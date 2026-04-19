Chú trọng giáo dục thể chất, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, việc phát triển toàn diện cho học sinh không chỉ dừng lại ở tri thức mà còn đặc biệt chú trọng rèn luyện thể chất, kỹ năng sống và phẩm chất cá nhân. Tại Trường Tiểu học Tây Cốc (xã Tây Cốc), công tác giáo dục thể chất đang được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong năm học 2025-2026.

Năm học 2025-2026, nhà trường có 19 lớp với tổng số 582 học sinh, trong đó có 58 học sinh dân tộc thiểu số và 6 học sinh khuyết tật học hòa nhập. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, song tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường luôn nỗ lực khắc phục, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ năm học.

Học sinh Trường Tiểu học Tây Cốc tích cực rèn luyện thể chất.

Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch giáo dục sát với tình hình thực tế, bám sát các văn bản chỉ đạo của ngành. Việc tổ chức dạy học được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chương trình, nội dung theo quy định. 100% học sinh được học 2 buổi/ngày, tạo điều kiện thuận lợi để lồng ghép các hoạt động giáo dục thể chất và trải nghiệm sáng tạo.

Các hoạt động thể dục thể thao như bóng đá, cầu lông, trò chơi vận động được tổ chức thường xuyên không chỉ giúp học sinh nâng cao thể lực, những hoạt động này còn góp phần hình thành tinh thần đoàn kết, kỹ năng làm việc nhóm và sự tự tin trong học tập, sinh hoạt.

Một điểm nhấn quan trọng trong công tác giáo dục thể chất của nhà trường là việc chú trọng trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh. Nhà trường đã chủ động phối hợp với địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp học bơi trong dịp hè cho học sinh khối 3, 4, 5. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo vệ bản thân cho học sinh.

Song song với giáo dục thể chất, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Các hoạt động trải nghiệm, thực hành được tăng cường; học sinh được tham gia nhiều sân chơi trí tuệ như Trạng nguyên Tiếng Việt, IOE, Violympic... qua đó phát huy năng khiếu, tạo hứng thú học tập.

Đặc biệt, tại cuộc thi “trạng nguyên Tiếng Việt” trên Internet cấp tỉnh dành cho học sinh tiểu học, năm học 2025-2026, học sinh nhà trường đạt 63 giải, trong đó có 16 giải Nhất, 23 giải Nhì, 16 giải Ba và 8 giải Khuyến khích.

Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cũng được đặc biệt quan tâm. Nhà trường tổ chức sinh hoạt chuyên môn định kỳ, triển khai các chuyên đề dạy học, khuyến khích giáo viên tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Nhờ đó, chất lượng giảng dạy ngày càng được nâng lên. Mới

Tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Các phong trào thi đua “dạy tốt - học tốt” được triển khai sâu rộng, tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục.

Công tác kiểm tra nội bộ được duy trì thường xuyên, góp phần giữ vững kỷ cương, nền nếp trong nhà trường.

Giáo viên Trường Tiểu học Tây Cốc chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Thầy Phạm Chí Thanh - Hiệu trưởng nhà trường khẳng định: Trong thời gian tới, Trường Tiểu học Tây Cốc tiếp tục xác định nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện là nhiệm vụ trọng tâm. Nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức hiệu quả các hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Đồng thời, nhà trường cũng đề xuất các cấp, ngành quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung đội ngũ giáo viên, đặc biệt là giáo viên bộ môn và nhân viên phục vụ công tác hành chính. Việc hoàn thiện các điều kiện đảm bảo sẽ góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục của nhà trường trong giai đoạn tới.

Với những nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, giáo viên, cùng sự quan tâm của các cấp chính quyền và sự đồng thuận của phụ huynh, Trường Tiểu học Tây Cốc đang từng bước khẳng định vai trò trong việc thực hiện mục tiêu đổi mới giáo dục, hướng tới xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, phát triển toàn diện cho học sinh.

Hương Giang