Chuẩn bị ban hành các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực y tế

Sáng 29/10, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc-TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe Sở Y tế báo cáo dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Sở chủ trì tham mưu. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu kết luận hội nghị

Tại hội nghị, Sở Y tế đã báo cáo các dự thảo văn bản gồm: Nghị quyết Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý; Nghị quyết Quy định mức quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030; Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi phí chi trả thông qua tổ chức dịch vụ chi trả trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030; Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực Y tế tỉnh Phú Thọ.

TS Lê Hồng Trung- TUV, Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi, đóng góp ý kiến về nhiều nội dung quan trọng như: mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; mức quà chúc thọ, mừng thọ; định mức chi phí chi trả cho các đối tượng bảo trợ xã hội... Một số ý kiến cũng đã tập trung làm rõ căn cứ pháp lý, tính khả thi, đồng thời phân tích, đánh giá tác động thực tiễn khi các nghị quyết được ban hành, từ đó kiến nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, rà soát, bảo đảm chính sách đi vào cuộc sống, đáp ứng mục tiêu an sinh xã hội và khả năng cân đối ngân sách của tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc nhấn mạnh: Các dự thảo văn bản là những chính sách có phạm vi ảnh hưởng rộng, liên quan trực tiếp đến công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội, vì vậy cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý và khả thi. Đồng chí yêu cầu Sở y tế phải chủ động, tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, phối hợp với các sở, ngành để hoàn thiện nội dung từng dự thảo, đảm bảo đúng quy định, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng gợi mở về tăng mức chi quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi. Về nhiệm vụ những tháng tiếp theo của năm 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế phải trình UBND tỉnh về xem xét để triển khai dự án tái thiết Đức trước 31/10; xây dựng tổng thể kế hoạch đầu tư công trung hạn ngành y tế giai đoạn 2026-2030. Xác định rõ từng nguồn lực đầu tư. Đồng thời hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết, đề án, quyết định, phân cấp phân quyền tuyển dụng cán bộ y tế cùng các nội dung liên quan đến lĩnh vực y tế trình UBND tỉnh trước 5/11.

Gia Thái - Hoài Vũ