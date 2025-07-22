Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tiếp và làm việc với Thị trưởng Port Hedland (Australia) và Tập đoàn Austvina Group

Sáng 22/7, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với Thị trưởng Port Hedland (Australia) và Tập đoàn Austvina Group. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Công Thương, Ngoại vụ, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Về phía thành phố Port Hedland có ông Peter Carter - Thị trưởng kiêm Chủ tịch khu vực thành phố Port Hedland, Bang Tây Úc, Australia; Ông Mohamed Samir - Tổng Giám đốc Tập đoàn Austvina Group; bà Đinh Thị Hiếu Hiền - Giám đốc điều hành Tập đoàn Austvina Group.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và Ngài Peter Carter - Thị trưởng kiêm Chủ tịch khu vực thành phố Port Hedland tại buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao tặng biểu tượng Trống đồng cho Ngài Peter Carter - Thị trưởng kiêm Chủ tịch khu vực thành phố Port Hedland.

Tại buổi làm việc, ông Peter Carter - Thị trưởng kiêm Chủ tịch khu vực thành phố Port Hedland đã giới thiệu về thị trường Australia, về thành phố Port Hedland và Tập đoàn Austvina Group; nhu cầu đầu tư của các doanh nghiệp Australia, Tập đoàn Austvina Group và các đối tác của Tập đoàn. Theo đó, thành phố Port Hedland thuộc Bang Tây Úc, cách thành phố Perth (thủ phủ Bang Tây Úc) 1.800km.

Khai khoáng là ngành tạo nhiều việc làm nhất, sau đó là các ngành: xây dựng, giao thông, bưu chính, kho bãi. Port Hedland cũng là nơi có Cảng Hedland - một trong những cảng bốc xếp quặng sắt lớn nhất Australia và thế giới, với sản lượng hàng hóa thông qua cảng hàng trăm triệu tấn/năm, đóng góp lớn vào quy mô kinh tế của Úc.

Tập đoàn Austvina Group gồm 7 công ty hoạt động trên các lĩnh vực: Đầu tư, Định cư, Tư vấn tài chính, Tuyển dụng lao động, Bất động sản... Tập đoàn có các văn phòng đại diện tại: Sydney (Australia), Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội (Việt Nam), Dubai (UAE).

Quang cảnh buổi làm việc.

Thị trưởng Peter Carter cũng bày tỏ ấn tượng trước màu xanh, sạch đẹp của tỉnh Phú Thọ và cho biết Port Hedland cũng đồng thời là nơi xuất khẩu năng lượng tái tạo lớn trên thế giới thay thế năng lượng hóa thạch. Hiện nay, giữa Úc và Việt Nam có 11 hiệp định thương mại và thời gian tới sẽ có thêm nhiều cơ hội xuất khẩu thương mại giữa Việt Nam và Úc được triển khai.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cảm ơn Ngài Thị trưởng Peter Carter và lãnh đạo Tập đoàn Austvina Group đã đến thăm tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã giới thiệu tổng quan tình hình phát triển kinh tế - xã hội, môi trường, cơ hội và các chính sách thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh Phú Thọ... trao đổi về về các cơ hội đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh và các cơ hội hợp tác trên những lĩnh vực bao gồm: Công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực...cũng định hướng chiến lược, phương hướng nhằm thúc đẩy hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Australia vào tỉnh Phú Thọ và các hoạt động thương mại song phương.

Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ, thành phố thành phố Port Hedland và Tập đoàn Austvina Group chụp ảnh lưu niệm.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất có nhiều dư địa, không gian phát triển rộng lớn với các thế mạnh là sản xuất và xuất khẩu linh kiện điện tử, xe máy, ô tô... 6 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu của Phú Thọ đạt hơn 34 tỷ USD; trong đó xuất khẩu sang Úc 40 triệu USD, chủ yếu các sản phẩm gỗ, hàng may mặc... Đồng chí cho rằng, hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác để phát triển các ngành công nghiệp năng lượng tái tạo; nhất là đầu tư các nhà máy sản xuất các linh kiện cho thủy điện, tua bin gió; pin năng lượng mặt trời. Phú Thọ có nhiều tiềm năng khi đầu tư vào lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị kết nối doanh nghiệp của thành phố Port Hedland nói riêng, nước Úc nói riêng để xúc tiến hợp tác tại tỉnh Phú Thọ. Tiếp tục hợp tác xuất khẩu các mặt hàng như: gỗ, linh kiện phụ tùng xe máy, giày dép, quần áo các loại, nguyên phụ liệu hàng dệt may, sản phẩm làm bằng đá, thạch cao và xem xét đến các sản phẩm khác như chè, gạch men...; quảng bá các địa điểm và sản phẩm du lịch đến thị trường Australia.

Thúc đẩy hoạt động hợp tác giữa các doanh nghiệp lữ hành của hai bên, giúp mở rộng thị trường cho tỉnh Phú Thọ, đặc biệt đối với các loại hình du lịch như du lịch sinh thái, du lịch golf, du lịch trải nghiệm, du lịch văn hóa, lịch sử, du lịch tâm linh...

