệp xanh, bền vững, thân thiện môi trường, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Trong chiến lược phát triển thời gian tới, Phú Thọ cũng ưu tiên, tập trung phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao để thu hút đầu tư các ngành công nghiệp mới nổi, giá trị gia tăng cao, đồng thời quan tâm hỗ trợ, thúc đẩy các ngành công nghiệp đổi mới công nghệ, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Duy trì năng lực sản xuất điện của các dự án điện hiện hữu; tiếp tục đầu tư mở rộng, phát triển các dự án thủy điện, điện sinh khối, theo quy hoạch, bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất và an ninh năng lượng quốc gia.

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của tỉnh Phú Thọ, ông Lee Jin Woo chúc mừng Chủ tịch Trần Duy Đông tiếp tục được tín nhiệm đảm nhiệm vị trí lãnh đạo tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập. Giới thiệu về Công ty Giải pháp năng lượng LG, Hàn Quốc, ông Lee Jin Woo cho biết, Công ty Giải pháp năng lượng LG là nhà sản xuất pin lithium-ion đầu tiên của Hàn Quốc vào năm 1999 và bắt đầu cung cấp pin cho xe điện Chevrolet Volt do General Motors sản xuất vào cuối những năm 2000. Hiện tại, công ty là nhà sản xuất pin xe điện lớn thứ hai trên thế giới, với 21,2% thị phần và là nhà cung cấp pin cho các nhà sản xuất ô tô toàn cầu, bao gồm Ford, Chrysler, Audi, Renault, Volvo và SAIC Motor; cung cấp các sản phẩm cho Tesla, General Motors và Hyundai. Bên cạnh đó, LG Energy Solution sản xuất pin cho máy tính xách tay, điện thoại thông minh và đồng hồ thông minh... Tại tỉnh Phú Thọ, Honda, Toyota cũng là đối tác lớn của Công ty Giải pháp năng lượng LG, trong đó Công ty là đối tác độc quyền cung cấp pin xe điện cho các hãng trên.

Các đại biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc ông Lee Jin Woo cùng Chủ tịch Trần Duy Đông đã cùng trao đổi, đề xuất phương án triển khai dự án xây dựng nhà máy sản xuất pin xe điện tại tỉnh Phú Thọ trong dài hạn và khi nhu cầu về trạm hoán đổi pin tăng lên; phối hợp cùng doanh nghiệp Việt Nam xây dựng các trạm sạc kiêm đổi pin cho xe máy điện tại Phú Thọ thông qua sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Chính phủ Hàn Quốc; trao đổi về các phương án hợp tác đầu tư ODA cùng với tỉnh Phú Thọ; về cơ hội hợp tác, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh xe điện và pin xe điện tại tỉnh Phú Thọ, từ đó góp phần xây dựng hệ sinh thái xe hai bánh chạy điện (E2W) tại địa phương và hỗ trợ giảm phát thải khí nhà kính. Đại diện LG Energy Solution cũng cho biết Công ty đang chú trọng đến hợp tác phát triển lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI; xem xét khả năng đầu tư xây dựng các Nhà máy khác tại Phú Thọ - Việt Nam trong trung và dài hạn.

Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ và lãnh đạo Công ty Giải pháp năng lượng LG, Hàn Quốc chụp ảnh lưu niệm.

Đồng tình ủng hộ và đánh giá cao đề xuất của Công ty Giải pháp năng lượng LG về dự án xây dựng Nhà máy sản xuất pin xe điện và dự án xây dựng trạm sạc kiêm đổi pin cho xe máy điện ở Phú Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông giao Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh làm đầu mối, phối hợp cùng Sở Tài chính, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Công ty triển khai các bước đầu tư vào Phú Thọ.

Đinh Vũ