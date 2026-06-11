Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai Dự án Khu công nghiệp Đoan Hùng vào ngày 17/6

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tại hội nghị ngày 4/6 về chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khởi công Dự án Khu Công nghiệp (KCN) Đoan Hùng vào ngày 17/6, sáng 10/6, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã làm việc với xã Tây Cốc, Đoan Hùng, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh và Công ty cổ phần Amata Phú Thọ để thức đẩy tiến độ triển khai.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự án KCN Đoan Hùng có quy mô sử dụng đất 495ha, trong đó phần đất xây dựng hạ tầng KCN gần 476ha, thuộc địa bàn hai xã Tây Cốc và Đoan Hùng. Đến nay, chủ đầu tư đã phối hợp với các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương triển khai các bước chuẩn bị đầu tư cơ bản đảm bảo tiến độ; ra thông báo thu hồi đất, tiến hành kiểm đếm trên 36ha của Công ty chè Phú Bền và 50ha của các hộ dân; đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND xã thẩm định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ.

Khu Công nghiệp Đoan Hùng có quy mô 495ha nằm trên địa bàn hai xã Tây Cốc và Đoan Hùng.

Lãnh đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh đề nghị Chủ đầu tư hạ tầng KCN hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và xã Tây Cốc, Đoan Hùng trong công tác đền bù, GPMB và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện khác để tiến hành khởi công Dự án khu công nghiệp Đoan Hùng vào ngày 17/6 trong dịp UBND tỉnh tổ chức Chương trình “Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ năm 2026 theo đúng chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh.

Gia Thái - Hoài Vũ