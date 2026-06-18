Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tiếp xúc cử tri phường Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Sáng 18/6, Tổ đại biểu số 13 - HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 – 2031, gồm các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Việt Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Văn Huyến – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Yên; Nguyễn Hương Giang - Ủy viên chuyên trách Ban Pháp chế, HĐND tỉnh có buổi tiếp xúc cử tri phường Vĩnh Yên và phường Vĩnh Phúc trước Kỳ họp thứ Ba.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thông tin tới cử tri những kết quả nổi bật tỉnh Phú Thọ đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng các ông, bà thuộc Tổ đại biểu số 13, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 – 2031 chủ trì buổi tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, cử tri đã nghe báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất và Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2026; dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX; báo cáo kết quả tổng hợp, giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường thông qua báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm, nhất là từ khi thực hiện sáp nhập tỉnh và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cử tri phường Vĩnh Yên và phường Vĩnh Phúc đề nghị tỉnh tiếp tục cho triển khai Dự án Viện dưỡng lão và nhà ở đô thị tại khu vực Hội Hợp được triển khai từ năm 2010 nhưng đã bị dừng do vướng mắc về các thủ tục đầu tư; quan tâm đến công tác quy hoạch nghĩa trang, tạo thuận lợi cho việc di chuyển mồ mả, nhất là tại các khu vực có dự án đường sắt cao tốc Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai đi qua; sớm cho triển khai giai đoạn 2 của Dự án Nhà máy xử lý nước tại khu vực Hội Hợp.

Cử tri phường Vĩnh Yên phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Cử tri phường Vĩnh Phúc phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Một số cử tri đề nghị tỉnh quan tâm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tuyến cơ sở; bổ sung trang thiết bị y tế, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ; xây dựng chương trình khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi, người có công và các đối tượng chính sách. Đồng thời, ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất trường học theo hướng hiện đại; tăng cường giáo dục kỹ năng sống, hướng nghiệp, đào tạo nghề cho thanh niên; quan tâm tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa xuống cấp.

Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã thông tin tới cử tri những kết quả nổi bật mà tỉnh Phú Thọ đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; đặc biệt là những bứt phá trong cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, du lịch; sự quyết liệt trong tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn về bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm, các công trình giao thông mang tính kết nối vùng, liên vùng. Đồng thời cho biết, thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ, xử lý các dự án chậm triển khai; thực hiện sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư; xây dựng đề án tăng trưởng hai con số với lộ trình 5 năm, giao rõ nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương và người đứng đầu.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông giao các sở, ngành liên quan tiếp tục xem xét, giải quyết thấu đáo từng đề xuất, kiến nghị của cử tri. Riêng lĩnh vực y tế, giáo dục, tỉnh sẽ ưu tiên nguồn vốn đầu tư xây mới, sửa chữa, nâng cấp các bệnh viện, trung tâm y tế, các trường học đang xuống cấp; đồng thời tăng cường công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ, đội ngũ giáo viên, nhất là tại các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm từng bước rút ngắn khoảng cách về chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân và giáo dục giữa các khu vực.

Thúy Hường