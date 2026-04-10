Chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khóa I

Ngày 10/4, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành nhằm cho ý kiến vào công tác chuẩn bị Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội; kế hoạch, kịch bản tổ chức và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chấp hành. Theo kế hoạch, Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ được tổ chức vào ngày 20/4/2026.

Đại hội có chủ đề: “Doanh nghiệp, doanh nhân Đất Tổ - Kết nối giá trị, lan tỏa thịnh vượng”. Đây là nhiệm kỳ đầu tiên sau hợp nhất tỉnh, vì vậy Hiệp hội xác định mục tiêu trọng tâm là phát huy tối đa vai trò của đội ngũ doanh nhân, thúc đẩy hội nhập sâu rộng; tăng cường kết nối giữa các loại hình doanh nghiệp, tạo lập giá trị bền vững, đồng hành cùng tỉnh thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, hướng tới xây dựng Phú Thọ phát triển thịnh vượng.

Trong nhiệm kỳ, Hiệp hội sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập, tháo gỡ rào cản thương mại; xây dựng và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp trở thành giá trị cốt lõi, hướng tới 3 lợi ích thiết thực: nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước; tích cực đóng góp cho cộng đồng.

Đồng thời, tăng cường vai trò tham mưu với tỉnh trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu thống nhất, công tác chuẩn bị Đại hội phải được thực hiện chu đáo, kỹ lưỡng, bảo đảm tiến độ, chất lượng, tạo dấu ấn cho nhiệm kỳ đầu tiên; đồng thời khẳng định Đại hội là sự kiện quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh.

Một số chỉ tiêu cụ thể được đề ra trong nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: Kết nạp từ 80-100 hội viên mới mỗi năm; phối hợp tổ chức từ 10-15 lớp đào tạo nâng cao năng lực quản lý, phát triển nguồn nhân lực và từ 15-20 khóa phổ biến pháp luật, chính sách hằng năm.

Bên cạnh mục tiêu phát triển kinh tế, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cũng xác định đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, góp phần khẳng định hình ảnh cộng đồng doanh nhân Đất Tổ không chỉ năng động trong sản xuất, kinh doanh mà còn giàu trách nhiệm với xã hội và cộng đồng.

Ngọc Anh - Lưu Trường